Một chữ ký bị bỏ quên, cả dự án đô thị ở Cà Mau nằm im 2 năm, giám đốc kêu cứu

Thông tin trên Báo Lao động, Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐTXD Bình Dương Bạc Liêu (Công ty Bình Dương) - ông Lê Chí Tôn vừa gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan, đề nghị gỡ vướng cho dự án Khu đô thị ven sông Hoà Bình.

Theo đó, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tên đường và giá đất, đồng nghĩa đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất. Nhưng khi nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai Hòa Bình, đơn vị này từ chối vì Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu (cũ) chưa ban hành văn bản xác nhận điều kiện, do một biên bản kiểm tra hiện trạng thiếu chữ ký.

Tháng 10/2023, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã cho phép Công ty Bình Dương được chuyển nhượng các lô A, B, C, D, E, F theo quy hoạch. Với những lô còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường (khi đó còn tồn tại trước sáp nhập) có trách nhiệm kiểm tra hạ tầng và hướng dẫn thủ tục nếu chủ đầu tư có nhu cầu. UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng trong 60 ngày.

Ngày 12/12/2023, đoàn liên ngành gồm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu, Sở Xây dựng và UBND huyện Hòa Bình đã kiểm tra thực tế và ghi nhận hạ tầng dự án đã hoàn thiện: vỉa hè, điện âm… Tuy nhiên, biên bản lại thiếu chữ ký của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu là ông Lê Văn Phương. Từ đó đến nay, sở này không ban hành bất kỳ văn bản hướng dẫn nào thêm.

Thời điểm UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng các lô A–F, doanh nghiệp vẫn chưa thể thực hiện vì dự án chưa có tên đường và bảng giá đất.

Đến ngày 22/9/2025, HĐND tỉnh Cà Mau mới ban hành nghị quyết bổ sung 244 tuyến đường vào bảng giá đất giai đoạn 2020–2024, trong đó có dự án Khu đô thị ven sông Hoà Bình.

Ông Lê Chí Tôn cho biết tình trạng này khiến doanh nghiệp thiệt hại nặng vì không thể chuyển nhượng bất kỳ lô đất nào, dù hạ tầng đã hoàn thiện từ năm 2023.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết đã tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và đang rà soát lại toàn bộ quy trình để sớm có phương án tháo gỡ.