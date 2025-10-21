Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kỷ lục vận chuyển và hạ thuỷ kiện hàng 4.000 tấn lớn nhất Việt Nam: Doanh nghiệp nào đứng sau?

21-10-2025 - 13:44 PM | Doanh nghiệp

Kỷ lục vận chuyển và hạ thuỷ kiện hàng 4.000 tấn lớn nhất Việt Nam: Doanh nghiệp nào đứng sau?

Topside Trạm biến áp ngoài khơi nặng gần 4.000 tấn là kiện hàng lớn nhất từng được di chuyển và hạ thủy tại Việt Nam, thực hiện hoàn toàn bằng rơ-moóc thủy lực tự hành SPMT.

Tháng 6/2025, tại Cảng PV Shipyard (TP HCM), Công ty TNHH MTV Thương mại & Tiếp vận Bảo Tín (PPL) - doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam - đã vận chuyển và hạ thủy thành công kiện hàng Topside Trạm biến áp ngoài khơi nặng gần 4.000 tấn.

Đây là kiện hàng lớn nhất từng được di chuyển và hạ thủy tại Việt Nam, thực hiện hoàn toàn bằng rơ-moóc thủy lực tự hành SPMT.

Topside Trạm biến áp ngoài khơi (Topside là phần trên mặt nước của trạm biến áp) cũng là sản phẩm "Made by Vietnam", do Công Ty CP Chế Tạo Giàn Khoan Dầu Khí (PV Shipyard) chế tạo trong gần 2 năm. Topside có kích thước 58m x 39m x 37m (gồm cả dầm hạ thủy).



Để hoàn thành nhiệm vụ, PPL đã huy động hệ thống gồm 156 trục thủy lực SPMT và 6 bộ nguồn PPU, được điều phối bởi đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên kinh nghiệm. ﻿

Ông Đỗ Hoàng Phương – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PPL cho biết, việc làm chủ toàn bộ phương tiện thiết bị SPMT hiện đại nhập khẩu từ Đức, phần mềm quản lý của Bentley (Anh), đội ngũ kỹ sư vận hành giàu kinh nghiệm và quy trình quản lý dự án chặt chẽ, việc hạ thủy các cấu kiện siêu trọng như topside hay jacket (chân đế) cho các trạm biến áp ngoài khơi là một bước tiến chiến lược không chỉ của riêng PPL mà còn của ngành logistics trong nước.﻿

Trước đó, cuối tháng 3/2025, công ty đã vận chuyển thành công chân đế trạm biến áp nặng 3.200 tấn và 4 cọc móng gần 700 tấn mỗi kiện.

Cũng trong tháng 6/2025, PPL đã hoàn thành vận chuyển và load-out toàn bộ các kiện hàng với tổng cộng gần 800 chuyến hàng siêu trường siêu trọng (từ 350 đến 2.387 tấn mỗi kiện không tách rời) của dự án điện gió ngoài khơi CHW2204, thuộc gói thầu của Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).﻿

Được biết, Công ty TNHH MTV Thương mại & Tiếp vận Bảo Tín thành lập năm 2014, bắt đầu trong lĩnh vực logistics công nghiệp tại Khu công nghiệp Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh), phụ trách vận chuyển và lắp đặt thiết bị cho các nhà máy lớn.

Những năm sau, doanh nghiệp đầu tư cho mảng vận tải siêu trường – siêu trọng, lĩnh vực vốn được xem là “sân chơi” của các nhà thầu ngoại.

Từ năm 2020, PPL bắt đầu nhập khẩu hệ thống thiết bị đặc chủng, đào tạo đội ngũ kỹ sư trong nước và ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật tiên tiến. PPL tự chủ từ khâu khảo sát tuyến vận chuyển, mô phỏng kỹ thuật đến vận hành, lắp đặt và an toàn công nghiệp – toàn bộ “Made in Vietnam”.

Phụng Tiên

