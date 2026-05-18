Đại gia Vũ Văn Tiền muốn chi 7.800 tỷ đồng để chăn nuôi lợn, trồng chè

Phụng Tiên | 18-05-2026 - 15:43 PM | Doanh nghiệp

Tổng diện tích của dự án khoảng 552,8 ha, vốn đầu tư dự kiến 300 triệu USD, tương đương 7.854 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn từ năm 2027- 2035, có thể giải quyết việc làm cho khoảng 1.400 lao động địa phương.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, ngày 14/5, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Geleximco để nghe báo cáo đề xuất dự án đầu tư vào tỉnh của Tập đoàn Geleximco và Công ty cổ phần tập đoàn thực phẩm Nông - Lâm - Ngư nghiệp Đức Khang Tứ Xuyên.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư là liên doanh Tập đoàn Geleximco - Công ty cổ phần và Công ty cổ phần tập đoàn thực phẩm Nông - Lâm - Ngư nghiệp Đức Khang Tứ Xuyên đề nghị tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án chăn nuôi lợn, gia cầm công nghệ cao kết hợp trồng chè, tại thôn: Cu Ri, Sùng Lễ, Đồng Bừa, Đào Tiến, Cao Ngỗi, Phan Lương, xã Trường Sinh, tỉnh Tuyên Quang.

Theo kết quả thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, đến nay dự án chưa đủ điều kiện để trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư do chưa phù hợp với quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất khu vực dự kiến triển khai dự án tại xã Trường Sinh và Phú Lương… Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và nhà đầu tư đã tập trung trao đổi làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư dự án; các khó khăn, vướng mắc của dự án liên quan đến quy hoạch, đất đai, hiệu quả kinh tế, môi trường…﻿

Đại gia Vũ Văn Tiền muốn chi 7.800 tỷ đồng để chăn nuôi lợn, trồng chè- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền phân tích các hiệu quả kinh tế của dự án đề xuất tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Như vậy, nếu dự án được chấp thuận triển khai, sẽ có thêm một tập đoàn lớn lấn sân vào ngành chăn nuôi sau Hòa Phát, Thaco...

﻿Tập đoàn Geleximco vốn được biết đến là một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hạ tầng - bất động sản và cả tài chính ngân hàng, thương mại dịch vụ. Tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội thành lập năm 1993 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng.

Hiện, tập đoàn này hiện sở hữu tổng tài sản lên tới 80.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm vượt 20.000 tỷ đồng.

Geleximco nắm giữ hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn như Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn), Geleximco Lê Trọng Tấn, An Bình Plaza, Thành phố Giao lưu, cùng các nhà máy công nghiệp như nhiệt điện, xi măng, bột giấy...﻿

Phụng Tiên

