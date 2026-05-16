Tăng vốn lên gần 80.000 tỷ đồng, VinEnergo đang làm những dự án nào?

Theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 15/5, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo (VinEnergo) tăng vốn điều lệ từ hơn 28.300 tỷ đồng lên 79.923 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% vốn được góp bằng tiền mặt, còn lại là các loại tài sản khác.



Cơ cấu cổ đông cụ thể không được công bố. Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) được ủy quyền đại diện 15.185 tỷ đồng vốn của VinEnergo; trong khi Dynamic Invest Group Limited được ủy quyền đại diện 1.416,75 tỷ đồng, tương đương 5% vốn.

VinEnergo được thành lập tháng 3/2025, đánh dấu việc mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo của hệ sinh thái Vingroup.

Tính đến tháng 10/2025, VinEnergo có vốn điều lệ 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2025, doanh nghiệp thay đổi vị trí Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật từ bà Nguyễn Thanh Thúy (SN 1974) thành ông Nguyễn Anh Khoa (SN 1989).

Cùng thời điểm, VinEnergo điều chỉnh ngành nghề kinh doanh chính từ sản xuất điện sang sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Đồng thời, VinEnergo mở rộng thêm một số ngành nghề kinh doanh như: bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (mã 4659), sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện (mã 3314), bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu, và lắp đặt thiết bị khác trong xây dựng (mã 4752).

VinEnergo đang triển khai loạt dự án quy mô quốc gia và khu vực. Cụ thể, tháng 9/2025, VinEnergo đã khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng với tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng, quy mô gần 100 ha. Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ, đồng thời nằm trong nhóm các nhà máy điện khí LNG có công suất hàng đầu thế giới, đạt 4.800 MW.

Tháng 2/2026, VinEnergo được UBND tỉnh Gia Lai lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1. Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1 có công suất thiết kế lên tới 750MW, sản lượng điện dự kiến hàng năm là khoảng 2,8 tỷ kWh/năm, cấp điện áp 220kV đấu nối vào lưới điện quốc gia. Tổng vốn đầu tư dự án gần 48.400 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án có phương án đấu nối: đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biến áp 220kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1A) đi Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ và xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biến áp 220kV Hòn Trâu 1 (Khu vực HT 1B) đi Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội.

Cũng tại Gia Lai, VinEnergo còn triển khai dự án Điện gió Vĩnh Thuận với tổng vốn đầu tư 4.679 tỷ đồng.

Tại Hà Tĩnh, VinEnergo làm 2 dự án Nhà máy Điện gió Kỳ Anh (tổng mức đầu tư 17.051 tỷ đồng, công suất thiết kế 400 MW) và Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh (22.647 tỷ đồng, công suất 498 MW).

Tại Lai Châu, VinEnergo xúc tiến hai dự án là Điện mặt trời nổi Bản Chắt 1 với tổng vốn đầu tư 5.368 tỷ đồng và Điện mặt trời nổi Bản Chắt 2 quy mô 6.279 tỷ đồng.

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 tổ chức ngày 11/5, VinEnergo và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

VinEnergo sẽ triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhằm bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho hệ thống điện khu vực Tây Bắc, góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Ngoài ra, VinEnergo sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung khoảng 10 GW dự án điện mặt trời với tổng mức đầu tư dự kiến 157.950 tỷ đồng; nghiên cứu, đề xuất phát triển các dự án hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) với quy mô dự kiến khoảng 8.000 MWh, gắn với nhu cầu vận hành hệ thống điện và phát triển năng lượng tái tạo với tổng mức đầu tư dự kiến 28.431 tỷ đồng.