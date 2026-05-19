Việt Nam hạ thủy tàu 21.800 DWT: Lộ diện “ông lớn” với 6.000 kỹ sư đứng sau

Việt Nam hạ thủy tàu 21.800 DWT

Theo TTXVN, ngày 17/5, tại TP.HCM, tàu chở dầu/hóa chất H1033 có tải trọng 21.800 DWT đã chính thức được hạ thủy. Sự kiện này được xem là dấu mốc đáng chú ý đối với ngành cơ khí chế tạo và đóng tàu Việt Nam.

H1033 thuộc nhóm tàu chuyên dụng quy mô lớn do doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp đảm nhiệm, qua đó cho thấy năng lực trong nước đã có bước tiến rõ rệt, không chỉ ở khâu thi công mà còn ở khả năng tổ chức, quản lý và triển khai các dự án kỹ thuật phức tạp.

Con tàu vì vậy không chỉ mang ý nghĩa là một phương tiện vận tải biển. Nó còn là minh chứng cho trình độ kỹ thuật, năng lực chế tạo và khả năng phối hợp thi công của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam trong những dự án có yêu cầu cao.

Theo thông tin được công bố, tàu H1033 dài 153m, rộng 23,6m, chiều cao mạn 13,1m và được thiết kế để có thể hoạt động không hạn chế trên các vùng biển quốc tế. Quá trình đóng mới, từ chế tạo thân vỏ đến lắp đặt hệ thống máy móc, đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt.

Đáng chú ý, việc H1033 được hạ thủy thành công cũng đồng nghĩa con tàu đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vận hành của Bureau Veritas (BV) – một trong những tổ chức đăng kiểm hàng hải hàng đầu thế giới. Đây là cơ sở quan trọng cho thấy sản phẩm cơ khí chế tạo của Việt Nam có khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Không chỉ là một dự án đóng tàu đơn lẻ, H1033 còn được nhìn nhận như một mắt xích trong chiến lược đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu.

"Ông lớn" với 6000 kỹ sư đứng sau

Tàu H1033 là một ví dụ tiêu biểu cho năng lực kỹ thuật và quản trị dự án của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Đơn vị chế tạo con tàu là Tập đoàn Đại Dũng – doanh nghiệp hiện vận hành 6 cụm nhà máy, với hơn 6.000 kỹ sư, chuyên gia và người lao động.

Bên cạnh hệ thống nhà máy trong nước, Đại Dũng còn phát triển mạng lưới công ty thành viên và văn phòng tại nhiều thị trường như Nhật Bản, Australia, Ảrập Xêút, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, đồng thời đang mở rộng sự hiện diện tại Hoa Kỳ. Điều này cho thấy doanh nghiệp không chỉ dừng ở vai trò nhà thầu trong nước, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp đa ngành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khoảnh khắc tàu H1033 được đưa xuống nước trong quá trình hạ thủy, mở ra giai đoạn hoàn thiện tiếp theo trước khi bàn giao và vận hành. Ảnh: TTXVN

Hệ sinh thái của Đại Dũng hiện gồm 6 thương hiệu chuyên biệt, tạo thành chuỗi năng lực trải rộng từ cơ khí chế tạo, kết cấu thép, công trình ngoài khơi, hạ tầng giao thông, năng lượng sạch đến các tổ hợp công nghiệp và logistics quy mô lớn.

Đây được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp mở rộng vị trí trong chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu, đồng thời có khả năng tham gia sâu hơn vào những dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Thông qua các dự án công nghiệp, hạ tầng và xuất khẩu quy mô lớn, Đại Dũng đang góp phần thúc đẩy năng lực sản xuất công nghiệp quốc gia, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trên bản đồ công nghiệp thế giới.

Ở góc nhìn rộng hơn, những dự án như H1033 cũng góp phần lan tỏa thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển và công nghiệp bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

"Thế lực không thể xem thường"

Từ năm 2020 đến nay, ngành đóng tàu Việt Nam đã có nhiều chuyển biến đáng chú ý, từng bước mở rộng năng lực sản xuất và khẳng định vị trí trên thị trường quốc tế.

