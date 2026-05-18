Ngày mai, Chính phủ và lãnh đạo 23 tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước họp cơ cấu lại vốn nhà nước: BSR, Petrolimex, GAS... có lối thoát?

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo Văn bản số 849/VPCP-TH ngày 17/5/2026 của Văn phòng Chính phủ, cuộc họp được ấn định diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19/5/2026 tại Trụ sở Chính phủ.

Nội dung trọng tâm của phiên họp là thảo luận về dự thảo Quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước.

Thành phần tham dự phiên họp bao gồm đại diện từ nhiều cơ quan quản lý vĩ mô và các doanh nghiệp trọng yếu.

Về phía các bộ ngành, Thường trực Chính phủ triệu tập lãnh đạo các Bộ Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Công an, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng Ngân hàng Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân ba thành phố là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hải Phòng cũng tham gia phối hợp.

Đối với khối kinh tế, cuộc họp có sự hiện diện của lãnh đạo 23 tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Trên sàn chứng khoán hiện tại, hàng loạt công ty tỷ đô ﻿đang nằm trong diện không đủ điều kiện là công ty đại chúng khi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ chưa đạt mức tối thiểu 10%.

Tại sàn niêm yết (HOSE và HNX), danh sách này bao Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán BID) với 79,7% vốn cổ phần sở hữu bởi Ngân hàng nhà nước và 14,8% sở hữu bởi KEB Hana Bank); Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) do Bộ Tài chính nắm giữ 96,8%; CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) do PVN nắm giữ 92,1%; Becamex IDC (BCM) do UBND Tp.HCM (tỉnh Bình Dương cũ) nắm 95,4%...﻿

Tại sàn Upcom, các gương mặt ở tình trạng này, gồm Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV do Bộ Tài chính nắm 95,4%, Viettel Global (VGI) do Tập đoàn Viettel nắm 99,01%, Tổng công ty hàng hải Việt Nam – CTCP (do Bộ Tài chính nắm 99,5%), FPT Telecom (do Bộ Công an nắm 50,2%, FPT nắm 45,7%)...

Để phục vụ cho nội dung làm việc, công tác chuẩn bị tài liệu được yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Bộ Tài chính có trách nhiệm chuẩn bị 40 bộ tài liệu độc lập theo chỉ đạo tại Văn bản số 4295/VPCP-KTTH ngày 12/5/2026 để phát trực tiếp tại cuộc họp.

Các đơn vị tham dự có nghĩa vụ nghiên cứu trước nội dung Tờ trình số 275/TTr-BTC ngày 7/5/2026 của Bộ Tài chính cùng hồ sơ kèm theo nhằm xây dựng ý kiến phát biểu. Văn phòng Chính phủ yêu cầu các cơ quan gửi danh sách xác nhận đại biểu tham dự trước 14 giờ ngày 18/5/2026.