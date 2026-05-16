Chủ tịch PC1 Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo bị khởi tố, doanh nghiệp triệu tập đại hội bất thường tháng 7/2026

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã CK: PC1) vừa công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo và nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.



Theo nội dung công bố ngày 16/5/2026, PC1 cho biết danh sách các cá nhân bị khởi tố, tạm giam gồm 7 người, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.



Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.



Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.



Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường - Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam.



Theo nghị quyết của Ban kiểm soát công bố cùng ngày, hiện có 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại chỉ còn 1 người, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và không đủ điều kiện để tổ chức họp HĐQT.



Trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6/2026, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.



PC1 đồng thời cho biết doanh nghiệp chưa thể công bố Báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. Công ty cam kết sẽ công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính.