Đà Nẵng khởi tố nhiều chủ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

23-03-2026 - 14:49 PM | Doanh nghiệp

Các đối tượng đã sử dụng hóa đơn khống trị giá hàng chục tỷ đồng nhằm hợp thức chi phí, giảm thuế, với thủ đoạn tinh vi.

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 4 vụ án, 6 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

CQĐT tống đạt quyết định khởi tố đối với 2 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị can là các giám đốc, chủ doanh nghiệp trên địa bàn, cùng 2 đối tượng môi giới. Kết quả điều tra cho thấy, trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp phát sinh chi phí nhưng không có hóa đơn hợp pháp nên đã mua hàng trăm hóa đơn khống với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Chi phí mua hóa đơn từ 6–10% giá trị trước thuế, trong khi các đối tượng trung gian hưởng chênh lệch khoảng 1%.

Thủ đoạn chủ yếu là dùng tài khoản cá nhân để hợp thức dòng tiền, chia nhỏ hóa đơn dưới 20 triệu đồng nhằm né quy định thanh toán qua ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp xuất hóa đơn thực chất chỉ tồn tại trên giấy, không có hoạt động thực tế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an TP. Đà Nẵng cảnh báo tình trạng mua bán hóa đơn trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân tuân thủ quy định pháp luật, tránh vi phạm và sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Nguyễn Thành

Tiền Phong

Từ Khóa:
mua bán hóa đơn

Tỷ phú Malaysia 12 bằng Tiến sĩ băn khoăn về bất động sản Việt Nam, nhắc bài học về cú vay nợ 200% điên rồ

Tỷ phú Malaysia 12 bằng Tiến sĩ băn khoăn về bất động sản Việt Nam, nhắc bài học về cú vay nợ 200% điên rồ Nổi bật

Quán cà phê không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng hoạt động: Vì sao có thể tồn tại suốt 10 năm?

Quán cà phê không cho khách ngồi quá 1,5 tiếng sắp dừng hoạt động: Vì sao có thể tồn tại suốt 10 năm? Nổi bật

Công ty con của Hoá chất Đức Giang triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thay 4/5 thành viên HĐQT bị khởi tố

Công ty con của Hoá chất Đức Giang triệu tập ĐHĐCĐ bất thường thay 4/5 thành viên HĐQT bị khởi tố

13:52 , 23/03/2026
Công ty hạt nhân Tập đoàn TTC đăng ký bán ra hơn 43 triệu cổ phiếu SBT

Công ty hạt nhân Tập đoàn TTC đăng ký bán ra hơn 43 triệu cổ phiếu SBT

10:49 , 23/03/2026
Doanh nghiệp logistics Việt cần 'vũ khí' gì trong tình hình hiện nay?

Doanh nghiệp logistics Việt cần 'vũ khí' gì trong tình hình hiện nay?

08:52 , 23/03/2026
Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh: Người dân, doanh nghiệp chật vật xoay xở

Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh: Người dân, doanh nghiệp chật vật xoay xở

07:34 , 23/03/2026

