Sắp có nhà ở xã hội mang thương hiệu 'Viettel Home'

Chiều 22/04, Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, HOSE: CTR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Đỗ Mạnh Hùng cho biết, CTR sẽ tham gia vào lĩnh vực bất động sản ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang.

CTR dự kiến triển khai các dự án dưới thương hiệu “Viettel Home”, tận dụng lợi thế về quy mô, năng lực triển khai và hệ sinh thái của Tập đoàn Viettel.﻿

Trong khuôn khổ chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ, doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 đóng góp khoảng 50.000 căn, tương đương khoảng 5% tổng quy mô chương trình.﻿

Lãnh đạo CTR cho biết thêm, theo quy định của Nhà nước, lợi nhuận định mức của mảng này là 10%. So với biên lợi nhuận bình quân hiện nay của Tổng công ty là khoảng 4 - 5%, thì mức 10% này hoàn toàn là một con số khả quan để Tổng công ty thực hiện.

Năm 2026, CTR đặt mục tiêu doanh thu 15.653 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 622 tỷ đồng, tăng 3,8%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Kết thúc quý I/2026, CTR ghi nhận doanh thu 3.839 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 189 tỷ đồng, tăng 22%, tương ứng 24% mục tiêu cả năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với tổng giá trị chi trả cổ tức gần 309 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 27%. Trong đó, cổ tức tiền mặt chiếm 15% và cổ tức bằng cổ phiếu chiếm 12%.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 4 năm CTR quay trở lại hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành hơn 13,7 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 12 cổ phiếu mới), thời gian thực hiện trong năm 2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Trong giai đoạn 5 năm tới, Hội đồng quản trị định hướng duy trì chính sách cổ tức kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu. Theo đó, tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến dao động từ 10–15% mỗi năm, trong khi cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được cân đối linh hoạt, tùy thuộc vào kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận và nhu cầu đầu tư từng năm.