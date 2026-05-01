“Mỏ vàng” của Petrovietnam tại nơi băng giá âm 50 độ C, 28 người Việt mang về hàng trăm triệu USD mỗi năm

Thực hiện chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Petrovietnam đã triển khai nhiều dự án dầu khí tại các quốc gia trên thế giới. Trong đó, liên doanh Rusvietpetro giữa Petrovietnam và Zarubezhneft của Liên Bang Nga được xem là dự án đầu tư ra nước ngoài thành công nhất ngành dầu khí Việt Nam.

28 người Việt Nam tham gia dự án mang về 1,4 tỷ USD

Ông Nguyễn Quốc Thập, nguyên Phó Tổng giám đốc Petrovietnam, cho biết sau thành công của mô hình Vietsovpetro, Petrovietnam đã xác định Liên bang Nga là thị trường trọng điểm trong chiến lược đầu tư quốc tế. Dự án khai thác ngay trên lãnh thổ Nga.



Cơ sở cho sự ra đời của Rusvietpetro là thỏa thuận được ký giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Vladimir Putin ngày 20/11/2006 nhân dịp Hội nghị APEC tại Việt Nam.



Ngày 7/7/2008, Rusvietpetro chính thức được thành lập với cơ cấu góp vốn gồm Zarubezhneft nắm 51% và Petrovietnam sở hữu 49%. Liên doanh được cấp quyền khai thác 4 lô dầu khí tại khu vực Nhenhesky, Liên bang Nga, với tổng trữ lượng thu hồi kỹ thuật ước tính khoảng 104 triệu tấn dầu.



Theo Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Liên doanh Dầu khí Ruvietpetro Nguyễn Trí Dũng, sau hơn 3 năm hoạt động, Rusvietpetro đã đạt sản lượng khai thác đỉnh hơn 3 triệu tấn dầu mỗi năm và duy trì ổn định cho đến nay. Dự kiến mức sản lượng đạt đỉnh này có thể được giữ đến năm 2028.



Đến nay, liên doanh đã khai thác hơn 40 triệu tấn dầu thô. Với đơn giá khai thác chỉ khoảng 3 USD/ thùng dầu và giá dầu hoà vốn khoảng 25 USD/thùng, Rusvietpetro đã mang lại tổng lợi nhuận hơn 3 tỷ USD cho hai phía tham gia.



Riêng Petrovietnam, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 533 triệu USD, dự án đã chuyển về nước gần 1,4 tỷ USD lợi nhuận.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2028, nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng, Rusvietpetro có thể tiếp tục mang về tối thiểu 360 triệu USD lợi nhuận mỗi năm cho Việt Nam.



Không chỉ hiệu quả về tài chính, dự án còn giúp Petrovietnam xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Dù chỉ có 28 cán bộ người Việt trong tổng số gần 1.000 lao động của Rusvietpetro, đội ngũ này vẫn đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong công tác quản lý và vận hành.



Triển khai dự án giữa vùng cực Bắc khắc nghiệt

Dự án nằm tại khu tự trị Nhenhesky ở vùng Cực Bắc nước Nga — nơi có điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông kéo dài tới 220-240 ngày mỗi năm, nhiệt độ thường xuống dưới âm 25 độ C, có thời điểm chạm ngưỡng âm 50 độ C kèm bão tuyết dày đặc.



Khu vực mỏ hoàn toàn biệt lập bởi đầm lầy và không có đường bộ kết nối. Việc vận chuyển thiết bị chỉ có thể thực hiện trong khoảng ba tháng mùa đông, còn lại phải sử dụng trực thăng.

Trong tổng số 13 mỏ của Rusvietpetro, hai mỏ lớn nhất là Bắc Khoseđaiu và Tây Khoseđaiu, còn lại phân bố rải rác cách xa nhau từ 18-50 km.

Chỉ hơn một năm sau khi triển khai, dự án đã khai thác được dòng dầu thương mại đầu tiên — một tốc độ được đánh giá là kỷ lục trong ngành dầu khí Nga thời điểm đó.



Sau 18 năm hoạt động, công tác thăm dò và quản trị hiệu quả đã mở ra khả năng gia tăng thêm khoảng 55 triệu tấn trữ lượng dầu cho Rusvietpetro. Điều này tạo nền tảng để duy trì sản lượng trên 3 triệu tấn/năm đến năm 2028 và có thể kéo dài tới năm 2033.



Liên doanh cũng đang nghiên cứu mở rộng hoạt động sang các khu vực lân cận nhằm tận dụng hệ thống hạ tầng hiện hữu, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư cho cả hai phía.﻿