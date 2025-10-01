AEON MALL: Từ TTTM đến “hạ tầng mềm” thúc đẩy phát triển đô thị bền vững

Tại hội thảo Retail Asia 2024, Việt Nam đã được vinh danh là một trong những thị trường bán lẻ tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á, nhờ vào ba yếu tố then chốt: dân số trẻ, thu nhập ngày càng tăng và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Theo một nghiên cứu của CBRE, hơn 60% người tiêu dùng thành thị trong khu vực Đông Nam Á hiện nay ưu tiên các TTTM tích hợp nhiều tiện ích đa dạng, không chỉ để mua sắm mà còn là không gian cho ăn uống, giải trí và kết nối cộng đồng.

TTTM tích hợp: Tối ưu trải nghiệm tiêu dùng

Báo cáo của Nielsen vào cuối năm 2023 cho thấy, 79% người tiêu dùng trong độ tuổi từ 20 - 35 mong muốn các TTTM không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm mà còn tích hợp không gian sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, 72% sẵn sàng chi trả cao hơn nếu nơi mua sắm đó mang lại một môi trường xanh, sạch, thoáng đãng, đồng thời có khu vực nghỉ ngơi, làm việc và khu vui chơi an toàn cho trẻ em.

Theo ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc AEONMALL Việt Nam, hệ thống AEON MALL tại Việt Nam đã có 7 TTTM hoạt động tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng và Huế, mỗi trung tâm đều góp phần thay đổi diện mạo đô thị và mang lại những tiện ích vượt trội cho người dân. Chỉ tính riêng trong năm 2024, hệ thống TTTM này đã đón hơn 80 triệu lượt khách.

Đáng chú ý, nhà phát triển TTTM đến từ Nhật Bản này đang bước vào giai đoạn tăng tốc mở rộng quy mô đầu tư, với hàng loạt dự án được khởi công hoặc nằm trong kế hoạch khởi công trong thời gian tới như: AEON MALL Thanh Hóa (khởi công tháng 12/2024), AEON MALL Hạ Long (khởi công tháng 2/2025), AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê,... Cuối tháng 4/2025, doanh nghiệp này được trao quyết định đầu tư AEON MALL Cần Thơ, tiến vào thị trường miền Tây sau khi thành công chinh phục miền Bắc, Trung, Nam.

AEONMALL Việt Nam được trao quyết định đầu tư AEON MALL Cần Thơ cuối tháng 4 năm 2025

"Kể từ khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi tự hào khi các TTTM AEON MALL đã trở thành một phần không thể thiếu trong cơ sở hạ tầng của các địa phương. Trong suốt hành trình phát triển, AEON MALL đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương và cho Việt Nam nói chung", ông Nakagawa Tetsuyuki chia sẻ.

"Hạ tầng mềm" trong bức tranh đô thị thời đại mới

AEONMALL Việt Nam đã tạo nên một định nghĩa hoàn toàn khác, một không gian gần gũi, nơi mọi người, từ gia đình trẻ, người cao tuổi cho đến học sinh, sinh viên đều có thể tìm thấy niềm vui, sự tiện lợi và sự kết nối. Chính sự bao quát này đã góp phần giúp AEON MALL trở thành điểm đến quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người dân địa phương tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

AEON MALL trở thành điểm đến quen thuộc trong đời sống hàng ngày nhiều khách hàng Việt Nam trên cả nước

Trên thực tế, thị trường TTTM tại Việt Nam đang ghi nhận sức hút mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, đặc biệt là những mô hình có diện tích sàn từ 100.000 m² trở lên. Theo bà Từ Thị Hồng An – Giám đốc Cấp cao Dịch vụ cho thuê thương mại tại Savills Việt Nam, TP.HCM và Hà Nội hiện đều sở hữu khoảng 1,5 triệu m² diện tích bán lẻ cho thuê, với tỷ lệ lấp đầy liên tục duy trì trên 90% trong nhiều năm qua.

Nếu như các chủ đầu tư trong nước có thế mạnh về sự hiểu biết sâu sắc về thị trường tiêu dùng và quỹ đất sẵn có, thì các "ông lớn" quốc tế, điển hình như AEON MALL lại sở hữu chiến lược đầu tư bài bản cùng uy tín thương hiệu toàn cầu. Điều này giúp họ dễ dàng duy trì hiệu quả kinh doanh tại thị trường Việt Nam.