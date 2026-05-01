Ông Nguyễn Đức Tài lặng lẽ kiếm 1.000 tỷ dễ như chơi: Âm thầm xây dựng một “gã khổng lồ” mới?

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 8/5, Thế giới di động (MWG) hé lộ doanh thu dịch vụ kỹ thuật của Điện Máy Xanh tăng tới 60% trong 4 tháng đầu năm 2026, đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.

Tốc độ tăng trưởng này ngang với nhóm hàng Apple (+60%), cao hơn Android (+15%) và laptop (+35%). Nói cách khác, một trong những mảng tăng nhanh nhất của MWG lúc này không còn là điện thoại hay điện máy, mà là dịch vụ kỹ thuật.

Nếu quy đổi theo tỷ suất doanh thu hàng năm, mảng này có thể tiến tới quy mô 3.500–4.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương doanh thu của không ít doanh nghiệp niêm yết cỡ trung trên sàn chứng khoán.

Nhưng đáng chú ý hơn là doanh thu dịch vụ cho các thiết bị điện tử không mua tại Điện Máy Xanh tăng 45%, đạt 153 tỷ đồng.

Đây có thể là tín hiệu cho thấy MWG không còn xem dịch vụ kỹ thuật đơn thuần là hoạt động hậu mãi bán lẻ, mà đang thử mở rộng sang một thị trường lớn hơn nhiều: dịch vụ kỹ thuật gia đình ngoài hệ sinh thái bán lẻ truyền thống.

Từ bán TV, máy lạnh sang kiếm tiền cả vòng đời thiết bị

Trong mô hình bán lẻ điện máy thông thường, doanh thu gần như kết thúc sau khi sản phẩm được bán ra. Nhưng với dịch vụ kỹ thuật, một chiếc máy lạnh có thể tiếp tục tạo doanh thu suốt nhiều năm thông qua lắp đặt, vệ sinh định kỳ, bảo trì, bơm gas, sửa chữa hay bảo hành mở rộng. Đó là cuộc chuyển dịch từ mô hình “bán hàng một lần” sang “kiếm tiền trên vòng đời thiết bị”.

Tại Mỹ, Best Buy đã xây dựng hệ thống Geek Squad để cung cấp dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt và bảo hành cho khách mua thiết bị điện tử. Với nhiều nhà bán lẻ quốc tế, đây là cách để kéo dài giá trị vòng đời khách hàng và tăng doanh thu hậu mãi.

Tuy nhiên, phần lớn các mô hình quốc tế vẫn xoay quanh khách hàng nằm trong hệ sinh thái bán lẻ của chính họ. Điểm khác biệt của MWG là công ty bắt đầu phục vụ cả khách hàng không mua thiết bị tại Điện Máy Xanh. Điều đó khiến Điện Máy Xanh không còn mang dáng dấp của một trung tâm hậu mãi đơn thuần, mà bắt đầu giống một nền tảng dịch vụ gia đình. Đây có thể là lý do mảng này tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng.

Theo MWG, máy lạnh hiện là một trong những động lực tăng trưởng chính của Điện Máy Xanh trong năm 2026. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài và mật độ thiết bị điện lạnh tại đô thị tăng nhanh, nhu cầu bảo trì định kỳ cũng tăng theo.

Khác với smartphone – nơi doanh thu phụ thuộc vào chu kỳ thay máy – máy lạnh, máy giặt hay tủ lạnh lại tạo ra nhu cầu dịch vụ kéo dài nhiều năm sau bán hàng. Điều này mở ra khả năng hình thành một dòng doanh thu lặp lại, thứ mà ngành bán lẻ điện máy truyền thống vốn thiếu.

Vì sao mô hình này có đất sống tại Việt Nam?

Nếu nhìn ra thế giới, rất ít nhà bán lẻ điện máy xây dựng được mô hình dịch vụ kỹ thuật quy mô lớn theo kiểu toàn bộ hệ thống. Nguyên nhân là chi phí vận hành cực cao.

Tại Mỹ, việc gọi kỹ thuật viên điện lạnh hay điện nước thường có chi phí rất đắt đỏ, khiến nhiều nền tảng chỉ đóng vai trò sàn giao dịch kết nối như Angi hay Thumbtack, thay vì tự xây dựng lực lượng kỹ thuật.

Trong khi đó, Việt Nam lại có những điều kiện khá đặc thù.

