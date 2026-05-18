Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang 'phi ngựa' vào nông thôn: Mở mới gần 300 cửa hàng, doanh thu tăng 57% lên hơn 1.000 tỷ sau 4 tháng

Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã CK: MSN) vừa cập nhật kết quả kinh doanh của WinCommerce (WCM) tháng 4/2026 với doanh thu thuần đạt 3.656 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Doanh thu LFL (Like-for-Like) tháng 4/2026 tăng 13,6% so với cùng kỳ.



Doanh thu thuần 4 tháng đầu năm 2026 đạt 15.019 tỷ đồng, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Doanh thu LFL 4 tháng năm 2026 tăng 14% so với cùng kỳ.

WCM đã mở ròng thêm 348 cửa hàng mới trong 4 tháng đầu năm 2026. Trong đó, 298 cửa hàng thuộc mô hình WinMart+ Nông thôn, chiếm 86% tổng số cửa hàng mở mới.



Về mặt địa lý, khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục là trọng tâm mở rộng chiến lược của hệ thống bán lẻ này. Số liệu từ bản đồ cửa hàng cho thấy miền Bắc đã đạt 2.696 cửa hàng (mở mới 271) và miền Trung đạt 1.185 cửa hàng (mở mới 77).

Doanh nghiệp cho biết, chiến lược này nhằm củng cố vị thế dẫn đầu khu vực của WCM, đồng thời gia tăng lợi thế "sân nhà" thông qua việc xây dựng quy mô lớn hơn và mật độ mạng lưới dày đặc hơn.



Ghi nhận trong 4 tháng đầu năm 2026, hơn 98% số cửa hàng mở mới đã đạt được biên EBITDA dương ở cấp độ cửa hàng.



Với tăng trưởng doanh thu 28,7% so với cùng kỳ và 348 cửa hàng được bổ sung trong 4 tháng đầu năm 2026, WCM hiện đang đi đúng lộ trình kế hoạch năm 2026 về cả doanh thu và mở rộng mạng lưới.

Trong các tháng kế tiếp, WCM dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng số lượng điểm bán mở mới cho kịch bản cao của năm 2026 (mở mới từ 1.000 đến 1.500 cửa hàng).

