Giám đốc âm nhạc True Concert - Tình đất: Nghệ sĩ tạo “hit” thì nhanh, làm được điều này mới khó

Trong vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình True Concert - Tình đất, nhạc sĩ Thanh Phương dành nhiều thời gian để chỉnh sửa từng lớp âm thanh, cân bằng cảm xúc cho từng tiết mục trước giờ ghi hình.

Với Thanh Phương, một concert thành công không nằm ở số lượng khoảnh khắc bùng nổ trên sân khấu mà ở cảm xúc còn đọng lại sau khi ánh đèn khép xuống. Anh cho rằng âm nhạc có thể thay đổi về công nghệ hay xu hướng, nhưng điều khiến khán giả nhớ lâu vẫn là sự chân thành trong cảm xúc.

Nhạc sĩ Thanh Phương

Chia sẻ về việc đưa ca khúc mới “Mãi nương tựa bên Người” của tác giả Thường Tâm Diệu Huệ vào chương trình bên cạnh nhiều bài hát quen thuộc, nhạc sĩ Thanh Phương cho biết điều thu hút của ca khúc này là sự “tử tế” trong cảm xúc. Anh cho rằng người viết có suy nghĩ rất rõ về thiên nhiên, đời sống và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên dù không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp theo kiểu được đào tạo bài bản hay làm nghề lâu năm.

Theo nhạc sĩ, ca khúc mang hơi hướng thiền nhẹ nhàng, không đặt nặng kỹ thuật mà giàu chiêm nghiệm và cảm xúc thật. Đó cũng là lý do anh quyết định giữ bài hát lại trong tổng thể concert dù ban đầu từng phân vân vì đây là một sáng tác hoàn toàn mới.

“Điều làm tôi thích không phải kỹ thuật hay cấu trúc gì quá đặc biệt mà là cảm xúc của nó khá thật, không có cảm giác bị tính toán. Giữa dòng chảy cảm xúc của concert, ca khúc này xuất hiện như một khoảng tĩnh tại quý giá” , anh chia sẻ.

Phần trình diễn Mãi nương tựa bên Người được ca sĩ PiaLinh và nhóm OPlus thể hiện

Trong quá trình hòa âm, Thanh Phương thử đưa vào những âm thanh tự nhiên như tiếng chim, tiếng gió để tạo không gian đúng với tinh thần chương trình. Anh cũng chủ ý tiết chế kỹ thuật xử lý âm nhạc vì “có những bài nếu mình làm dày quá lại mất đi phần đẹp nhất của nó. Bài này cần sự nhẹ, trong và trầm ấm”.

Đó cũng là lý do anh lựa chọn PiaLinh và OPlus thể hiện ca khúc. Theo Thanh Phương, PiaLinh sở hữu màu giọng nhẹ và trong trẻo, trong khi OPlus mang lại cảm giác ấm áp, bình an phù hợp với tinh thần bài hát.

Về việc nghệ sĩ trẻ tự sáng tác và trực tiếp hát các ca khúc của mình trên thị trường âm nhạc hiện nay, Thanh Phương cho rằng đây là một xu hướng tích cực.

“Bây giờ các bạn không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nhạc sĩ sáng tác như trước nữa. Họ muốn tự viết, tự hát và kể câu chuyện của mình bằng chính âm nhạc của mình. Có thể nói đó là một kiểu “cực đoan” theo hướng tích cực, tức là nghệ sĩ muốn đi đến tận cùng cá tính của mình hơn. Tôi nghĩ điều đó đáng khuyến khích” , Thanh Phương nhận định.

Tuy nhiên, theo nam nhạc sĩ, không phải ai cũng đủ nội lực để vừa sáng tác vừa biểu diễn tốt. Anh cho rằng để đi được con đường này, nghệ sĩ phải có năng lực thật sự chứ không chỉ dựa vào hiệu ứng thị trường.

Nhiều nghệ sĩ trẻ góp mặt trong True Concert - Tình đất

Thanh Phương cũng thẳng thắn nhìn nhận xu hướng chạy theo “hit” đang trở nên phổ biến hơn trong âm nhạc hiện nay. Theo anh, tạo một bản “hit” có thể nhanh nếu tìm đúng ê-kíp, đúng công thức âm thanh và thị hiếu của khán giả ở từng thời điểm. Nhưng để tạo dấu ấn lâu dài lại là câu chuyện khác.

“Tạo ‘hit’ và tạo dấu ấn là hai chuyện khác nhau. Tạo dấu ấn khó hơn nhiều vì nó cần rất nhiều thứ như lao động, cá tính và cả bản lĩnh của người nghệ sĩ nữa” , anh nhấn mạnh.

Nam nhạc sĩ cho rằng nhiều ca khúc hiện nay có thể gây chú ý nhanh nhờ vài câu chữ “đắt”, bắt tai hoặc bắt “trend”, nhưng cũng dễ chóng bị quên. Theo Thanh Phương, một vài câu chữ bắt tai nhưng thiếu chiều sâu nội dung, chưa chắc đủ để giúp ca khúc có sức sống lâu dài. Nhiều câu hát có thể khiến khán giả thích thú ở thời điểm ban đầu nhưng cũng rất nhanh trở nên cũ kỹ sau một thời gian.

Thanh Phương nêu quan điểm: những bài hát có sức sống bền thường chứa đựng cả một câu chuyện, một không khí hay một đời sống đủ để người nghe còn nhớ sau nhiều năm. Trong bối cảnh âm nhạc xuất hiện dày đặc trên Internet và AI ngày càng có thể tạo ra nhiều giai điệu na ná nhau, việc tạo nên một ca khúc thực sự ở lại với công chúng càng khó hơn.

Dù vậy, anh cho rằng âm nhạc trẻ hiện nay cũng đang xuất hiện những tín hiệu đáng mừng khi nhiều nghệ sĩ bắt đầu quan tâm tới các đề tài rộng hơn tình yêu đôi lứa, như thiên nhiên hay đời sống.

Nhắc tới True Concert - Tình đất, Thanh Phương đặc biệt ấn tượng với cách các nghệ sĩ trẻ đưa thiên nhiên vào âm nhạc không chỉ như một hình ảnh đẹp mà còn như không gian để gửi gắm suy nghĩ và cảm xúc sống.

Chương trình ‘’true Concert - Tình đất’’ nhân kỷ niệm 15 năm TH true MILK.

NS Thanh Phương, Nhà báo Diễm Quỳnh và Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu

Anh dẫn chứng ca khúc “Nước sâu” qua phần thể hiện của Marzuz, sử dụng hình ảnh nước để nói về hành trình vượt qua sự bức bối và giới hạn của con người, hay “Tôi muốn làm cái cây” của Hoàng Dũng, được thể hiện bởi Hà An Huy, lại mang tinh thần sống chậm và gần gũi với thiên nhiên hơn.

“Tôi nghĩ đó là tín hiệu đáng mừng. Vì âm nhạc nếu chỉ quanh quẩn mãi trong những câu chuyện yêu đương cũng dễ cạn cảm xúc thôi” , anh bày tỏ.

Thanh Phương nhắc lại ký ức thời nhỏ khi nghe ca khúc “Đồng xanh” như một ví dụ về những bài hát sống lâu nhờ cảm xúc và không khí riêng biệt. “Có những ca khúc không cần quá nhiều kỹ thuật hay cao trào nhưng vẫn ở lại rất lâu trong ký ức người nghe” , nam nhạc sĩ nói.