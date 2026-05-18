Sau khi làm vòm thép lớn nhất hành tinh, 'đại gia' Việt bất ngờ hạ thủy tàu 21.800 DWT tự đóng lần đầu tiên

Ngày 17/5/2026, trên trang fanpage chính thức, Tập đoàn Đại Dũng cho biết nhà máy Đại Dũng Shipyard đang hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho lễ hạ thủy tàu chở dầu/hóa chất H1033 có trọng tải 21.800 DWT.

Đây là con tàu đầu tiên được hạ thủy tại nhà máy, đồng thời đánh dấu bước tiến mới của Tập đoàn Đại Dũng trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải và đóng tàu chuyên dụng.

Tập đoàn kỳ vọng dự án góp phần mở rộng năng lực sản xuất, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc tế.

Nhà máy Đại Dũng Shipyard (Công ty CP Đóng tàu Đại Dũng), thành viên của Tập đoàn Đại Dũng là tổ hợp cơ khí chế tạo và đóng tàu, địa chỉ tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố TP HCM (Vũng Tàu trước đây).

Đơn vị chuyên tổng thầu và cung cấp kết cấu thép công nghệ cao, phục vụ cả công trình quốc gia lẫn quốc tế. Tổng diện tích giai đoạn 1 và 2 rộng 18 ha với công suất sản xuất cả 2 giai đoạn đạt 100.000 tấn/năm.

Thành lập năm 1995, Đại Dũng Group được đánh giá là một trong những doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Việt Nam và hướng đến IPO vào năm 2026.

Năm 2017, Đại Dũng ghi dấu ấn quốc tế khi tham gia thi công sân vận động Lusail – nơi diễn ra chung kết World Cup 2022, cung cấp 6.000 tấn thép cho Lusail và 28.000 tấn cho sân Ras Abu Aboud (974). Thành công này giúp doanh nghiệp có tên trong danh sách nhà thầu của FIFA và nhiều tập đoàn xây dựng lớn, với vai trò đảm nhận trọn gói từ thiết kế, sản xuất đến lắp dựng.

Sau đó, Đại Dũng tiếp tục được giao nhiều dự án lớn như khí đốt North Field East tại Qatar, sân bay quốc tế Phnom Penh, nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter (Indonesia), tòa nhà Power House Parramatta (Úc), Bảo tàng Misk Ilmi trị giá 700 triệu USD tại Riyadh (Saudi Arabia),...

Trong nước, doanh nghiệp này cũng góp mặt ở hàng loạt công trình trọng điểm như Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 Nội Bài, ga T3 Tân Sơn Nhất, Khu liên hợp gang thép Hòa Phát, Nhiệt điện Nghi Sơn 2 cùng nhiều dự án công nghiệp lớn.

Doanh nghiệp từng đảm nhận hạng mục mái vòm thép có trọng lượng 24.000 tấn tại siêu dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) do Vingroup làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Ông Trịnh Tiến Dũng (SN 1969) hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng.



Giai đoạn 2025-2030, Đại Dũng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 25% mỗi năm và duy trì mức trên 15%/năm trong giai đoạn 2030-2045. Doanh nghiệp hướng tới doanh thu vượt 1 tỷ USD trước năm 2030, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định cho hoạt động sản xuất và chiến lược phát triển dài hạn.﻿