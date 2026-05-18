Chưa từng có: Vingroup tuyển 20.000 lao động cho dự án KĐT lớn nhất VN, người Hà Nội phấn khởi nộp hồ sơ

Nhiều người Hà Nội tham gia ứng tuyển vào làm tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội.

Vào ngày 15/5 vừa qua, Tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động, ưu tiên người dân địa phương, làm việc tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác của Vingroup trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo công bố, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tuyển dụng lao động ở nhiều vị trí như công nhân cơ hữu, nhân viên hành chính, vệ sinh, bảo vệ và nhân sự vận hành tại dự án (tạp vụ, vệ sinh, chăm sóc cây xanh, kỹ thuật, lái xe), cán bộ nhân viên của các trường học, bệnh viện … .

Các ứng viên cần đáp ứng các điều kiện như độ tuổi từ 18 đến 55, tốt nghiệp THCS hoặc THPT trở lên, có sức khỏe tốt và tinh thần làm việc nghiêm túc...

Đáng chú ý, Vingroup ưu tiên tiếp nhận các lao động đủ điều kiện, đang sinh sống tại 11 xã thuộc phạm vi triển khai dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội (dự án lớn nhất Việt Nam), bao gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa.

Ngay khi hay tin tuyển dụng của Vingroup, ông Nguyễn Văn Quỳnh (thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc) chia sẻ: "Khi dự án về địa phương, anh em chúng tôi đã được chính quyền xã và các ban ngành gặp gỡ, trao đổi thông tin. Gia đình tôi hiện không có ai trực tiếp làm việc tại dự án, nhưng tôi đã giới thiệu rất nhiều anh em, họ hàng và người dân trong làng, trong xã vào làm việc. Tôi và mọi ngươi ở thôn đều rất kỳ vọng vì đây là một dự án lớn".

Ông Quỳnh cho hay, cá nhân ông và người dân ở thôn đều phấn khởi vì biết con em mình có cơ hội được làm việc trong một dự án lớn và được hưởng các chế độ, quyền lợi đầy đủ.

Ông Phạm Văn Thịnh, người cùng thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc, tâm sự hiện ông có hai con gái và hai cháu ngoại đều đang làm việc thi công trong công trình. Các cháu trai làm bên cơ khí, rửa xe; con hai con gái thì làm công việc buộc sắt thép.

"Chính sách Vingroup ưu tiên tuyển dụng 20.000 lao động là người dân địa phương vào làm việc rất ý nghĩa. Chính sách này mang lại lợi ích rất lớn. Riêng ở thôn tôi, thanh niên vào làm trong dự án của Vingroup rất nhiều", ông Thịnh cho hay.

Niềm vui nhận được công việc thu nhập tốt ngay trên chính quê hương mình

Cách đây chừng vài tháng, chàng trai trẻ Khúc Thành Đạt (SN 2003) ở thôn Cổ Chất, xã Thượng Phúc, có lẽ cũng không ngờ rằng công việc mới lại mang lại cho anh cuộc sống ổn định hơn. Anh Đạt hiện làm điều phối giao thông tại VinAlpha (thuộc Tập đoàn Vingroup).

Trước khi làm việc tại dự án của Vingroup, anh Đạt làm nghề may và buôn bán áo dài tại làng nghề truyền thống ở địa phương. Nhưng công việc cũ khá bấp bênh, phụ thuộc vào mùa vụ (đặc biệt ít việc vào mùa hè) nên thu nhập hàng tháng không ổn định, chỉ dao động từ 5 - 10 triệu đồng.

Vài tháng trước Tết, khi nghe thông tin Tập đoàn Vingroup về địa phương triển khai dự án xây dựng sân vận động Trống Đồng (nay là sân vận động Hùng Vương), nhận thấy đây là cơ hội để có một công việc ổn định cùng mức đãi ngộ hấp dẫn, anh Đạt đã chủ động nộp hồ sơ ứng tuyển.

Anh Đạt chia sẻ, dù những ngày đầu chuyển từ nghề may sang làm việc tại công trường còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng nhờ quy trình quản lý bài bản và quy củ của công ty, nên anh đã nhanh chóng bắt nhịp. Đến nay, anh cảm thấy công việc rất thuận lợi và vừa sức.

Hơn nữa, niềm vui với công việc mới còn được nhân đôi khi là một thanh niên địa phương: "Tôi vui và tự hào khi được trực tiếp đóng góp công sức xây dựng một dự án sân vận động mang tầm cỡ quốc tế ngay trên chính quê hương mình".

Công việc mới ở Vingroup cũng giúp những người lao động như chị Nguyễn Minh Chiều (thôn Trát Cầu, xã Thường Tín) cảm thấy phấn khởi vì cuộc sống ổn định hơn.

