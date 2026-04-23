Bắt đôi nam nữ làm chuyện phi pháp ở campuchia

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (25 tuổi, quê Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (24 tuổi, trú Đà Nẵng). Theo hồ sơ điều tra, hai đối tượng này bị cáo buộc trực tiếp tham gia vào công đoạn cuối cùng của quy trình chiếm đoạt tài sản là xử lý dòng tiền bất hợp pháp để xóa dấu vết.

Bị can Đỗ Nguyễn Bích Trâm. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Kết quả xác minh cho thấy, từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3/2026, Dương và Trâm sang Campuchia làm việc cho một doanh nghiệp đặt trụ sở tại khu Kampong Som, thành phố Sihanoukville. Cơ sở này do một người Việt Nam điều hành, chuyên thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng. Tại đây, hai đối tượng được giao quản lý hệ thống gồm 15 tài khoản ngân hàng để tiếp nhận tiền từ các nạn nhân.

Bị can Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Báo CA TP.HCM

Nhiệm vụ cụ thể của Dương và Trâm là theo dõi dòng tiền đổ về, thực hiện quét sinh trắc học và lệnh chuyển tiếp tiền sang các tài khoản khác. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng thực hiện quy trình quy đổi tiền mặt sang tiền ảo USDT theo yêu cầu của cấp trên nhằm mục đích tẩu tán tài sản xuyên biên giới. Với công việc này, mỗi đối tượng được doanh nghiệp chi trả mức lương cố định 30 triệu đồng/tháng.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn trình báo của bà N.T.T.P. (trú quận Cẩm Lệ) về việc bị mất gần 1,5 tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng mạng xã hội chạy quảng cáo chương trình tri ân khách hàng của hãng thời trang Yody để dẫn dụ nạn nhân tham gia các gói đơn hàng nhận thưởng. Sau khi bà P. chuyển số tiền lớn, hệ thống báo lỗi thông tin và yêu cầu nộp thêm tiền để rút vốn. Qua truy vết kỹ thuật, cơ quan an ninh xác định dòng tiền của bà P. đã chảy trực tiếp qua các tài khoản do Dương và Trâm đứng tên quản lý.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và các chứng từ liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bất chính mà hai đối tượng thu lợi từ việc cho thuê tài khoản và vận hành dòng tiền lừa đảo là hơn 400 triệu đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để xác định thêm các mắt xích khác trong đường dây này.