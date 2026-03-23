Vinhomes rót 91.000 tỷ đồng làm đại đô thị 1.100 héc-ta sát bên TP.HCM

Công ty Cổ phần Vinhomes vừa công bố thông tin chính thức thông qua kế hoạch đầu tư dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tại tỉnh Tây Ninh. Đại dự án này sở hữu quy mô sử dụng đất lên tới 1.089,6 héc-ta cùng tổng mức đầu tư dự kiến đạt 90.757 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý nhất đối với giới đầu tư tại đại dự án này là cơ cấu rổ hàng khổng lồ. Quy hoạch tổng thể cho thấy toàn bộ dự án sẽ cung cấp ra thị trường 15.244 lô đất ở thấp tầng, 13.440 căn hộ nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư.

Tiến độ thực địa của dự án cũng ghi nhận những cột mốc rõ nét. Tính đến cuối tháng 4 năm 2025, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đã đạt gần 54% tổng diện tích toàn khu.

Chủ đầu tư định hướng ưu tiên triển khai phân khu A với diện tích 234 héc-ta, trong đó dành 82 héc-ta cho công trình nhà ở. Các phân khu B rộng 534 héc-ta và phân khu C rộng 322 héc-ta sẽ được gối đầu thực hiện nhằm hoàn thiện đại đô thị quy mô 90.000 dân vào cuối năm 2030.

Tiềm năng gia tăng giá trị của Phước Vĩnh Tây gắn liền với tiến độ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng trọng điểm phía Nam. Dự án nằm tại tọa độ giao cắt của tuyến Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường sắt đô thị số 12. Sự liên kết này đóng vai trò rút ngắn thời gian di chuyển về khu vực trung tâm TP.HCM.

Về cơ cấu nguồn vốn, phần vốn huy động dự kiến bằng 85% tổng mức đầu tư của dự án. Đối với 15% vốn chủ sở hữu, Vinhomes sẽ đảm nhận góp 70% thông qua việc liên danh cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG).

VIG là công ty đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng. Đơn vị này hiện là cổ đông lớn nhất tại Vingroup với tỷ lệ nắm giữ 32,5% cổ phần, đồng thời sở hữu 32,9% vốn tại hãng xe VinFast. ﻿

Cùng với Phước Vĩnh Tây, Tập đoàn Vingroup cũng đang đồng thời triển khai hai dự án bất động sản quy mô lớn khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập.

Dự án thứ nhất là Khu đô thị mới Đức Hòa nằm tại khu vực Hậu Nghĩa, có diện tích gần 200 héc-ta với tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Dự án thứ hai là Khu đô thị mới Tân Mỹ tọa lạc tại huyện Đức Hòa, sở hữu quy mô 930 héc-ta cùng nguồn vốn đầu tư gần 74.500 tỷ đồng.

Tổng cộng ba dự án này mang lại cho Vingroup quỹ đất hơn 2.200 héc-ta, tạo cơ sở duy trì nguồn thu từ mảng bất động sản trong các năm tới.