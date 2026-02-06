Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 cao nhất 20 năm

06-02-2026 - 23:05 PM | Lifestyle

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 cao nhất 20 năm

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong tháng 1, Việt Nam đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 21% so với tháng trước. Đây cũng là tháng ghi nhận lượng khách cao nhất trong gần 20 năm, kể từ năm 2009 - thời điểm Cục Du lịch bắt đầu thống kê khách quốc tế theo tháng.

Đáng chú ý, cơ cấu các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam đã có sự xáo trộn. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với gần 490.000 lượt, trong khi Trung Quốc đại lục đứng thứ hai với gần 460.000 lượt. Bất ngờ lớn nhất đến từ Campuchia , khi thị trường này ghi nhận hơn 223.000 lượt khách trong tháng đầu năm, qua đó vươn lên vị trí thứ ba, thay cho Đài Loan. Trước đó, Campuchia thường chỉ nằm trong nhóm từ top 6 đến top 10 thị trường gửi khách.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 cao nhất 20 năm- Ảnh 1.

Có gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm nay - mức cao nhất trong gần 20 năm qua. Ảnh: Mai Mai.

Các thị trường còn lại trong nhóm dẫn đầu gồm Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Nga, Ấn Độ và Malaysia. Tuy nhiên, không phải tất cả đều tăng trưởng. Lượng khách từ Malaysia và Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng 1 đều giảm nhẹ, khoảng 2-6% so với tháng trước.

Xét về động lực tăng trưởng, Campuchia là thị trường có mức tăng cao nhất , gấp ba lần so với tháng 12/2025. Ngoài ra, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh từ 30-70%, như Hàn Quốc, Nga, Australia, Italy, Nhật Bản và Đan Mạch. Diễn biến này cho thấy đà phục hồi và mở rộng thị trường của du lịch Việt Nam đang diễn ra khá đồng đều, không chỉ phụ thuộc vào một vài nguồn khách truyền thống.

Theo Cục Thống kê, kết quả tích cực trong tháng đầu năm đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó nổi bật là các chính sách đột phá về thị thực, sự đổi mới trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, cùng với nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Những thay đổi này giúp Việt Nam cải thiện đáng kể sức cạnh tranh trong khu vực, nhất là trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng đang đẩy mạnh thu hút khách quốc tế .

Giới chuyên gia nhận định, con số gần 2,5 triệu lượt khách ngay trong tháng 1 báo hiệu một năm khởi đầu thuận lợi và mở ra khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay. Đặc biệt, sự thông thoáng của chính sách e-visa, việc tăng thời hạn tạm trú cho du khách, cùng với mạng lưới kết nối hàng không ngày càng thuận tiện đang trở thành những đòn bẩy thực tế để hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.

Hàng trăm khán giả Hà Nội vây kín dàn Tân binh toàn năng trước thềm concert 50.000 người

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phú Quốc, đây mới là hòn đảo Việt Nam được tạp chí Mỹ xếp hạng "top điểm nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu thế giới": Tổng thu du lịch 2025 lên tới 3.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là hòn đảo Việt Nam được tạp chí Mỹ xếp hạng "top điểm nghỉ dưỡng trăng mật hàng đầu thế giới": Tổng thu du lịch 2025 lên tới 3.000 tỷ đồng Nổi bật

Hàng trăm khán giả Hà Nội vây kín dàn Tân binh toàn năng trước thềm concert 50.000 người

Hàng trăm khán giả Hà Nội vây kín dàn Tân binh toàn năng trước thềm concert 50.000 người Nổi bật

Tóc Tiên trở về biệt thự

Tóc Tiên trở về biệt thự

22:39 , 06/02/2026
"Nơi lạnh nhất Việt Nam" sắp có quần thể du lịch nghìn tỷ, cáp treo lên đỉnh núi: Khởi công ngay sau Tết

"Nơi lạnh nhất Việt Nam" sắp có quần thể du lịch nghìn tỷ, cáp treo lên đỉnh núi: Khởi công ngay sau Tết

22:28 , 06/02/2026
Nữ NSƯT lên Thượng tá ở tuổi 42: Cưới chồng người Việt lai Pakistan, chồng ngày càng yêu say đắm

Nữ NSƯT lên Thượng tá ở tuổi 42: Cưới chồng người Việt lai Pakistan, chồng ngày càng yêu say đắm

21:21 , 06/02/2026
Xuân Hinh: "Nói toại nguyện là chưa có, tôi có máu tham, muốn rồi lại muốn nữa"

Xuân Hinh: "Nói toại nguyện là chưa có, tôi có máu tham, muốn rồi lại muốn nữa"

20:51 , 06/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên