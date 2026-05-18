Nhà sản xuất đồ chơi gỗ Nam Hoa thành lập công ty đầu tư vào bất động sản công nghiệp và nhà xưởng cho thuê

Ngày 13/5/2026, CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) đã thông qua việc thành lập công ty con là CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản Nam Hoa, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ dự kiến 68 tỷ đồng, nằm tại phường Tân Thới Hiệp, Tp.Hồ Chí Minh. Trong đó, Nam Hoa góp 95% vốn.

Nam Hoa là nhà sản xuất đồ chơi gỗ duy nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Việt, cung cấp sản phẩm gỗ cao cấp cho các tập đoàn hàng đầu thế giới như Lego, Clayola, Rosenda... Đây là bước đi chính thức của doanh nghiệp này vào lĩnh vực bất động sản sau khi công bố kế hoạch tái cấu trúc từ các mảng có biên lợi nhuận thấp sang lĩnh vực có biên lợi nhuận cao hơn.

Hành trình vực dậy lợi nhuận

Từng có giai đoạn đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng mỗi năm nhờ xuất khẩu đồ chơi và nội thất gỗ, nhưng cũng là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng mạnh khi thị trường gỗ xuất khẩu suy giảm sau đại dịch.

Hai năm 2023-2024 đánh dấu giai đoạn khó khăn nhất của doanh nghiệp này khi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ và châu Âu lao dốc, chi phí logistics tăng cao, trong khi các mảng xuất khẩu có biên lợi nhuận thấp bắt đầu bộc lộ rủi ro.

Theo các báo cáo tài chính được công bố, quý I/2025 Nam Hoa ghi nhận doanh thu khoảng 47,8 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ gần 3 tỷ đồng. Sang quý II/2025, dù doanh thu tăng lên hơn 68 tỷ đồng, công ty lại lỗ gần 5 tỷ đồng.

Đằng sau kết quả này là áp lực lớn từ mảng nội thất xuất khẩu và các đơn hàng gia công biên lợi nhuận thấp. Trong giai đoạn hậu Covid-19, thị trường nội thất tại Mỹ suy giảm mạnh khiến công ty con Miền Quê – đơn vị phụ trách mảng nội thất cao cấp xuất khẩu – liên tục thua lỗ trong hai năm 2023-2024.

Theo chia sẻ của ông Đoàn Hương Sơn – Chủ tịch HĐQT, khó khăn lớn nhất không chỉ nằm ở thị trường suy giảm mà còn là áp lực tái cấu trúc mô hình vận hành của một doanh nghiệp sản xuất truyền thống. Nam Hoa buộc phải thay đổi tư duy quản trị và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn thay vì tiếp tục chạy theo tăng trưởng doanh thu.

Bước ngoặt của Nam Hoa đến từ quyết định thu hẹp các mảng kinh doanh hiệu quả thấp để tập trung vào nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn.

Mảng nội thất xuất khẩu của Miền Quê từng ghi nhận doanh thu khoảng 700 tỷ đồng/năm nhưng biên lợi nhuận chỉ dao động khoảng 3–5%. Sau Covid-19, áp lực cạnh tranh khiến biên lợi nhuận từ mức dương 3–5% có thời điểm giảm xuống âm 3%.

Nam Hoa đã quyết định đóng cửa mảng nội thất xuất khẩu sang Mỹ, thanh lý các tài sản kém hiệu quả và chuyển trọng tâm sang đồ chơi gỗ, décor gỗ cao cấp và các sản phẩm lifestyle hướng tới nhóm khách hàng trung – cao cấp tại Mỹ, Nhật Bản và Bắc Âu.

Khác với giai đoạn trước vốn phụ thuộc nhiều vào đơn hàng OEM quy mô lớn, chiến lược mới của Nam Hoa là giảm các đơn hàng biên mỏng, tập trung vào sản phẩm có hàm lượng thiết kế và giá trị thương hiệu cao hơn.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, nhóm sản phẩm gỗ high-end hiện hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng xanh, thay thế nhựa và nhu cầu giáo dục sớm tại các thị trường phát triển. Công ty đặt mục tiêu duy trì biên lợi nhuận khoảng 20% doanh thu cho mảng kinh doanh cốt lõi này.

Song song với đó, Nam Hoa cũng tiến hành một cuộc tái cơ cấu tài sản quy mô lớn. Công ty đã chuyển nhượng Nhà máy Nam Hoa Củ Chi, thu về gần 160 tỷ đồng để cải thiện dòng tiền và tái phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực có khả năng tạo dòng tiền ổn định hơn.

Nguồn tiền này được sử dụng cho kế hoạch phát triển bất động sản công nghiệp và nhà xưởng cho thuê – lĩnh vực mà doanh nghiệp xem là “trụ cột” mới bên cạnh mảng đồ chơi gỗ cao cấp.

Từ nhà máy sản xuất sang khai thác nhà xưởng cho thuê

Sau khi rút khỏi mảng nội thất xuất khẩu, Miền Quê chuyển sang khai thác bất động sản công nghiệp với khoảng 55.000 m² nhà xưởng cho thuê và đặt mục tiêu nâng lên 100.000 m² thông qua mô hình nhà xưởng cao tầng. Theo doanh nghiệp, hoạt động này hiện tạo ra nguồn doanh thu ổn định gần 50 tỷ đồng mỗi năm. Nếu tiếp tục sản xuất nội thất, lợi nhuận cao nhất chỉ khoảng 25 tỷ đồng.

Đồng thời, Nam Hoa cũng lên kế hoạch góp vốn vào các công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại các địa phương trọng điểm như Tây Ninh và Hải Phòng.

Nam Hoa dự kiến toàn bộ lỗ lũy kế tại Miền Quê sẽ được xử lý vào cuối năm 2026. Từ năm 2027, riêng mảng bất động sản công nghiệp có thể đóng góp khoảng 30-35 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm cho tập đoàn.

Việc thành lập công ty BĐS Nam Hoa của Nam Hoa phản ánh xu hướng đang xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu Việt Nam: thay vì chỉ phụ thuộc vào hoạt động gia công có biên lợi nhuận thấp và biến động mạnh theo chu kỳ tiêu dùng toàn cầu, doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm nguồn thu ổn định hơn từ khai thác tài sản công nghiệp.

Sau giai đoạn tái cấu trúc, năm 2025, doanh thu hợp nhất của Nam Hoa đạt khoảng 382 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm trước, còn lợi nhuận sau thuế tăng 357%, lên hơn 40 tỷ đồng nhờ thanh lý tài sản. Sang quý I/2026, lợi nhuận tiếp tục tăng khoảng 180%, đạt gần 8,3 tỷ đồng dù không còn hoạt động thanh lý tài sản.

Nhờ dòng tiền cải thiện, Hội đồng quản trị Nam Hoa vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 30%, tương ứng khoảng 72 tỷ đồng tiền mặt chi cho cổ đông.