Chi phí nhân công kỹ thuật thấp hơn đáng kể so với Mỹ hay châu Âu, cho phép doanh nghiệp vận hành đội ngũ kỹ thuật quy mô lớn với mức giá vẫn chấp nhận được đối với hộ gia đình.

Bên cạnh đó, thị trường sửa chữa điện lạnh – điện nước tại Việt Nam vẫn còn rất phân mảnh. Phần lớn hoạt động dựa trên thợ cá nhân nhỏ lẻ, thiếu chuẩn hóa về giá, quy trình và bảo hành. Không ít người tiêu dùng từng gặp tình trạng báo giá mập mờ, thay linh kiện không rõ nguồn gốc hoặc chất lượng sửa chữa thiếu ổn định.

Khoảng trống này tạo cơ hội cho một thương hiệu lớn như Điện Máy Xanh tham gia bằng thứ mà thợ truyền thống khó có: niềm tin thương hiệu.

Lợi thế lớn hơn của MWG nằm ở hạ tầng đã được xây suốt nhiều năm qua. Công ty hiện sở hữu mạng lưới cửa hàng phủ rộng toàn quốc, hệ thống logistics, đội ngũ giao nhận – lắp đặt và tệp khách hàng khổng lồ từng mua TV, máy lạnh, máy giặt hay tủ lạnh.

Quan trọng hơn, MWG nắm dữ liệu vòng đời thiết bị: khách mua gì, thời điểm mua, chu kỳ bảo trì và thời điểm có khả năng thay mới, đây là dạng dữ liệu mà thợ sửa chữa truyền thống gần như không thể có. Đây chính là nền tảng để mở rộng từ “dịch vụ hậu mãi” sang “dịch vụ gia đình”.

Dù vậy, thị trường dịch vụ kỹ thuật cũng là một trong những lĩnh vực khó mở rộng quy mô bền vững nhất.

Khác với bán lẻ – nơi mỗi khách hàng đều nhận cùng một chiếc TV giống nhau – chất lượng dịch vụ kỹ thuật phụ thuộc rất lớn vào từng con người cụ thể: tay nghề, thái độ, độ trung thực và khả năng xử lý tình huống.

Chỉ cần một kỹ thuật viên báo giá sai, làm ẩu hoặc xử lý khiếu nại kém, trải nghiệm thương hiệu có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức. Và càng mở rộng quy mô, độ phức tạp vận hành càng tăng mạnh.

Một hệ thống dịch vụ kỹ thuật toàn quốc sẽ phải đồng thời giải quyết bài toán điều phối nhân sự, đào tạo, kiểm soát chất lượng, xử lý khiếu nại và tối ưu thời gian phản hồi. Đây là mô hình nặng vận hành hơn rất nhiều so với bán lẻ điện máy.

Ngoài ra, biên lợi nhuận thực tế của dịch vụ kỹ thuật cũng chưa chắc hấp dẫn như kỳ vọng. Dịch vụ có thể tạo doanh thu lớn, nhưng đi kèm là chi phí nhân sự, bảo hành, quản trị vận hành và áp lực cạnh tranh giá. Nếu thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh, lợi nhuận có thể bị bào mòn nhanh chóng.

Một thách thức khác là rủi ro khi mở rộng quá nhanh, doanh nghiệp dễ rơi vào tình trạng khó kiểm soát chất lượng dịch vụ đồng đều – vấn đề mà Uber hay Grab từng gặp trong giai đoạn tăng trưởng nóng.

Khác với gọi xe hay giao đồ ăn, dịch vụ sửa chữa điện lạnh – điện nước vẫn phụ thuộc rất lớn vào lao động thủ công và tay nghề kỹ thuật. Điều đó khiến mô hình này khó công nghệ hóa hoàn toàn như các nền tảng thuần số.

Hiện tại, doanh thu dịch vụ mới chỉ chiếm khoảng 4% doanh thu Điện Máy Xanh. Nhưng với tốc độ tăng trưởng 60%, MWG có thể đang thử nghiệm một động cơ tăng trưởng mới ngoài bán lẻ điện máy truyền thống.

Điều đáng chú ý không nằm ở chuyện sửa máy lạnh tăng trưởng mạnh, mà ở khả năng MWG đang thử biến mạng lưới bán lẻ điện máy lớn nhất Việt Nam thành một hạ tầng dịch vụ gia đình.

Nếu thành công, đây có thể là một trong những lần hiếm hoi một nhà bán lẻ Việt Nam mở rộng được sang mô hình dịch vụ quy mô lớn.