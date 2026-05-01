Nữ doanh nhân ngồi giữa Tim Cook và Elon Musk tại quốc yến: Từ nữ công nhân đến "bà trùm" nắm giữ yết hầu chuỗi cung ứng Apple, Tesla; sở hữu 1 nhà máy quan trọng tại Việt Nam

Vị trí trực diện tại bàn tiệc trung tâm của sự kiện ngoại giao kinh tế ở Bắc Kinh cho thấy tầm ảnh hưởng của Lens Technology trong bản đồ công nghiệp phụ trợ công nghệ cao thế giới.

Hiện tại, mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp này và tập đoàn Apple đã bước sang năm thứ 18, đảm nhận phần lớn sản lượng kính cường lực cấu thành nên các sản phẩm như iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch.

Trong cơ cấu hoạt động của Lens Technology, mảng linh kiện cho thiết bị thông minh đóng vai trò nền tảng khi mang lại khoản doanh thu đạt 61,18 tỷ NDT (khoảng 217.189 tỷ đồng) vào năm 2025.

Ở chiều đối diện, tập đoàn xe điện Tesla cùng hơn 30 nhà sản xuất ô tô lớn trên thị trường cũng phụ thuộc vào doanh nghiệp của bà Chu Quần Phi cho các cấu phần màn hình trung tâm, kính cửa sổ và kính cột B, đóng góp 6,46 tỷ NDT (khoảng 22.933 tỷ đồng) vào doanh thu mảng xe thông minh.

Chuỗi cung ứng này tiếp tục được mở rộng sang dự án robot hình người Optimus của Elon Musk thông qua việc cung ứng các linh kiện khớp nối, cảm biến, kết hợp mảng thiết bị đeo thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI Eyewear) với doanh thu đạt 3,98 tỷ NDT (khoảng 14.129 tỷ đồng) trong năm qua.

Hành trình tự thân từ nữ công nhân đến nhà sáng lập tập đoàn công nghệ

Để thiết lập được tầm ảnh hưởng sâu rộng trong chuỗi sản xuất của các tập đoàn giá trị nhất hành tinh, nền tảng của Lens Technology gắn liền với lịch sử phát triển tự thân từ một xưởng vận hành quy mô nhỏ.

Chu Quần Phi khi còn trẻ

Nhà sáng lập Chu Quần Phi, sinh năm 1970 tại Hồ Nam, từng phải rời ghế nhà trường từ năm 15 tuổi để làm công nhân dây chuyền mài kính đồng hồ tại Thâm Quyến, đồng thời tham gia các lớp học đêm để tích lũy chuyên môn về kế toán và vận hành máy tính. Đến năm 1993, bà bắt đầu khởi nghiệp với một xưởng in lụa quy mô gia đình có số vốn ban đầu 2 vạn NDT (khoảng 71 triệu đồng).

Bước ngoặt thương mại đầu tiên diễn ra vào năm 2003 khi công ty hoàn thành đơn hàng tấm kính siêu mỏng cho dòng điện thoại V3 của Motorola, sản phẩm đạt doanh số 100 triệu chiếc toàn cầu.

Khả năng đáp ứng các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe đã tạo tiền đề để doanh nghiệp tiến vào chuỗi cung ứng của Apple vào năm 2007 và chính thức niêm yết trên sàn ChiNext vào năm 2015.

Theo danh sách tỷ phú toàn cầu năm 2026 của Hurun, bà Chu Quần Phi cùng chồng là ông Trịnh Tuấn Long hiện sở hữu khối tài sản trị giá 80 tỷ NDT (khoảng 284.000 tỷ đồng), đứng vị trí thứ 219 thế giới và dẫn đầu tại quê nhà Hồ Nam, duy trì cấu trúc tài sản bền vững nhờ tính chất tự lực hoàn toàn.

Kết quả kinh doanh năm 2025 xác lập kỷ lục doanh thu mới

Theo báo cáo kiểm toán năm 2025, Lens Technology ghi nhận doanh thu thuần đạt 74,41 tỷ NDT (khoảng 264.155 tỷ đồng), tăng trưởng 6,46% so với năm 2024, xác lập mức đỉnh mới về doanh thu kể từ khi niêm yết đến nay.

Biên lợi nhuận của doanh nghiệp có sự cải thiện khi lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4,02 tỷ NDT (khoảng 14.271 tỷ đồng), tăng trưởng 10,87%; trong đó lợi nhuận cốt lõi sau khi khấu trừ các khoản lãi lỗ bất thường đạt 3,83 tỷ NDT (khoảng 13.596 tỷ đồng), tăng 16,71% so với cùng kỳ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 11,46 tỷ NDT (khoảng 40.683 tỷ đồng), tăng trưởng 5,29%.

Tính đến ngày 31/12/2025, quy mô tổng tài sản thuần thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 55,02 tỷ NDT (khoảng 195.321 tỷ đồng), tăng 13,08% so với thời điểm đầu năm, giúp tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) nâng lên mức 7,82%.

Tại Việt Nam, tập đoàn đang vận hành sản xuất thông qua pháp nhân Công ty TNHH Lens Technology (Việt Nam) với nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Ninh).

Cơ sở này hoạt động như một cứ điểm vệ tinh trong chuỗi cung ứng quốc tế, chuyên phụ trách gia công, sản xuất các sản phẩm kính bảo vệ cho thiết bị điện tử di động và các linh kiện quang học chuyên dụng.

Nhà máy tại Quang Châu cùng 3 nhà máy tại Trung Quốc của Lens Technology được Apple liệt kê vào danh sách những nhà cung ứng ﻿quan trọng nhất.