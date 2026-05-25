Nữ sinh Hà Nội hot nhất mùa bế giảng 13 năm trước: Lấy giám đốc, sinh 3 con nhưng lão hóa ngược

Mỗi mùa bế giảng, mạng xã hội lại rộn ràng với những gương mặt nữ sinh gây chú ý bởi visual nổi bật, thần thái trong trẻo hay những khoảnh khắc tuổi học trò khiến nhiều người nhớ mãi. Và nếu nhắc đến “hot girl bế giảng” đời đầu của Hà Nội, chắc chắn nhiều người vẫn nhớ tới Trâm Anh - cô nữ sinh từng nổi đình đám với loạt ảnh chụp tại lễ bế giảng trường THPT THPT Phan Đình Phùng vào mùa hè năm 2013.

Nhan sắc hot girl bế giảng đình đám một thời.

Visual thời điểm còn ngồi trên ghế giảng đường THPT của Trâm Anh cỡ này.

Thời điểm đó, chỉ nhờ vài bức ảnh chụp vội trong sân trường, Trâm Anh nhanh chóng viral khắp các diễn đàn học đường. Gương mặt thanh tú, làn da trắng, mái tóc dài cùng nụ cười rạng rỡ giúp cô được gọi bằng hàng loạt biệt danh như “hot girl lễ bế giảng”, “hot girl mặt mộc” hay “nàng thơ học đường Hà Nội”.

Ở thời kỳ mạng xã hội bắt đầu bùng nổ, visual của Trâm Anh từng được xem là hình mẫu “crush quốc dân”. Nhiều người còn dùng ảnh cô làm avatar, ảnh bìa, thậm chí có phụ huynh tiết lộ từng muốn đặt tên con là Trâm Anh vì quá thích vẻ ngoài dễ thương, nhẹ nhàng của nữ sinh này.

Dù nổi tiếng trên mạng xã hội, Trâm Anh lại không lựa chọn bước chân vào showbiz như nhiều hot girl cùng thời. Sau khi tốt nghiệp, cô theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và khá kín tiếng trong đời sống cá nhân.

Sau 13 năm, “hot girl bế giảng” năm nào giờ đã có cuộc sống hoàn toàn khác: Trở thành mẹ 3 con, là vợ của nam ca sĩ/producer JustaTee nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm bởi nhan sắc gần như không thay đổi.

Sắc vóc của Trâm Anh.

Lấy chồng giám đốc âm nhạc, làm mẹ 3 con

Theo chia sẻ từ nhiều năm trước, Trâm Anh và JustaTee gặp nhau lần đầu tại một sự kiện. Khi đó, cô nàng đã rất ấn tượng với tài năng của nam ca sĩ và nhanh chóng trở thành “fan cứng”. Thậm chí sau buổi gặp gỡ, Trâm Anh còn đăng status trích lời bài hát của JustaTee lên mạng xã hội để bày tỏ sự yêu thích. Đến tận bây giờ, nhiều fan vẫn thường xuyên “đào” lại câu chuyện này để trêu cặp đôi.

Sau thời gian tìm hiểu, cả hai công khai hẹn hò vào tháng 7/2013. Thời điểm đó, JustaTee đang là cái tên nổi bật của giới underground với nhiều bản hit đình đám, còn Trâm Anh lại được cư dân mạng biết đến rộng rãi với danh xưng “hot girl lễ bế giảng”.

Năm 2018, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Sau kết hôn, Trâm Anh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và lui về làm hậu phương cho chồng.

Cô lấy chồng giám đốc âm nhạc, cũng là idol của mình.

Hiện tại, vợ chồng JustaTee - Trâm Anh đã có 3 nhóc tỳ. Năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng là Anh Chi (nickname Cici). Cô bé hiện cũng là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, được nhiều người yêu thích và gọi vui là “hot girl Tây Hồ”. Khoảng 3 năm sau, cặp đôi đón thêm bé trai Anh Minh (Mino). Đến tháng 3/2026, Trâm Anh tiếp tục hạ sinh em bé thứ 3.

Trên trang cá nhân, Trâm Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên chồng con, các chuyến du lịch hay hình ảnh tập luyện thể thao, chăm sóc bản thân.

Tuy nhiên hồi đầu năm 2026, hôn nhân của cặp đôi từng vướng nghi vấn trục trặc khi Trâm Anh đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Cũng vừa tự tay xóa đi một vài thứ, đẹp nhưng phải xóa đi thôi”. Sau đó, cư dân mạng còn phát hiện cô hủy theo dõi JustaTee trên Instagram và ẩn một số hình ảnh liên quan đến chồng.

Trước những đồn đoán lan rộng, Trâm Anh sau đó lên tiếng cho biết bài đăng gây hiểu lầm không liên quan đến chuyện tình cảm mà chỉ là tâm trạng stress, căng thẳng ở giai đoạn cuối thai kỳ. Về phía JustaTee, nam producer giữ im lặng cho tới ngày 23/3 mới đăng tải hình ảnh bên vợ và con thứ 3 như một cách ngầm phủ nhận tin đồn.

Là mẹ 3 con nhưng visual vẫn “đỉnh của chóp”

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất sau hơn một thập kỷ có lẽ chính là nhan sắc của Trâm Anh gần như không thay đổi quá nhiều.

Cựu hot girl vẫn giữ được đường nét gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng phong cách nhẹ nhàng đúng chuẩn “nàng thơ” như thời còn đi học.

Dù đã ngoài 30 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở, Trâm Anh vẫn thường xuyên nhận lời khen về vóc dáng thon gọn, trẻ trung. Nhiều người nhận xét visual hiện tại của cô thậm chí còn mặn mà, cuốn hút hơn thời nổi tiếng với danh xưng “hot girl lễ bế giảng”.

Được biết, Trâm Anh duy trì thói quen tập gym, chơi pickleball và theo đuổi chế độ ăn uống khoa học để giữ dáng. Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện thể thao hay những khoảnh khắc đời thường năng động.

Trâm Anh mê mẩn pickleball.

Đáng chú ý, chỉ ít lâu sau khi sinh em bé thứ 3, Trâm Anh đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi đăng ảnh khoe vóc dáng gọn gàng hậu sinh nở. Nhiều netizen nhận xét khó tin đây là body của một mẹ bỉm vừa sinh con.

Visual ngoài 30, sau khi sinh con thứ 3 cỡ này.

Không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng sức hút của Trâm Anh trên mạng xã hội vẫn rất lớn. Hiện cô sở hữu hơn 570 nghìn lượt theo dõi trên Instagram. Nội dung được yêu thích chủ yếu xoay quanh cuộc sống gia đình, thời trang, du lịch và hành trình chăm sóc bản thân sau sinh.

Từ “hot girl bế giảng” nổi tiếng khắp MXH năm nào đến hình ảnh mẹ 3 con ở hiện tại, Trâm Anh vẫn là cái tên khiến nhiều người nhắc nhớ mỗi mùa chia tay tuổi học trò quay trở lại.