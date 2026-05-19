DCCI Summit 2026 tại TP. HCM: Hạ tầng số trong cuộc đua AI và phát triển bền vững

Với vai trò là đầu tàu kinh tế và đổi mới sáng tạo của cả nước, TP. HCM đang bước vào giai đoạn mà năng lực khai thác dữ liệu, triển khai AI và phát triển hạ tầng bền vững trở thành yêu cầu cốt lõi trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp.

Trong kỷ nguyên AI, trọng tâm của chuyển đổi số đang dịch chuyển xuống lớp hạ tầng. Các ứng dụng thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi doanh nghiệp có nền tảng dữ liệu, điện toán và kết nối đủ mạnh, đủ an toàn, đủ linh hoạt để xử lý khối lượng lớn và đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục.

Bài toán này đặc biệt rõ tại TP. HCM, nơi tập trung mật độ lớn các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bán lẻ, thương mại điện tử, logistics, bất động sản, sản xuất và dịch vụ. Đây đều là những ngành có lượng dữ liệu lớn, tần suất giao dịch cao và yêu cầu phản hồi gần như theo thời gian thực. Với các doanh nghiệp này, giá trị của AI phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu, năng lực tính toán, độ trễ kết nối, khả năng bảo mật và mức độ sẵn sàng của hạ tầng vận hành phía sau.

Cùng với nhu cầu mở rộng năng lực tính toán, áp lực về năng lượng và phát triển bền vững cũng ngày càng rõ nét hơn. Trung tâm dữ liệu là loại hình hạ tầng tiêu thụ điện năng lớn, đặc biệt khi các workload AI đòi hỏi mật độ tính toán cao hơn, hệ thống GPU mạnh hơn và năng lực làm mát phức tạp hơn. Vì vậy, câu chuyện hạ tầng cho AI không chỉ dừng ở việc "mạnh hơn" hay "nhanh hơn", mà còn phải hiệu quả hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và có khả năng vận hành theo các tiêu chuẩn bền vững.

Các tín hiệu thị trường gần đây cho thấy khu vực phía Nam, đặc biệt là TP. HCM, đang trở thành điểm đến quan trọng của các dự án hạ tầng dữ liệu quy mô lớn. Thành phố đã ghi nhận sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với những dự án trung tâm dữ liệu phục vụ AI, bao gồm hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hệ thống GPU, nguồn điện và các hạng mục kỹ thuật chuyên biệt.

Diễn đàn hạ tầng số dành cho thị trường phía Nam

Trong bối cảnh thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, sự quan tâm không chỉ đến từ các nhà cung cấp hạ tầng mà còn từ chính các doanh nghiệp sử dụng cuối. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược và AI trở thành công cụ cạnh tranh, trung tâm dữ liệu và cloud không còn là phần việc "hậu trường" của bộ phận công nghệ thông tin, mà trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Đây cũng là lý do DCCI Summit 2026 tại TP. HCM tiếp tục lựa chọn chủ đề trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây trong kỷ nguyên AI, song song với đó là phát triển hạ tầng bền vững.

DCCI Summit 2026 được kỳ vọng trở thành điểm gặp của cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp phía Nam trong thời điểm nhu cầu về hạ tầng số đang tăng nhanh hơn bao giờ hết. Động lực này càng rõ hơn khi TP. HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30–40% GRDP, cùng với định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ hiện đại.

Sự kiện DCCI Summit tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 thu hút hơn 1.000 người tham dự. Ảnh: Viettel IDC.

Các nội dung tại sự kiện năm nay không dừng ở việc cập nhật xu hướng Data Center, Cloud hay AI, mà đi sâu vào những vấn đề doanh nghiệp đang đối mặt hàng ngày. Khi dữ liệu tăng nhanh, đâu là mô hình hạ tầng phù hợp để vừa mở rộng hệ thống, vừa không làm gián đoạn vận hành? Khi AI bắt đầu đi vào các quy trình kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì về năng lực tính toán, lưu trữ, bảo mật và quản trị dữ liệu? Khi chi phí năng lượng trở thành một áp lực lớn hơn, trung tâm dữ liệu thế hệ mới cần được thiết kế ra sao để đáp ứng tăng trưởng nhưng vẫn hướng tới hiệu quả và bền vững?

Với thị trường phía Nam, nơi tốc độ thay đổi của nhu cầu khách hàng và áp lực cạnh tranh luôn ở mức cao, hạ tầng số ngày càng giữ vai trò như một năng lực kinh doanh. Một hệ thống cloud linh hoạt có thể giúp doanh nghiệp ra mắt dịch vụ nhanh hơn. Một nền tảng dữ liệu an toàn giúp tăng khả năng khai thác AI. Một trung tâm dữ liệu vận hành hiệu quả giúp kiểm soát chi phí dài hạn và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững.

Diễn ra vào ngày 16/6, DCCI Summit 2026 tại TP. HCM vì vậy không chỉ là diễn đàn công nghệ, mà còn là không gian để doanh nghiệp nhìn lại nền móng hạ tầng của mình trước giai đoạn tăng trưởng mới. Khi dữ liệu, AI và hiệu quả vận hành ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh, việc đầu tư đúng vào Data Center, Cloud và hạ tầng bền vững sẽ là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phía Nam tăng tốc trong kỷ nguyên.

Đăng ký tham dự sự kiện tại: https://dccisummit.viettelidc.com.vn/dang-ky-tham-du/