Hai Phó Tổng giám đốc làm việc trên dưới 30 năm ở một công ty cao su xin nghỉ việc cùng vì lý do sức khoẻ xấu

Ngày 19/03/2026, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) đã nhận được đơn xin nghỉ việc của bà Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Tổng giám đốc Công ty. Trong đơn, bà Nguyễn Thị Minh Thu xin được không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc và nghỉ việc kể từ ngày 12/05/2026.

Nguyên nhân xin nghỉ việc của bà Thu là do năm 2025, tình trạng sức khỏe bà không được tốt do ảnh hưởng của việc mổ tuyến giáp các năm trước dẫn đến hở van tim.

Bà cho biết: "Bản thân là phụ nữ với trên 28 năm công tác tại Công ty, kinh qua rất nhiều vị trí, đến nay sức khỏe không thể đảm bảo để tiếp tục làm việc trước những áp lực lớn từ công việc đòi hỏi phải có sự nhạy bén, năng động."

Bà Nguyễn Thị Minh Thu sinh năm 1976, từng đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát trong giai đoạn từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2021, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc từ tháng 5/2021.

Bà Thu hiện đang sở hữu 13.097 cổ phiếu DRC, tương ứng 0,01% vốn điều lệ của công ty.

Trước đó, ông Hà Phước Lộc (sinh năm 1968) - một Phó Tổng Giám đốc khác của DRC - cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc và được chấp thuận từ ngày 1/2/2026 và được nhận trợ cấp thôi việc hơn 273 triệu đồng.

Nguyên nhân xin nghỉ việc của ông Lộc cũng ﻿do lí do sức khỏe. Cụ thể, ông Lộc cho biết, căn cứ kết quả giám định sức khỏe định kỳ năm 2025 vừa qua, cho thấy nhiều chỉ số liên quan đến sức khỏe cá nhân bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu. Qua tư vấn của bác sỹ, ông Lộc cần có thời gian để nghỉ ngơi và điều trị.

Ngoài ra, ông Lộc chia sẻ, ông đã có hơn 35 năm làm việc tại DRC, trong đó trên 30 năm chỉ làm việc trong lĩnh vực bán hàng, vì vậy ông nhận thức đã đến lúc mình cần phải chuyển giao lại cho thế hệ kế cận, vừa giỏi về chuyên môn, vừa trẻ trung, năng động, sáng tạo, sẽ giúp Công ty phát triển mạnh mẽ trong Kỷ nguyên mới.

Kể từ đầu năm 2025, ông được giao phụ trách công tác bán hàng tại thị trường Nội địa, ngoài việc cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, ông luôn ý thức phải có trách nhiệm xây dựng và đào tạo đội ngũ kế cận để tiếp quản công tác bán hàng tại thị trường nội địa và đến nay ông có thể tự tin nói rằng mình đã xây dựng được đội ngũ kế cận đủ năng lực để gánh vác công việc khi ông chuyển giao, vì vậy ông xét thấy cần tạo điều kiện để thế hệ trẻ sớm tiếp quản và phát huy, nhằm cống hiến cho sự nghiệp phát triển của DRC.

Cao su Đà Nẵng được thành lập năm 1975, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh săm lốp cao su, bao gồm lốp xe tải, xe khách, xe container, xe công trình, xe đặc chủng và một phần lốp xe du lịch.﻿

Về kết quả kinh doanh, DRC ghi nhận doanh thu thuần năm 2025 đạt gần 5.004 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm một nửa so với cùng kỳ, đạt hơn 118 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân do giá nguyên vật liệu tăng cao làm biên lợi nhuận của Công ty giảm mạnh; và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của thị trường xuất khẩu.