Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng thông báo quan trọng tới tất cả khách tham quan

23-03-2026 - 17:40 PM | Doanh nghiệp

Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo kế hoạch mở cửa phục vụ du khách tham quan tại khu Kim Điện với tần suất 4 ngày mỗi tháng, gồm các ngày mùng 1, 14, 15 và 30 Âm lịch.

Thời gian đón khách được áp dụng từ 8h00 đến 17h00. Đây là hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của du khách trong những dịp đặc biệt theo lịch truyền thống, đồng thời góp phần đa dạng hóa trải nghiệm văn hóa – tâm linh tại điểm đến.

Khu du lịch Đại Nam nằm ở TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng và sau đó bắt đầu mở cửa đón du khách từ ngày 11 tháng 9 năm 2008 đến nay. Công trình này được xây dựng bởi ông Huỳnh Uy Dũng (còn được biết đến với tên gọi Dũng "lò vôi"). Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.

Một trong những công trình nổi bật nhất trong quần thể Đại Nam là đền Đại Nam, hay còn gọi là Kim Điện. Công trình được khởi công vào ngày 11/4/2003 và hoàn thành vào ngày 2/9/2005, với tổng diện tích xây dựng 5.000m2.

Kim Điện sở hữu tổng diện tích lên tới 9ha, với cổng chính hướng ra Quảng trường Đại Nam - hiện nay là Hoa viên Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kim Điện có điểm nhấn nổi bật là các pho tượng thờ, phù điêu và các vật dụng thờ cúng được dát vàng 24K. Kim Điện cũng được sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là Ngôi đền lớn nhất Việt Nam vào ngày 15/08/2007.

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tặng 1.000 món quà 'lạ'

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Malaysia 12 bằng Tiến sĩ băn khoăn về bất động sản Việt Nam, nhắc bài học về cú vay nợ 200% điên rồ

Tỷ phú Malaysia 12 bằng Tiến sĩ băn khoăn về bất động sản Việt Nam, nhắc bài học về cú vay nợ 200% điên rồ Nổi bật

Quán cà phê không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng hoạt động: Vì sao có thể tồn tại suốt 10 năm?

Quán cà phê không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng hoạt động: Vì sao có thể tồn tại suốt 10 năm? Nổi bật

VSIP thanh toán 300 tỷ đồng lãi trái phiếu trong năm 2025

VSIP thanh toán 300 tỷ đồng lãi trái phiếu trong năm 2025

17:39 , 23/03/2026
Nóng: Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold lên tiếng trước việc chức năng rút tiền trên ứng dụng không thực hiện được

Nóng: Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold lên tiếng trước việc chức năng rút tiền trên ứng dụng không thực hiện được

16:31 , 23/03/2026
Vinhomes rót 91.000 tỷ đồng làm đại đô thị 1.100 héc-ta sát bên TP.HCM

Vinhomes rót 91.000 tỷ đồng làm đại đô thị 1.100 héc-ta sát bên TP.HCM

16:00 , 23/03/2026
Hai Phó Tổng giám đốc làm việc trên dưới 30 năm ở một công ty cao su xin nghỉ việc cùng vì lý do sức khoẻ xấu

Hai Phó Tổng giám đốc làm việc trên dưới 30 năm ở một công ty cao su xin nghỉ việc cùng vì lý do sức khoẻ xấu

15:59 , 23/03/2026

