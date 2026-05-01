Công ty đào 'kho báu' lớn nhất Việt Nam mỗi ngày thu về 375 tỷ đồng nhưng 10.000 tỷ từ 'vàng đen' đã mất

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV, Vinacomin) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần năm 2025 của TKV đạt hơn 137.062 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày, TKV thu về khoảng 375 tỷ đồng trong năm 2025. Mức doanh thu này giảm khoảng 8.292 tỷ đồng so với năm 2024, tương ứng mức giảm gần 5,7%.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, giúp lợi nhuận gộp tăng lên hơn 22.503 tỷ đồng, cao hơn khoảng 1.774 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế là 8.472 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 6.689 tỷ đồng, tăng khoảng 23,6% so với mức 5.414 tỷ đồng của năm trước.



Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện rõ rệt, từ khoảng 14,3% năm 2024 lên gần 16,4% năm 2025.



TKV hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khai thác than, khoáng sản, sản xuất điện, hóa chất mỏ, luyện kim, cơ khí, logistics, bất động sản và dịch vụ kỹ thuật công nghiệp.



Đến cuối năm 2025, tập đoàn có 38 công ty con hợp nhất vào báo cáo tài chính, bao gồm nhiều đơn vị lớn trong lĩnh vực khai thác than, điện lực, khoáng sản và alumin.

BCTC cũng cho thấy sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu - lợi nhuận gộp của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2025.

Mảng kinh doanh than tiếp tục đóng góp lớn nhất cho TKV với doanh thu hơn 85.078 tỷ đồng, chiếm khoảng 62% tổng doanh thu hợp nhất năm 2025. Tuy nhiên, con số này đã giảm hơn 10.000 tỷ đồng so với năm trước.

Trong khi đó, doanh thu khoáng sản tăng từ khoảng 26.155 tỷ đồng lên hơn 28.519 tỷ đồng.﻿

Về lợi nhuận, ﻿mảng than suy giảm, trong khi khoáng sản và vật liệu nổ có biên lợi nhuận tăng cao.

Lợi nhuận gộp từ than giảm từ 7.731 tỷ xuống còn 7.363 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp mảng than gần như đi ngang. Năm 2024 khoảng 8,1% và năm 2025 khoảng 8,7%.

Khoáng sản ghi nhận lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 8.830 tỷ lên hơn 10.315 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp khoáng sản tăng từ 33,8% năm 2024 lên 36,2% năm 2025. ﻿

Năm 2025, khoáng sản đóng góp khoảng 46% lợi nhuận gộp toàn tập đoàn, than đóng góp khoảng 33%, phần còn lại đến từ vật liệu nổ, điện và các hoạt động khác.

Mảng kinh doanh vật liệu nổ có quy mô doanh thu không lớn, chỉ hơn 4.341 tỷ đồng, nhưng lại ghi nhận bước nhảy vọt về hiệu quả.

Lợi nhuận gộp tăng từ 1.313 tỷ lên 1.575 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 20%. Biên lợi nhuận gộp của mảng này tăng mạnh 29,2% năm 2024 lên 36,3% năm 2025.

Đây là mức biên lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ hệ sinh thái hoạt động của TKV.

Mảng sản xuất điện mang về hơn 12.417 tỷ đồng doanh thu, gần tương đương năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận gộp chỉ đạt khoảng 1.049 tỷ đồng, giảm so với mức 1.155 tỷ đồng năm 2024.

Đây là mảng có hiệu quả thấp hơn đáng kể so với khoáng sản hay vật liệu nổ.