Theo Báo cáo nghiên cứu công nghiệp đóng tàu Việt Nam 2023-2032 trên "Research and Markets" - nền tảng cơ sở dữ liệu nghiên cứu thị trường lớn nhất thế giới, ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng,

Đà tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh thị phần của ngành đóng tàu Việt Nam có xu hướng mở rộng trong những năm gần đây. Một trong những yếu tố hỗ trợ là nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cùng sự phát triển của chuỗi sản xuất công nghiệp và công nghiệp phụ trợ.

Ngành đóng tàu Việt Nam đang từng bước nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng hàng hải quốc tế. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, cả nước hiện có 97 nhà máy đóng tàu có khả năng đóng mới tàu từ 1.000 DWT trở lên, trong đó có 68 nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Tổng công suất thiết kế của các nhà máy đóng mới đạt khoảng 2,6 triệu DWT mỗi năm.

Khi nhận định về năng lực đóng tàu của Việt Nam, ông Kenny Yong - Tổng giám đốc Tập đoàn Fireworks Trade Media từng nói rằng, ngành đóng tàu Việt Nam đang nổi lên như "một thế lực cạnh tranh không thể xem thường".

"Tiềm năng cho thị trường đóng tàu của Việt Nam là rất lớn" - Ông Yong nhận định, đề cập tới các lợi thế của Việt Nam là vị trí địa lý chiến lược, đường bờ biển dài, cùng lực lượng lao động lành nghề.

Vai trò của ngành đóng tàu cũng được đặt trong một bối cảnh chiến lược rộng hơn. Tại Hội thảo "Kinh tế biển Việt Nam trong giai đoạn mới, vai trò doanh nghiệp và công nghiệp đóng tàu" do Hội Khoa học kỹ thuật tàu thủy Việt Nam (VISIA) tổ chức chiều 18/5, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC), Ủy viên VISIA, cho biết Kết luận số 18-KL/TW năm 2026 của Hội nghị Trung ương 2 đã xác định đóng tàu là "công nghiệp nền tảng quốc gia".

Theo ông Đạt, cách nhìn này cho thấy sự thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển, khi ngành đóng tàu không còn chỉ được xem là một lĩnh vực sản xuất chuyên ngành, mà gắn trực tiếp với kinh tế biển, công nghiệp hóa, tự chủ công nghệ, logistics và an ninh quốc gia.

"Nếu trước đây ngành đóng tàu chủ yếu được nhìn nhận ở góc độ sản xuất công nghiệp chuyên ngành, thì nay ngành này được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia với vai trò là ‘xương sống công nghiệp biển’.

Một quốc gia có ngành đóng tàu mạnh sẽ góp phần trực tiếp nâng cao năng lực bảo đảm chủ quyền biển đảo, chủ động hơn về vận tải biển, giảm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài, tiết giảm đáng kể chi phí logistics, là mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi năng lượng toàn cầu" - ông Đạt khẳng định.

Từ góc độ chiến lược, ngành đóng tàu Việt Nam hiện nằm ở điểm giao của ba trục quan trọng: kinh tế, logistics và an ninh quốc gia. Nếu được đầu tư đúng hướng, lĩnh vực này hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Không chỉ là một ngành sản xuất đơn thuần, đóng tàu đang ngày càng được nhìn nhận như một công cụ quan trọng trong năng lực quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, bất ổn chuỗi cung ứng và yêu cầu làm chủ logistics ngày càng lớn.

Việc phát triển ngành này cũng có thể giúp Việt Nam giảm chi phí logistics một cách bền vững, đồng thời tăng đóng góp vào GDP thông qua sản xuất, xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Để thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu, đại diện Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và trình Chính phủ đề án nâng cao năng lực các doanh nghiệp đóng tàu trong nước. Đề án này đề xuất nhiều chính sách về tài chính, thuế, phí và quy hoạch nhằm tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp tàu thủy.

"Hiện, Bộ Luật Hàng hải và Luật Giao thông đường thủy đang được sửa đổi, trong đó bổ sung một số quy định mới trong Luật như: chính sách ưu đãi về thuế, phí, đầu tư cho doanh nghiệp đóng tàu; thu hút nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển công nghiệp tàu thủy; ưu tiên sử dụng sản phẩm công nghiệp tàu thủy sản xuất trong nước" - lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nói thêm.