Nhà máy điện rác Sóc Sơn (đặt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, thuộc địa bàn xã Trung Giã) chính thức được khánh thành ngày 13/10/2025.



Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau nhà máy ở Thâm Quyến (Trung Quốc).

Với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng, dự án do Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích gần 17,5 ha. Nhà máy khởi công từ năm 2019, trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng vẫn hoàn thành thần tốc, hòa lưới điện quốc gia từ tháng 7/2022.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã đi vào vận hành ổn định, giai đoạn 1 và 2 (gồm 5 lò đốt công suất đốt 4.000 tấn rác/ngày, công suất tiếp nhận 5.000 tấn/ngày, 2 tổ máy với công suất phát điện khoảng 60 MW, thực hiện xử lý nước thải, khí thải và tro xỉ đạt tới tiêu chuẩn cao nhất của Việt Nam và EU 2010.



Giai đoạn 3 đã hoàn thành vận hành thử nghiệm, sẵn sàng nâng tổng công suất phát điện toàn Nhà máy lên 90 MW ngay sau khi kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được phê duyệt.

Sau dự án này, Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đã có đề xuất bổ sung thêm 2 lò đốt công suất tương tự 5 lò đã vận hành (800 tấn/lò/ngày), nâng số lò đốt tại nhà máy lên 7 lò để giải quyết số lượng rác đã chôn lấp trước đây tại bãi rác Nam Sơn. ﻿

Theo tìm hiểu, Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội được thành lập ngày 15/03/2018 để đầu tư, xây dựng và vận hành Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn cũ, vốn điều lệ ban đầu là 64 triệu USD. ﻿

Trong đó Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Sóc Sơn góp 6%, Công ty Europe Tianying BVBA (Bỉ) góp 66%, Công ty Perfect Ware Holdings Limited (Anh) góp 28%.﻿

Theo thông tin mới nhất, người đại diện pháp luật là ông Li Ai Jun, quốc tịch Trung Quốc. Vốn điều lệ là 108 triệu USD, ông Li Ai Jun góp qua 2 công ty là Công ty Europe Tianying G và Công ty Firion Investments SL. ﻿

Một số dự án mà công ty thi công bao gồm Nhà máy điện rác Sóc Sơn, 2 nhà máy điện rác Phú Thọ và Phú Thọ với công suất 1.000 tấn/ngày.﻿