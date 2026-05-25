Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không còn là số một, Ronaldo trượt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải Saudi Arabia

Theo Tú Tú | 25-05-2026 - 07:09 AM | Lifestyle

Cristiano Ronaldo vừa cùng Al Nassr vô địch Saudi Pro League 2025/26, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không thể giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Người được xướng tên lại là đồng đội của anh - João Félix.

Ngay sau khi Al Nassr chính thức đăng quang với chiến thắng 4-1 trước Damac ở vòng cuối, ban tổ chức Saudi Pro League đã công bố các giải thưởng cá nhân mùa giải. Dù Ronaldo ghi tới 28 bàn sau 30 trận và đóng vai trò đầu tàu trong hành trình lên ngôi của Al Nassr, anh vẫn không thắng ở hạng mục quan trọng nhất.

Đồng đội của Ronaldo - João Félix gây ấn tượng mạnh trong mùa đầu tiên khoác áo Al Nassr sau khi rời Chelsea. Tiền đạo 26 tuổi ghi 20 bàn, đồng thời dẫn đầu toàn giải về số kiến tạo với 13 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. Phong độ toàn diện đó giúp anh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, trong đó có Ronaldo, để nhận giải Cầu thủ hay nhất mùa.

Ronaldo để vụt mất giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vào tay Félix

Chia sẻ sau khi nhận giải, Félix cho biết anh cảm thấy hạnh phúc vì được chơi đúng sở trường và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLV Jorge Jesus. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng được trao danh hiệu HLV hay nhất mùa giải sau khi giúp Al Nassr chấm dứt cơn khát vô địch kéo dài từ năm 2019.

Về phần Ronaldo, dù lỡ cả danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa lẫn cuộc đua Vua phá lưới, anh vẫn có cái kết ngọt ngào khi lần đầu tiên nâng cúp vô địch quốc nội tại Saudi Arabia. Trước đó, CR7 từng hai mùa liên tiếp giành danh hiệu ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Sau mùa giải đầy cảm xúc cùng Al Nassr, Ronaldo sẽ hội quân cùng tuyển Portugal để chuẩn bị cho World Cup 2026 - giải đấu được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại 41 tuổi.

Không phải Ronaldo, không phải Mbappé: Vì sao Messi là khuôn mặt thương mại được chọn nhiều nhất tại World Cup 2026?

Theo Tú Tú

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
ronaldo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 2026 nhiều hãng bay siết chặt quy định về pin sạc dự phòng: Du khách cần lưu ý gì trước khi ra sân bay?

Từ 2026 nhiều hãng bay siết chặt quy định về pin sạc dự phòng: Du khách cần lưu ý gì trước khi ra sân bay? Nổi bật

Điều ít ai biết về cô gái nghèo chỉ trong vòng 10 năm đã thành phú bà bên cạnh tỷ phú Ronaldo

Điều ít ai biết về cô gái nghèo chỉ trong vòng 10 năm đã thành phú bà bên cạnh tỷ phú Ronaldo Nổi bật

"Du hí" Hà Nội - Đà Nẵng với chi phí đi lại tiết kiệm nhưng cực vui vẻ cho tụi nhỏ và bí kíp đặt phòng để không bị lừa

"Du hí" Hà Nội - Đà Nẵng với chi phí đi lại tiết kiệm nhưng cực vui vẻ cho tụi nhỏ và bí kíp đặt phòng để không bị lừa

07:06 , 25/05/2026
Hình ảnh mới của Tuấn Hưng đang bị bàn tán

Hình ảnh mới của Tuấn Hưng đang bị bàn tán

06:57 , 25/05/2026
Mẫu iPhone giảm kỷ lục 10 triệu đồng, rẻ nhất từ trước đến nay

Mẫu iPhone giảm kỷ lục 10 triệu đồng, rẻ nhất từ trước đến nay

06:54 , 25/05/2026
Phim kinh dị của Kiều Minh Tuấn lập kỷ lục doanh thu 200 tỷ đồng

Phim kinh dị của Kiều Minh Tuấn lập kỷ lục doanh thu 200 tỷ đồng

06:15 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên