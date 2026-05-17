Bóc trần chiêu vi phạm bản quyền của Tổng giám đốc BH Media và ca sĩ Quang Lập

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các chủ doanh nghiệp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố với cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan gồm Nguyễn Hải Bình - Tổng giám đốc Công ty BH Media; BH Media, Võ Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment; Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng - nhóm 1900 Group; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy - Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) - chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Theo nội dung bản tin Thời sự 19h của VTV, phát sóng tối 16/5, bị can Nguyễn Hải Bình đã khai về lỗi của mình là chưa xin phép, trả quyền tác giả dẫn đến việc vi phạm bộ luật sở hữu trí tuệ.

"Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trước khi thực hiện những việc liên quan đến sở hữu trí tuệ thì nên cần hiểu kỹ về luật, xin phép về quyền tác giả", bị can Nguyễn Hải Bình nói.

Bị can Nguyễn Hải Bình.

Trong khi đó, bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập) sở hữu Trung tâm âm nhạc Giọng ca để đời, hoạt động từ năm 2017. Tại đây, Diệp Văn Lập vừa biểu diễn sau đó tổ chức ghi âm, ghi hình các ca sĩ rồi chỉnh sửa, sao chép thành nhiều bản, ký hợp đồng với BH Media để đăng tải lên kênh Youtube.

Tại cơ quan điều tra, Diệp Văn Lập thừa nhận hành vi của mình là sai lầm, tự hứa sẽ không để những chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai và xin được khắc phục hậu quả.

Bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập).

Bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy - Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn đã xin phép để tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc. Tuy nhiên công ty lại ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn rồi sao chép thành nhiều tác phẩm âm nhạc. Nhóm đối tượng này cũng thông qua BH Media để đăng tải lên kênh YouTube.

Khi bị khởi tố, bị can Nguyễn Trung Trường Huy khai nhận: "Trước khi làm lĩnh vực này, tôi rất mơ hồ. Khi làm tôi có tìm hiểu thêm nhưng còn những điều thiếu sót, chưa hiểu hết. Đây là bài học đắt giá của tôi cũng như công ty".

Bước đầu xác định, số tiền BH Media và các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động này là 6 tỷ đồng. Sau đó, BH Media đã chi trả cho các đối tượng theo thoả thuận, mỗi đối tượng lên tới hàng tỷ đồng.

Thượng tá Lê Thành Quân - Phó Trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an - nhận định: "Tập trung đấu tranh quyết liệt, không có vùng cấm hay ngoại lệ với tất cả những hành vi vi phạm trong thời đại không gian mạng phát triển như hiện nay".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cơ quan công an đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.