Sao nữ Việt bị netizen yêu cầu test ma tuý nhưng quyết không làm

Những ngày qua, showbiz Việt liên tục xuất hiện các câu chuyện nghệ sĩ chủ động kiểm tra ma túy để chứng minh bản thân “trong sạch” sau khi bị réo tên vào các tin đồn thất thiệt. Trước đó, Ngọc Sơn và Duy Mạnh đều đã công khai kết quả test nhanh ma túy nhằm tránh những suy diễn từ dư luận. Mới đây, nghệ sĩ Việt Trinh trở thành cái tên tiếp theo bị cư dân mạng réo gọi giữa làn sóng nghệ sĩ lên tiếng trước những tin đồn tiêu cực liên quan đến chất cấm trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khác với phản ứng của nhiều nghệ sĩ khác, Việt Trinh lại có cách đáp trả khá nhẹ nhàng nhưng đầy thẳng thắn khi bị netizen yêu cầu đi xét nghiệm ma túy. Cụ thể, nữ diễn viên bật cười cho biết sẽ không test: "Có người kêu tôi đi xét nghiệm ma tuý, thấy người này người kia làm rồi mà tôi chưa làm để đừng bị nghi ngờ. Hôm qua nay rần rần, mọi người bình luận tùm lum trang cá nhân của tôi. Bây giờ tôi đi test thì chỉ tốn tiền, hoặc nó sẽ ra 1 ngày 5 loại rau hấp, cafe latte không đường, trà gạo lứt Nhật... Tôi không có ‘chị mai chị thuý’ đâu, mọi người chơi mạng xã hội phải văn minh xíu. Tôi đang phục vụ khối nghỉ hè, không có thời gian đôi co".

Phản hồi của Việt Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang chọn cách đối diện khá văn minh và hài hước thay vì phản ứng gay gắt trước những lời bàn tán vô căn cứ. Không ít ý kiến cũng đồng tình rằng việc liên tục yêu cầu nghệ sĩ phải tự đi xét nghiệm để chứng minh bản thân phần nào cho thấy môi trường mạng xã hội đang trở nên khá áp lực. Chỉ cần xuất hiện một tin đồn hoặc bị réo tên vào các cuộc bàn tán, nghệ sĩ lập tức phải lên tiếng giải thích hoặc có động thái phản hồi để tránh ảnh hưởng hình ảnh.

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc nhiều nghệ sĩ chủ động test ma túy và công khai kết quả thời gian gần đây xuất phát từ tâm lý muốn dập tắt tin đồn nhanh chóng trong bối cảnh dư luận đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề liên quan đến chất cấm. Về phía Việt Trinh, cô thường xuyên chia sẻ các nội dung liên quan đến nấu ăn, làm vườn hay lối sống lành mạnh trên mạng xã hội.

Việt Trinh từng là một trong số các mỹ nhân "làm mưa làm gió" showbiz Việt 2 thập kỷ trước. Nữ diễn viên gây ấn tượng khi vào vai Bạch Cúc trong Người Đẹp Tây Đô. Thời điểm phim này vừa được công chiếu, Việt Trinh đi đến đâu cũng được nhiều người khán giả săn đón, tặng quà có giá trị cao. Ngoài diễn xuất cô còn đảm nhận vai trò người mẫu ảnh, mẫu lịch... hình ảnh của "Người đẹp Tây đô" từng được "phủ sóng" khắp mọi nơi.

Nữ nghệ sĩ khẳng định không đi bước nữa, quyết tâm sống một mình để chăm sóc con trai. Đến tháng 1/2022, NS Việt Trinh chính thức lên tiếng xác nhận giải nghệ sau 30 năm cống hiến cho nghệ thuật. Nói về nguyên nhân từ bỏ nghề diễn, "Người đẹp Tây đô" chia sẻ: "Hiện tại con trai của Trinh đã bước vào lứa tuổi dậy thì. Tâm sinh lý của cháu đang thay đổi rất nhiều nên cháu rất cần mẹ bên cạnh để chia sẻ những tâm tư tình cảm. Nghiệp diễn đã ăn sâu vào máu thịt của Trinh hơn 30 năm rồi nên 1 năm qua đã nhiều giọt nước mắt của Trinh đã rơi khi nghĩ đến 1 ngày nào đó mình rời xa phim trường. Nhưng đã đến lúc phải lựa chọn. Vì tính chất công việc diễn viên đạo diễn thường đi sớm về trễ và đi quay xa nhà có khi cả tháng. Nên tại thời điểm này Trinh không thể bỏ con 1 mình được".

Việt Trinh từng chia sẻ bản thân bị trầm cảm. Cô nói: "Sau dịch Covid-19, cuộc sống mọi thứ rất khó khăn, tôi thấy rất nhiều người bị stress và bản thân tôi cũng bị trầm cảm vào năm 2022. Trầm cảm của tôi rất kinh khủng, lúc nào cũng lo lắng, sợ đủ thứ, cái gì tôi cũng lo cũng sợ rất nhiều, ngoài sức cho phép. Tôi đi khám bác sĩ tâm lý, tâm thần thì bác sĩ nói tôi bị trầm cảm, phải uống thuốc điều trị. Trời ơi, khi đó kinh khủng lắm, tôi đã phải uống thuốc suốt 1,5 năm. Sau đó tôi ổn và bác sĩ cho ngừng thuốc. Tuy nhiên, 6 tháng sau tôi bị lại và hiện tại vẫn còn đang uống thuốc".

