Sự thật về "ông chủ" đứng sau huyền thoại mì 2 tôm Miliket hơn 40 năm không đổi bao bì: Vì sao biểu tượng một thời dần biến mất?

19-10-2025 - 10:58 AM | Doanh nghiệp

Từng là “ông vua mì gói” với biểu tượng hai con tôm đỏ, Miliket nay chỉ còn nắm 2% thị phần và đang bước vào giai đoạn cải tổ toàn diện để tái định vị thương hiệu và tìm lại ánh hào quang xưa.

Miliket - thương hiệu mì giấy vang bóng một thời 

Theo Nam An (t/h)

