ĐHCĐ TNH: Ngừng mở rộng đầu tư mới, tập trung khai thác 4 bệnh viện hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH tổ chức ngày 15/5/2026 tại Bệnh viện TNH Lạng Sơn đã thống nhất chiến lược: Không mở rộng đầu tư mới mà sẽ tập trung khai thác 4 cơ sở hiện hữu, gồm Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, TNH Phổ Yên, TNH Việt Yên và TNH Lạng Sơn.

Trong phần thảo luận tại đại hội, Ban lãnh đạo TNH cho biết, 3 năm qua, doanh nghiệp đã dành phần lớn nguồn lực tài chính, nhân sự và thời gian cho chiến lược mở rộng. Chỉ riêng số vốn huy động từ cổ đông kể từ khi niêm yết đã khoảng 700 tỷ đồng, chủ yếu được đầu tư vào các dự án TNH Việt Yên và TNH Lạng Sơn.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá việc mở rộng quá nhanh và dàn trải không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại. Thay vì tiếp tục chạy đua quy mô, TNH quyết định chuyển trọng tâm sang nâng cao hiệu quả hoạt động của các bệnh viện đã đầu tư.

Theo kế hoạch mới, trong 3 năm tới TNH chỉ đầu tư bổ sung ngay trên các cơ sở hiện hữu như tăng thêm giường bệnh, mở trung tâm can thiệp tim mạch, trung tâm lọc máu hoặc các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Quy mô đầu tư mỗi năm khoảng 80-90 tỷ đồng và có thể được tài trợ từ dòng tiền hoạt động kinh doanh thay vì mở thêm dự án lớn mới.

Ban lãnh đạo kỳ vọng khi không còn phát sinh thêm dự án mới, áp lực khấu hao và lãi vay sẽ giảm dần từ năm 2027 trở đi. Đồng thời, các bệnh viện hiện hữu sẽ bước vào giai đoạn gia tăng doanh thu trên mỗi bệnh nhân thay vì chỉ tăng số lượng cơ sở.

Ông Lê Xuân Tân, Tổng giám đốc TNH cho biết, dự kiến tháng 6-7, TNH Lạng Sơn sẽ đi vào hoạt động, sau khi được Bộ Y tế chính thức cấp phép.

Ông Lê Xuân Tân, Tổng giám đốc TNH

Cũng tại đại hội, ban lãnh đạo làm rõ câu hỏi vì sao doanh thu năm 2026 dự kiến tăng mạnh 64%, đạt mức kỷ lục 836 tỷ đồng, TNH vẫn chưa thể có lãi.

Nguyên nhân chính đến từ gánh nặng chi phí khấu hao và lãi vay sau giai đoạn đầu tư mạnh. Theo kế hoạch tài chính, năm 2026 doanh nghiệp dự kiến ghi nhận hơn 157 tỷ đồng chi phí khấu hao và phân bổ, tăng 31% so với năm trước. Chi phí lãi vay cũng gần gấp đôi, từ 46 tỷ đồng lên khoảng 97 tỷ đồng.

Riêng Bệnh viện TNH Việt Yên hoạt động trọn năm 2025 đã khiến chi phí khấu hao tăng thêm khoảng 54 tỷ đồng. Trong khi đó, TNH Lạng Sơn chuẩn bị đi vào hoạt động trong tháng 6-7/2026 nên doanh nghiệp phải tuyển dụng và đào tạo trước nhân sự, bao gồm hàng chục điều dưỡng.

Ngoài ra, TNH còn tiếp tục đầu tư cho trung tâm IVF giai đoạn 3 tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, dự kiến vận hành từ tháng 10/2026; nâng cấp hệ thống phòng VIP tại 3 bệnh viện; mở thêm các dịch vụ kỹ thuật mới và tăng thêm giường bệnh tại TNH Phổ Yên.

Áp lực chi phí còn đến từ giá thuốc và vật tư y tế tăng 21-24%, chi phí nhân sự leo thang trong bối cảnh ngành y tế cạnh tranh mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao

Bà Phan Thị Thuỳ Giang, Chủ tịch TNH chia sẻ, doanh nghiệp sẽ tập trung kiểm soát vật tư tiêu hao, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn, hạn chế thất thoát, đồng thời thương thảo trực tiếp với nhà cung cấp để giảm khâu trung gian.

Bà Phan Thị Thuỳ Giang, Chủ tịch TNH

Bộ máy vận hành cũng được tinh gọn. sau thời gian thử nghiệm, một số vị trí quản lý cấp cao được đánh giá chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng nên sẽ tái cơ cấu. Lương của ban lãnh đạo và HĐQT đã giảm 20% trong năm 2026.

Ngược lại, TNH khẳng định không cắt giảm thu nhập bác sĩ và nhân viên y tế, nhóm đang chịu cạnh tranh tuyển dụng rất mạnh trên thị trường. Theo doanh nghiệp, chi phí điều dưỡng hiện tăng nhanh do các cơ sở y tế tuyến xã sau sáp nhập mở rộng quy mô và tuyển dụng mạnh. “Ban điều hành đã giảm lương 20% từ đầu năm 2026, tuy nhiên với bác sỹ và điều dưỡng, lương không thể giảm, thậm chí còn tăng. Trong vòng 10 năm qua, lương điều dưỡng đã tăng gấp 10 lần”, Tổng giám đốc Lê Xuân Tân cho biết.

Song song với kiểm soát chi phí, TNH cũng đẩy mạnh chiến lược tăng doanh thu trên cùng một hệ thống tài sản hiện hữu.

Tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, công ty sẽ tập trung khai thác phân khúc phòng VIP và các dịch vụ chuyên sâu có khả năng chi trả cao. Trung tâm IVF giai đoạn 3 được kỳ vọng giúp công suất hoạt động tăng từ 79% lên khoảng 86%. Một số khoa như sản và nhi đã đạt công suất trên 100% trong tháng 4/2026.

Trong các dự án mới, TNH Lạng Sơn được xem là dự án chiến lược nhất hiện nay.

Doanh nghiệp cho biết đã dồn nguồn lực nhân sự và chuyên môn mạnh nhất để đưa bệnh viện vào hoạt động ngay từ đầu nhằm tránh lặp lại giai đoạn vận hành chậm của Việt Yên.

TNH kỳ vọng bệnh viện có thể đạt khoảng 300 lượt khám ngoại trú/ngày ngay trong giai đoạn đầu và mang về khoảng 75 tỷ đồng doanh thu nếu hoạt động từ tháng 6/2026.

Tuy vậy, ban lãnh đạo cũng thừa nhận bệnh viện mới cần thời gian để người dân xây dựng niềm tin và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ.

“Đầu tư bệnh viện không thể có lãi trước 3 năm, trung bình phải 5 năm”, ông Lê Xuân Tân chia sẻ đồng thời cho biết đây cũng là thông lệ vận hành của nhiều bệnh viện tư lớn tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, TNH Việt Yên có thể bắt đầu có lãi từ năm 2027, trong khi TNH Lạng Sơn được kỳ vọng đạt điểm hòa vốn trước năm 2028.