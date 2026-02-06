Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 cao nhất 20 năm

Đáng chú ý, cơ cấu các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam đã có sự xáo trộn. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với gần 490.000 lượt, trong khi Trung Quốc đại lục đứng thứ hai với gần 460.000 lượt. Bất ngờ lớn nhất đến từ Campuchia , khi thị trường này ghi nhận hơn 223.000 lượt khách trong tháng đầu năm, qua đó vươn lên vị trí thứ ba, thay cho Đài Loan. Trước đó, Campuchia thường chỉ nằm trong nhóm từ top 6 đến top 10 thị trường gửi khách.

Có gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm nay - mức cao nhất trong gần 20 năm qua. Ảnh: Mai Mai.

Các thị trường còn lại trong nhóm dẫn đầu gồm Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Nga, Ấn Độ và Malaysia. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tăng trưởng. Lượng khách từ Malaysia và Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng 1 đều giảm nhẹ, khoảng 2-6% so với tháng trước.

Xét về động lực tăng trưởng, Campuchia là thị trường có mức tăng cao nhất , gấp ba lần so với tháng 12/2025. Ngoài ra, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh từ 30-70%, như Hàn Quốc, Nga, Australia, Italy, Nhật Bản và Đan Mạch. Diễn biến này cho thấy đà phục hồi và mở rộng thị trường của du lịch Việt Nam đang diễn ra khá đồng đều, không chỉ phụ thuộc vào một vài nguồn khách truyền thống.

Theo Cục Thống kê, kết quả tích cực trong tháng đầu năm đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó nổi bật là các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, cùng với nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những thay đổi này giúp Việt Nam cải thiện đáng kể sức cạnh tranh trong khu vực, nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng đang đẩy mạnh thu hút khách quốc tế .

Giới chuyên gia nhận định, con số gần 2,5 triệu lượt khách ngay trong tháng 1 báo hiệu một năm khởi đầu thuận lợi và mở ra khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay. Đặc biệt, sự thông thoáng của chính sách e-visa, việc tăng thời hạn tạm trú cho du khách, cùng với mạng lưới kết nối hàng không ngày càng thuận tiện đang trở thành những đòn bẩy thực tế để hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.