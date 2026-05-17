Bán 372 đôi dép Crocs giả thương hiệu, 2 hộ kinh doanh bị xử phạt

Theo Tuấn Minh | 17-05-2026 - 08:18 AM | Doanh nghiệp

Ngoài xử phạt 2 hộ kinh doanh 26 triệu đồng, lực lượng chức năng ở Thanh Hóa còn yêu cầu tiêu hủy 372 đôi dép Crocs giả thương hiệu

Ngày 17-5, tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng Quản lý thị trường của đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hộ kinh doanh hàng hóa giả mạo thương hiệu dép Crocs.

Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra, xử lý hộ kinh doanh, buôn bán hàng hóa giả thương hiệu. Ảnh: QLTT Thanh Hóa

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công Thương về giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong hai ngày 12 và 13-5, Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, xử phạt 2 hộ kinh doanh có hành vi tàng trữ, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng số tiền 26 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 12-5, Đội Quản lý thị trường số 9 ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh LT.V. ở thôn Bùi Thượng, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa số tiền 10 triệu đồng về hành vi tàng trữ, bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; đồng thời buộc tiêu hủy 175 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs.

Dép Crocs giả lực lượng Quản lý thị trường yêu cầu tiêu hủy

Ngày 13-5, đội này tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh giày dép B.N. ở phố Đông Văn, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa số tiền 16 triệu đồng cũng về hành vi trên. Đồng thời, buộc tiêu hủy 197 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs và 78 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Adidas.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

