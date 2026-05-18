Bizfly đồng hành cùng Digital Trust Finance 2026: Thúc đẩy niềm tin số với giải pháp email nội địa BizMail

Khi niềm tin số trở thành hạ tầng chiến lược của ngành tài chính

Trong kỷ nguyên AI, khi các hình thức gian lận tài chính ngày càng tinh vi và khó lường, ngành tài chính Việt Nam đang đối mặt với một thực tế không thể né tránh: niềm tin số không còn là yếu tố cạnh tranh – nó đã trở thành điều kiện tiên quyết để hệ sinh thái tài chính vận hành an toàn và bền vững.

Theo số liệu từ Bộ Công an, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam trong năm 2025 ước tính vượt 8.000 tỷ đồng. Con số này không chỉ là cảnh báo về an ninh – nó là bằng chứng cho thấy hạ tầng dữ liệu và bảo mật đang trở thành lõi cạnh tranh của mọi tổ chức tài chính.

Đó là bối cảnh ra đời của Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, diễn ra ngày 12/5/2026 tại Khách sạn Ascott Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính; do Liên minh Niềm Tin Số tổ chức, phối hợp chuyên môn cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và đồng tổ chức cùng MoMo.

Hơn 1.000 đại biểu và tiếng nói từ cơ quan quản lý cao nhất

Quy mô của diễn đàn phản ánh mức độ cấp bách của bài toán niềm tin số trong ngành tài chính. Hơn 1.000 đại biểu từ cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và cộng đồng người dùng quy tụ trong một phiên hội nghị toàn thể và hai phiên hội thảo chuyên đề diễn ra song song.

Phiên khai mạc có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao nhất trong hệ thống quản lý tài chính – an ninh Việt Nam: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; và ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Sự hiện diện ở cấp độ này cho thấy bài toán niềm tin số trong tài chính đang được nhìn nhận như một vấn đề chính sách quốc gia, không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp.

BizMail và bài toán hạ tầng email trong kỷ nguyên dữ liệu nhạy cảm

Trong số các đơn vị đồng hành tại Digital Trust in Finance 2026, sự xuất hiện của Bizfly – khối công nghệ thuộc Công ty Cổ phần VCCorp đã phản ánh một xu hướng đang hình thành rõ nét: doanh nghiệp công nghệ nội địa đang tích cực tiến vào hệ sinh thái chuyển đổi số của ngành tài chính, không chỉ với vai trò cung cấp công cụ mà còn là đối tác đồng hành về hạ tầng dữ liệu.

Bizfly phát triển hệ sinh thái giải pháp công nghệ phục vụ doanh nghiệp, trong đó BizMail – Giải pháp Email Marketing và Email Delivery tích hợp AI đang được định vị như một nền tảng email thuần Việt phù hợp với nhu cầu vận hành quy mô lớn và kiểm soát dữ liệu chặt chẽ của khối BFSI.

Sự kiện Digital Trust in Finance 2026 đặt trọng tâm vào bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và niềm tin số chính là những áp lực đang thúc đẩy làn sóng rà soát hạ tầng email trong khối BFSI hiện nay.

Với khung pháp lý dữ liệu mới có hiệu lực từ 2025 - 2026, mỗi địa chỉ email trong hệ thống của ngân hàng hay công ty bảo hiểm đều trở thành dữ liệu cá nhân được pháp luật bảo vệ. Yêu cầu lưu trữ trong nước, khả năng truy xuất và cam kết xử lý dữ liệu có giá trị pháp lý đang trở thành điều kiện sàng lọc nhà cung cấp email thay vì điểm cộng tùy chọn như trước đây.

Trong bối cảnh đó, BizMail được nhiều tổ chức BFSI đưa vào danh sách đánh giá nhờ đáp ứng đồng thời các yêu cầu cốt lõi:

Hạ tầng trong nước: Toàn bộ hệ thống triển khai trên máy chủ đặt tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu không chuyển dữ liệu ra ngoài lãnh thổ.

Cam kết DPA: Sẵn sàng ký Data Processing Agreement trực tiếp với từng khách hàng, làm rõ trách nhiệm xử lý dữ liệu ở cấp độ pháp lý ràng buộc.

Năng lực gửi email lớn: Xử lý hàng chục triệu email mỗi ngày với tỷ lệ vào inbox được kiểm soát chủ động qua cơ chế quản trị IP reputation riêng.

Khả năng tích hợp: Kết nối API với Core Banking, CRM, CDP; hỗ trợ đồng thời Email/SMS /ZNS trên một nền tảng duy nhất.

Năng lực bảo mật: Sở hữu chứng chỉ PCI DSS, ISO 27017 và tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP; BizMail đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất mà khối tài chính – ngân hàng đặt ra với nhà cung cấp công nghệ.

Chuyển đổi số an toàn và bền vững: Công nghệ Việt trong hệ sinh thái tài chính Quốc gia

Digital Trust in Finance 2026 không chỉ là diễn đàn thảo luận chính sách. Nó là tín hiệu cho thấy ngành tài chính Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mà ở đó, niềm tin số – được xây dựng bằng hạ tầng công nghệ an toàn, dữ liệu minh bạch và trách nhiệm pháp lý rõ ràng – trở thành điều kiện vận hành thay vì lợi thế cạnh tranh tùy chọn.

Sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ Việt như Bizfly trong hệ sinh thái này không chỉ là câu chuyện thị phần. Đây là bước dịch chuyển của toàn ngành công nghệ nội địa: từ phục vụ nhu cầu marketing sang đồng hành cùng hạ tầng dữ liệu của các tổ chức tài chính lớn nhất Việt Nam với đầy đủ cam kết pháp lý, năng lực kỹ thuật và trách nhiệm đồng hành dài hạn.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp BFSI chủ động đánh giá lại hạ tầng email và chuyển dịch sang nền tảng nội địa từ sớm sẽ có lợi thế kép: tuân thủ pháp lý và xây dựng năng lực vận hành dữ liệu khách hàng bền vững trong dài hạn.

Doanh nghiệp BFSI đang có nhu cầu đánh giá mức độ tuân thủ dữ liệu, rà soát hạ tầng email hoặc tìm hiểu giải pháp BizMail có thể đăng ký tư vấn và đánh giá tuân thủ miễn phí từ đội ngũ chuyên gia Bizfly tại: https://s.biz.vn/OZP08Dm