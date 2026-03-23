VSIP thanh toán 300 tỷ đồng lãi trái phiếu trong năm 2025

Mới đây, Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Nhà đầu tư trái phiếu.

Theo đó, trong năm 2025, VSIP đã thanh toán đúng hạn tổng cộng 300 tỷ đồng tiền lãi cho 3 lô trái phiếu mã VJVCH2128001, VJVCH2330001 và VJVCH2330002.

Được biết, lô trái phiếu mã VJVCH2128001 gồm 10.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 20/7/2021. Với kỳ hạn 7 năm, lãi suất 9%/năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 20/7/2028.

Nguồn: HNX

Còn 2 lô trái phiếu mã VJVCH2330001 và VJVCH2330002 được phát hành từ tháng 9/2023, mỗi lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 10,5%/năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2030.

Theo tìm hiểu, Công ty Liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp này là liên doanh giữa hai "ông lớn" gồm Sembcorp Development (Singapore) và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex Group, MCK: BCM, sàn HoSE).

Đến nay, VSIP đã hình thành chuỗi hàng loạt khu công nghiệp hiện diện tại nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An,...

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, VSIP báo lãi ròng đạt hơn 1.126,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp gần 18.527,3 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức gần 2.678,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 9.943,2 tỷ đồng; quỹ khác hơn 2.887,6 tỷ đồng và hơn 3.018 tỷ đồng là lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Tổng nợ phải trả của VSIP đang ở mức hơn 23.459,2 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu là 3.000 tỷ đồng nằm ở 3 lô trái phiếu đã nêu trên; nợ vay ngân hàng ghi nhận hơn 13.556,5 tỷ đồng và hơn 6.902,7 tỷ đồng nợ phải trả khác.