Chị Chiều kể: "Trước đây, tôi làm phụ hồ và các công việc liên quan đến xây dựng nhà cửa. Trước khi làm việc tại Vincons (thuộc Vingroup-PV), công việc của tôi rất bấp bênh, lúc có việc lúc không, khiến tôi hay phải thay đổi nghề. Thu nhập không ổn định và tôi cũng không có các chế độ an sinh xã hội hay bảo hiểm. Từ khi vào làm tại đây, tôi có công việc ổn định, thu nhập tăng khoảng 50% so với trước kia và được đóng bảo hiểm đầy đủ. Công ty có chế độ phúc lợi và an sinh xã hội rất tuyệt vời".

Theo chị Chiều, thay đổi lớn nhất là thời gian làm việc và nguồn thu nhập tài chính của chị đều trở nên ổn định. Công việc với mức thu nhập tốt hơn cũng giúp chị lạc quan, phấn khởi, luôn có kỳ vọng và hy vọng để vươn lên.

"Tôi cũng đã có một khoản tiết kiệm để lo cho ba đứa con. Hiện một cháu đang học đại học năm thứ hai, còn các cháu nhỏ thì đang học tiểu học. Tôi hy vọng công việc ở Vincons sẽ mang lại sự ổn định tài chính lâu dài để tôi có thể lo cho các con được ăn học đến nơi đến chốn, sau này xây dựng quê hương đất nước", chị Chiều chia sẻ.

Giống như chị Chiều, chị Nguyễn Thị Thanh Phương (thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực) cũng đang có một cuộc sống nhiều thay đổi tích cực nhờ công việc mới. Chị Phương đang làm việc ở tổ vệ sinh, công việc hàng ngày chủ yếu là quét dọn vệ sinh khu vực.

Trước đây, chị Phương làm tự do qua rất nhiều nghề, như đi bán hoa tươi và buôn bán ở chợ. Nhưng ngặt nỗi công việc bấp bênh, cuộc sống không ổn định và chi tiêu gia đình luôn eo hẹp. Thông qua mạng xã hội và được bạn bè đã làm ở đây giới thiệu, chị biết đến tập đoàn Vingroup và quyết định xin vào làm việc, với mong muốn có một công việc và thu nhập ổn định hơn.

"Từ khi vào Vingroup, mức lương của tôi tăng khoảng 50% so với khi làm ở ngoài. Thu nhập ổn định cùng các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm rất tốt giúp cuộc sống của tôi không còn bấp bênh, có thể chăm lo cho gia đình được nhiều hơn. Qua quá trình làm việc, tôi đã tích cóp và mua được một chiếc xe máy mới. Sắp tới, tôi cũng dự định dùng số tiền tiết kiệm được để đầu tư cho các con ăn học tốt hơn", chị Phương phấn khởi chia sẻ.

Tham gia ứng tuyển đợt này, anh Lê Văn Nam (xã Phượng Dực), chia sẻ: "Tôi biết đến chương trình tuyển dụng của Vingroup qua mạng xã hội và quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí công nhân cốp pha. Do mới học hết lớp 9 và chưa có nhiều kinh nghiệm, ban đầu tôi cũng khá lo lắng. Nhưng tôi mạnh dạn đăng ký với hy vọng nếu được nhận sẽ cố gắng học hỏi, chăm chỉ làm việc để nhanh chóng bắt nhịp với công việc".

Được biết, chính sách bao ăn, bố trí ký túc xá miễn phí điện nước cùng mức thu nhập cạnh tranh là những yếu tố đặc biệt hấp dẫn so với nhiều công việc tự do hiện nay. Anh Nam cho biết, đây là cơ hội rất tốt để anh có công việc ổn định, thu nhập tốt và yên tâm gắn bó lâu dài.

Cũng tham gia ứng tuyển, anh Dương Văn Hiệp (xã Thường Tín), một thợ hàn lành nghề, cho biết: "10 năm qua, tôi chỉ đi làm tự do, ai gọi đâu làm đấy, những năm gần đây việc ít nên thu nhập bấp bênh lắm.

Nghe tin đại dự án ngay gần nhà tuyển công nhân, chế độ đãi ngộ tốt lại ưu tiên người địa phương, tôi mừng quá phải làm hồ sơ qua nộp ngay. Nếu được nhận vào làm việc ở đây thì tốt quá, vừa được gần vợ gần con, lại có thu nhập ổn định hằng tháng thì người làm lao động như tôi không còn gì mong hơn".

Anh Hiệp đang đối chiếu thông tin tuyển dụng trên điện thoại và nhận sự tư vấn trực tiếp từ cán bộ nhân sự Vingroup.