Khởi tố Tổng Giám đốc BH Media cùng nhiều bị can liên quan 5 vụ án xâm phạm bản quyền

Theo Minh Đức | 16-05-2026 - 13:51 PM | Doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, xảy ra tại nhiều doanh nghiệp truyền thông, công ty giải trí và nền tảng nội dung số. Đáng chú ý, trong số đó có BH Media, đơn vị từng gây tranh cãi liên quan khai thác bản ghi "Quốc ca” trên nền tảng YouTube.

Bị can Nguyễn Hải Bình.

Theo Bộ Công an, việc điều tra được triển khai trên cơ sở thực hiện Công điện số 38 ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đồng loạt áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu và làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan quyền tác giả, quyền liên quan tại nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và giải trí số.

Bị can: Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng.Ảnh: BCA.

Bị can: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy.Ảnh: BCA.

Bị can Võ Văn Nam và Diệp Văn Lập. Ảnh: BCA.

Sau quá trình điều tra ban đầu, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Trong các vụ án được khởi tố, đáng chú ý có vụ việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media). Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc BH Media để điều tra hành vi liên quan.

Ngoài BH Media, cơ quan điều tra cũng khởi tố: Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo, liên quan vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.

BH Media từng là tâm điểm tranh luận về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng số, đặc biệt sau sự cố xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tại AFF Cup tối 6/12/2021. Thời điểm đó, trong phần lễ chào cờ trước trận đấu, khán giả theo dõi trên YouTube không nghe được Quốc ca Việt Nam. Trên màn hình xuất hiện thông báo: “Vì lý do bản quyền âm nhạc, chúng tôi buộc lòng phải tắt tiếng ở phần lễ chào cờ”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các bị can và các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời xác minh doanh thu, dòng tiền và tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi theo quy định pháp luật.

Song song với đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các địa phương tăng cường rà soát, phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm cần chủ động chấm dứt sai phạm, khắc phục hậu quả và phối hợp làm việc với cơ quan chức năng để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

