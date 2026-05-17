Hưởng lợi lớn từ “cơn sốt” urê toàn cầu, Đạm Cà Mau (DCM) báo lãi đột biến trong quý 1

Theo báo cáo cập nhật của Mirae Asset, doanh thu thuần quý 1/2026 của DCM đạt 5.286 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 789 tỷ đồng, tăng mạnh 91%, trong khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng hơn gấp đôi lên 816 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng urê xuất khẩu khi thị trường thế giới rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung do gián đoạn tại Nga và Trung Đông. Trong quý đầu năm, DCM xuất khẩu tới 177.000 tấn urê, tăng 19% so với cùng kỳ và giúp bù đắp cho nhu cầu nội địa suy giảm nhẹ.

Doanh thu xuất khẩu urê đạt 1.866 tỷ đồng, tăng 34%, trong khi biên lợi nhuận gộp mảng này cải thiện lên 41%, cao hơn đáng kể mức 36% cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ urê, mảng NPK cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực. Doanh thu NPK đạt 815 tỷ đồng, tăng 56%, còn sản lượng tiêu thụ tăng 47%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 16%

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động thương mại phân bón tăng bùng nổ. Doanh thu bán hàng hóa phân bón trong quý đạt 1.489 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước.

Theo Mirae Asset, DCM đã hoàn thành tới 69% kế hoạch sản lượng xuất khẩu urê chỉ sau quý đầu năm, đồng thời hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong bối cảnh giá urê quốc tế neo cao, công ty chứng khoán này đã nâng dự báo tiêu thụ urê năm 2026 lên 837.000 tấn, đồng thời điều chỉnh giả định giá bán tăng 15% thay vì giảm như trước đó.

DCM được kỳ vọng đạt doanh thu 18.465 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 11% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự báo duy trì quanh 1.969 tỷ đồng

Ngoài triển vọng ngắn hạn tích cực, doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị kế hoạch nâng công suất nhà máy lên 125% công suất thiết kế với tổng vốn đầu tư khoảng 800–1.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành vào quý 3/2027.

Song song đó, DCM đang đầu tư cảng Nhơn Trạch nhằm tối ưu logistics và nâng năng lực xuất nhập khẩu trong dài hạn

Dù vậy, Mirae Asset cho rằng thị trường nội địa vẫn còn đối mặt áp lực ngắn hạn khi giá nông sản thấp và chi phí đầu vào nông nghiệp cao có thể khiến nhu cầu suy yếu trong vài tháng tới.

Về định giá, Mirae Asset giữ khuyến nghị “Nắm giữ” đối với cổ phiếu DCM nhưng nâng giá mục tiêu lên 47.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 7% so với thị giá hiện tại.

Thị giá cổ phiếu DCM rung lắc mạnh trong vòng 3 tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 15/5, giá cổ phiếu DCM ở mức 43.750 đồng/cổ phiếu, tăng 1,63% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 2,9 triệu đơn vị.

Cổ phiếu phân bón này rung lắc mạnh trong vùng giá từ 40.000 – 50.000 đồng/cổ phiếu trong vòng 3 tháng trở lại đây. Hiện, vốn hóa thị trường của Đạm Cà Mau là hơn 23.161 tỷ đồng.