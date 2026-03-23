Nóng: Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold lên tiếng trước việc chức năng rút tiền trên ứng dụng không thực hiện được

Theo HVA, doanh nghiệp này "luôn thượng tôn pháp luật, minh bạch thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành". Công ty cho biết bộ máy điều hành, Ban Tổng Giám đốc vẫn đang hoạt động bình thường; các hoạt động quản trị, vận hành và triển khai kế hoạch kinh doanh của HVA cùng các đơn vị trong hệ sinh thái vẫn được duy trì ổn định.

Liên quan đến việc làm việc với cơ quan chức năng, HVA cho biết việc phối hợp, cung cấp thông tin theo yêu cầu là "hoạt động nghiệp vụ bình thường trong quá trình vận hành doanh nghiệp". Công ty đang chủ động phối hợp theo đúng quy định pháp luật đối với một số nội dung liên quan đến đối tác bên ngoài.

Đáng chú ý, HVA thông tin hiện một số thiết bị liên quan đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ quá trình rà soát, xác minh. Do đó, chức năng rút tiền trên ứng dụng HVA "tạm thời chưa thể thực hiện". Đồng thời, chức năng nạp tiền cũng đang được tạm khóa nhằm "ưu tiên bảo vệ người dùng, đặc biệt là những người dùng mới chưa cập nhật đầy đủ thông tin".

Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng và nhà đầu tư chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức, đồng thời thận trọng với các hướng dẫn không chính thống liên quan đến nạp/rút tiền, xử lý tài sản hoặc tham gia các hội nhóm trung gian để tránh rủi ro giả mạo, lừa đảo.

HVA nhấn mạnh quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng, đối tác luôn là ưu tiên trọng yếu; đồng thời cam kết tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin minh bạch, kịp thời.

HVA là ai, liên hệ ra sao với ONUS và HanaGold?

HVA Group có tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp An Hưng, thành lập tháng 5/2010, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Năm 2014, doanh nghiệp chuyển hướng sang nông nghiệp và đổi tên thành Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Đến tháng 3/2015, công ty trở thành công ty đại chúng và niêm yết với mã chứng khoán HVA. Cuối năm 2017, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư HVA, đồng thời chấm dứt hoạt động nông nghiệp, chuyển sang lĩnh vực tư vấn tài chính, quản lý doanh nghiệp và đầu tư.

Theo giới thiệu, HVA là thành viên của Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư tài sản số, đầu tư vàng, kinh doanh kim hoàn và phát triển các nền tảng công nghệ như blockchain, AI.

Trong hệ sinh thái đầu tư, HVA có quan hệ hợp tác với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold. Theo thỏa thuận chiến lược ký năm 2024, HVA coi HanaGold là một phần trong hệ sinh thái tài chính – công nghệ, với các hoạt động như định danh vàng bằng công nghệ NFC, NFT vàng và các mô hình giao dịch vàng trực tuyến. HVA đã góp vốn khoảng 40 tỷ đồng vào doanh nghiệp này tính đến năm 2025.

Bên cạnh đó, HVA cũng được giới thiệu là nhà đầu tư chiến lược của nền tảng ONUS. Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) có liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp niêm yết tại Mỹ thông qua Vemanti Group, đơn vị đã sở hữu 100% cổ phần ONUS từ tháng 10/2025.

ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020, đặt trụ sở tại Singapore, cung cấp các sản phẩm liên quan tài sản số như stablecoin VNDC gắn với VND, cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định.

Theo dữ liệu công bố, trước năm 2020 HVA ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ. Giai đoạn 2020–2024, doanh thu và lợi nhuận biến động mạnh, có thời điểm đạt vài trăm tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2023, các chỉ số kinh doanh có xu hướng giảm. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của HVA đạt 174 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 152 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn khác, khoảng 125 tỷ đồng, phát sinh từ các công ty trong lĩnh vực tài sản số như HanaGold, Công nghệ Chuỗi Khối ETH, BTC và BNB.

Cũng trong năm 2025, HVA đã có động thái rút vốn khỏi một số khoản đầu tư, bao gồm rút 15 tỷ đồng khỏi Công ty cổ phần Công nghệ Vfilms và 40 tỷ đồng khỏi HanaGold.