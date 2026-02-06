Xuân Hinh: "Nói toại nguyện là chưa có, tôi có máu tham, muốn rồi lại muốn nữa"

Buổi công chiếu phim điện ảnh Tết Mùi Phở (đạo diễn Minh Beta) vừa diễn ra tại TPHCM. Ê-kíp gồm đạo diễn Minh Beta, nghệ sĩ Xuân Hinh, Hà Hương, Phạm Tiến Lộc, Bảo Nam, Cường Cá… đã ngồi thưởng thức tác phẩm cùng với đơn vị truyền thông. Sau khi xem chính tác phẩm mình đóng, nghệ sĩ Xuân Hinh đã có những chia sẻ xúc động về bộ phim điện ảnh đầu tay của mình.

Tại sự kiện, nghệ sĩ Xuân Hinh khẳng định bản thân chỉ là một “mầm non mới nhú”. Sau khi xem phim, nam nghệ sĩ đã quay sang nói với đạo diễn Minh Beta chỉ duy nhất một từ “được”.

“Tôi không biết mọi người xem tôi đóng điện ảnh có thấy được không, còn bản thân tôi từ khi sang làm điện ảnh là tôi mê. Nếu để kiếm tiền, tôi đi diễn hài, hát vài bài thì có thể ra nhiều tiền hơn đóng phim điện ảnh. Nhưng để lan tỏa, để vừa kết hợp âm nhạc với những cảnh đặc tả, để có một bộ môn nghệ thuật tổng hợp, tôi thích điện ảnh. Mệt tôi cũng phải phấn đấu. Mong là nỗ lực để hai năm có một bộ phim”.

Nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên trong phim tại sự kiện công chiếu phim "Mùi Phở".

Chia sẻ về “sự hài lòng” sau khi bước lên màn ảnh rộng đầu tiên, nghệ sĩ gạo cội nhấn mạnh: “Nói “toại nguyện” là chưa có. Tôi có máu tham, muốn rồi, tôi lại muốn nữa. Xem xong phim điện ảnh ‘Mùi Phở’, tôi thấy bằng lòng với mình. Xem xong thì tôi cũng thấy bằng lòng và xúc động. Tôi vui lắm!

Tôi mong có đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến, bởi tôi nghĩ người nghệ sĩ cần có những tác phẩm nghệ thuật có tác động xã hội”.

Vốn được mệnh danh là “vua hài đất Bắc”, NS Xuân Hinh đối diện với những hoài nghi về việc không thực sự “được lòng” khán giả miền Nam sau khi Mùi Phở ra mắt. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ gạo cội cho rằng tất cả đều là câu chuyện của văn hóa.

“Văn hóa dân tộc là của quý. Của quý thì có người quý ít, có người quý nhiều, có người không quý. Như một mâm cơm có nhiều món ăn. Ở miền Nam cũng có nhiều món ăn mà người Bắc rất thích. Miền Bắc cũng có những món miền Nam thích. Có người thích, người không là chuyện thường. Khán giả miền Nam có nhiều người mến mộ văn hóa miền Bắc và ngược lại”.

Nam danh hài nhận mình có máu tham khi làm nghệ thuật.

Đạo diễn Minh Beta và dàn cast.

Nhận xét về đạo diễn – nhà sản xuất Minh Beta, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ: “Minh Beta rất cầu toàn và yêu văn hóa dân tộc. Khi làm phim, từ người trẻ người già, người yếu người khỏe đều rất vui vẻ như một gia đình, lắng nghe và cố gắng hết mình để làm sao ra một tác phẩm tốt nhất, phục vụ những ông hoàng bà chúa là khán giả quý mến”.

Tại sự kiện, “vua hài đất Bắc” cũng không ngần ngại khi nói thẳng về lần hợp tác này với đạo diễn Minh Beta. “Tính tôi là phải hợp nhau thì mới ngồi ăn được, không hợp nhau thì kiểu gì cũng không ngồi được. Minh là người rất cầu toàn, chịu khó, cố gắng hết mình cho nghệ thuật, làm bằng những gì tốt nhất”, nam danh hài nói.

Mùi Phở là phim điện ảnh Tết Việt 2026, do đạo diễn Minh Beta thực hiện với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ: Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, Ngọc Mạnh, BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, bé Bảo Nam...

Bộ phim xoay quanh câu chuyện gia đình Việt nhiều thế hệ được kể thông qua hình ảnh phở như một biểu tượng văn hóa và ký ức. Phim khai thác các yếu tố văn hóa - nghệ thuật - gia đình với những mảng miếng hài dung dị. Mùi Phở dự kiến khởi chiếu từ Mùng 1 Tết 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.