Một doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt 63%, cao nhất trong lịch sử

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (mã CK: CCV) vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 63,16%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 6.316 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 25/5 và thời gian thanh toán dự kiến vào 9/6. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất kể từ khi doanh nghiệp hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần.

Theo kế hoạch, với gần 1,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CCV sẽ chi hơn 11 tỷ đồng cho đợt thanh toán lần này. Công ty mẹ là Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP hiện nắm giữ 51% vốn điều lệ, dự kiến thu về khoảng 5,6 tỷ đồng cổ tức.

Bên cạnh đó, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng sẽ nhận khoản tiền đáng kể từ đợt chia cổ tức. Ông Nguyễn Văn Bằng – Thành viên HĐQT CCV – đang sở hữu 9,63% vốn, ước nhận khoảng 1 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Mai Đoàn – Phó Tổng giám đốc công ty – với tỷ lệ sở hữu 6,25% vốn có thể nhận hơn 700 triệu đồng.



Năm 2025, doanh thu thuần đạt 292 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 18 tỷ đồng, tăng 26% và cũng là mức cao nhất kể từ thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa.



Năm 2026, CCV đặt mục tiêu doanh thu gần 317 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 19 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức ở mức cao, dự kiến tương đương khoảng 65% lợi nhuận sau thuế, tương ứng gần 7 tỷ đồng.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CCV chốt phiên 15/5 ở mức 68.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản của mã khá hạn chế do cơ cấu cổ đông cô đặc, khiến giao dịch trên sàn không quá sôi động dù tỷ lệ cổ tức tiền mặt ở mức hấp dẫn.



Một yếu tố khác nhà đầu tư cần lưu ý là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã đưa cổ phiếu CCV vào diện cảnh báo từ ngày 3/4/2026. Nguyên nhân đến từ việc vốn điều lệ thực góp của doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện duy trì giao dịch trên UPCoM theo quy định hiện hành, khi thấp hơn mức tối thiểu 30 tỷ đồng.



CCV tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, được cổ phần hóa từ năm 2007. Hoạt động chính của công ty tập trung vào lĩnh vực tư vấn xây dựng và hiện sở hữu hai công ty con hoạt động trong mảng tư vấn thiết kế xây dựng.

