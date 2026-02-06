"Nơi lạnh nhất Việt Nam" sắp có quần thể du lịch nghìn tỷ, cáp treo lên đỉnh núi: Khởi công ngay sau Tết

Những ngày đầu năm, khi nhiều điểm du lịch miền Bắc đã dần quen thuộc với du khách, Mẫu Sơn vẫn là cái tên gây tò mò đặc biệt. Không chỉ bởi danh xưng “nơi lạnh nhất Việt Nam”, mà còn vì thông tin nơi đây sắp bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới: quần thể du lịch – cáp treo quy mô hơn 7.300 tỷ đồng, dự kiến khởi công ngay sau Tết Nguyên đán 2026.

Theo thông tin từ VnExpress, Sun Group vừa báo cáo với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kế hoạch đầu tư quần thể khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và cáp treo Mẫu Sơn, tổng mức đầu tư hơn 7.350 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 690 ha.

Mẫu Sơn - nơi được mệnh danh là lạnh nhất Việt Nam (Ảnh IViVu)

Ảnh Sun Group

Mẫu Sơn – điểm du lịch “bật lên” sau Tết

Trong nhiều năm, Mẫu Sơn không phải điểm đông khách nhất dịp mùng 1–3 Tết. Thay vào đó, lượng khách thường tăng mạnh từ mùng 3–10 tháng Giêng, thời điểm các đợt không khí lạnh tăng cường xuất hiện.

Theo Báo Tin Tức (TTXVN), trong đợt băng giá cuối tháng 1/2024, gần 10.000 lượt du khách đã đổ lên đỉnh Mẫu Sơn chỉ trong vài ngày để ngắm sương muối, băng giá – hiện tượng hiếm gặp ở Việt Nam. Nhiều thời điểm, tuyến đường lên đỉnh núi rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, chính quyền địa phương phải tổ chức phân luồng giao thông.

Không chỉ năm 2024, xu hướng này lặp lại qua nhiều mùa đông – đầu xuân, cho thấy Mẫu Sơn đang dần trở thành điểm du lịch “ăn theo thời tiết” đặc biệt, khác biệt so với các điểm đến truyền thống.

Đông đảo du khách đến Mẫu Sơn để săn băng giá (Ảnh Báo Lao Động, Tạp chí Du lịch)

Đặt trong bức tranh du xuân miền núi phía Bắc, Mẫu Sơn thường được so sánh với Sa Pa hay khu vực Fansipan. Tuy nhiên, mỗi điểm lại mang một vai trò khác nhau.

Sa Pa và Fansipan hiện là điểm đến du lịch hoàn chỉnh, với hạ tầng lưu trú, cáp treo, dịch vụ ổn định quanh năm. Du khách đến đây đầu năm thường tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng, tâm linh và check-in biểu tượng.

Trong khi đó, Mẫu Sơn vẫn mang dáng dấp điểm đến thiên về trải nghiệm tự nhiên, hấp dẫn bởi sự “không chắc chắn”: có băng hay không, mây dày hay tan sớm. Chính yếu tố này khiến Mẫu Sơn được ví như “điểm săn băng” tự phát, thu hút nhóm du khách trẻ và người thích khám phá.

Du khách đến Mẫu Sơn chủ yếu là du lịch trải nghiệm (Ảnh DSPL)

Quần thể du lịch hơn 7.300 tỷ: Bước ngoặt của Mẫu Sơn

Theo VnExpress, dự án quần thể du lịch Mẫu Sơn được chia thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1, dự kiến khởi công ngay sau Tết Nguyên đán 2026, tập trung xây dựng tuyến cáp treo lên đỉnh núi cùng các hạng mục tâm linh. Các giai đoạn tiếp theo sẽ phát triển hệ thống nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, dịch vụ phụ trợ.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đánh giá đây là dự án động lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Mẫu Sơn trở thành khu du lịch quốc gia, đồng thời kéo dài mùa du lịch quanh năm, thay vì chỉ sôi động vài đợt rét sâu.

Nhiều chuyên gia du lịch nhận định, Mẫu Sơn hiện ở vị thế tương tự Fansipan trước năm 2015: giàu tiềm năng nhưng hạn chế về tiếp cận và hạ tầng. Nếu cáp treo và quần thể du lịch được triển khai đúng tiến độ, Mẫu Sơn có thể chuyển mình từ điểm đến mang tính mùa vụ thành trung tâm du lịch núi bốn mùa của vùng Đông Bắc.

Viễn cảnh cáp treo dẫn lên đỉnh Mẫu Sơn, có thể khởi công ngay sau Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh tạo bởi AI)

Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho thấy, trong những năm gần đây, lượng khách đến Lạng Sơn dịp Tết và sau Tết liên tục tăng, với hàng chục nghìn lượt trong kỳ nghỉ và hàng triệu lượt trong các tháng đầu năm. Mẫu Sơn được xác định là một trong những điểm nhấn quan trọng của xu hướng này.

Từ một vùng núi cao nổi tiếng vì giá lạnh và băng tuyết, Mẫu Sơn đang đứng trước cơ hội bước sang trang mới. Quần thể du lịch hơn 7.300 tỷ đồng, nếu thành hình, không chỉ thay đổi diện mạo đỉnh núi, mà còn có thể định hình lại bản đồ du xuân miền Bắc trong nhiều năm tới.