Khoảnh khắc lịch sử hạ thuỷ giàn khoan khổng lồ cao 145m, nặng 12.000 tấn, trị giá 180 triệu USD do chính kỹ sư người Việt đảm nhiệm

Phụng Tiên | 19-05-2026 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Công trình do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC.

Ngày 23/11/2012, giàn khoan tự nâng Tam Đảo 03 chính thức hạ thủy tại Vũng Tàu, nay thuộc TP HCM, đánh dấu thời khắc lịch sử của ngành cơ khí dầu khí Việt Nam.

Lần đầu tiên một giàn khoan khổng lồ cao 145 mét, nặng 12.000 tấn, có khả năng khoan tới độ sâu 9.000 mét trong điều kiện nước sâu 120 mét - được thiết kế, chế tạo ngay tại Việt Nam; có thể chịu đựng được sức gió tương đương bão cấp 12, trên cấp 12 và chịu đựng được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Công trình do Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC với sự hỗ trợ tư vấn công nghệ từ đối tác quốc tế. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 180 triệu USD. ﻿

Giàn Tam Đảo 03 được khởi công vào tháng 6/2009 và hoàn thành sớm hơn kế hoạch 2 tháng, cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Hoa Kỳ – ABS cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã đưa vào sử dụng, khai thác ổn định, hiệu quả từ tháng 6/2012 đến nay. ﻿

Phần lớn quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp đều do đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam với tuổi trung bình là 28 đảm nhiệm và hoàn thành chỉ sau 3 năm.

Trong quá trình thi công, các kỹ sư đã phải lắp đặt khoảng 9.685 tấn kết cấu, cùng với 1.748 tấn thiết bị và 950 tấn đường ống công nghệ, bao gồm các hệ thống điện tự động hóa, điện và kiến trúc nội thất.

Việc sản xuất giàn khoan trong nước đã giúp Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào việc thuê nước ngoài, tiết kiệm hàng trăm triệu USD cho quốc gia.﻿

Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) được thành lập từ năm 2007 bởi các cổ đông chiến lược: Petrovietnam, Tổng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (SBIC).

Phụng Tiên

