“Nhà đẹp không nằm ở giá tiền”: Gia đình tôi dùng toàn mẹo rẻ nhưng ai đến chơi cũng tưởng thuê kiến trúc sư

Điều thú vị là những lựa chọn từng bị bạn bè chê "tiết kiệm quá mức" giờ lại trở thành thứ được hỏi xin kinh nghiệm nhiều nhất.

Đừng cố mua thứ đắt nhất, hãy mua thứ "đỡ tốn tiền duy trì" nhất

Sai lầm lớn nhất khi làm nhà là chỉ nhìn giá mua ban đầu mà quên chi phí sử dụng lâu dài.

Ví dụ rõ nhất trong nhà tôi là chuyện lát sàn. Thay vì chọn sàn gỗ tự nhiên như nhiều người khuyên, tôi dùng gạch giả gỗ cho toàn bộ không gian. Lúc đầu, nhiều người bảo "trông sẽ lạnh và thiếu sang", nhưng sau gần 3 năm sử dụng, đây lại là quyết định tiết kiệm nhất.

- Không lo cong vênh vì nồm ẩm

- Không sợ trẻ làm đổ nước

- Không phải đánh bóng định kỳ

- Lau dọn cực nhanh

- Tuổi thọ cao hơn tưởng tượng

Quan trọng hơn, công nghệ gạch hiện nay khiến bề mặt rất giống gỗ thật. Khi có nắng chiếu vào, hiệu ứng ánh sáng vẫn đủ tạo cảm giác ấm áp mà chi phí chỉ bằng một phần đáng kể.

Đây cũng là kiểu "tiết kiệm thông minh" nhiều gia đình trung niên đang chuyển sang: Chọn vật liệu bền để giảm tiền sửa chữa về sau, thay vì chạy theo cảm giác sang lúc ban đầu.

Sơn tường màu trung tính: Mẹo nhỏ giúp nhà nhìn "đắt tiền" hơn

Một trong những thứ khiến khách đến nhà tôi bất ngờ là… màu sơn.

Không phải màu nổi bật hay kiểu phối trendy trên mạng xã hội, tôi chỉ dùng một gam trắng kem hơi ngả ấm cho gần như toàn bộ căn nhà. Chính sự đồng nhất này lại khiến không gian rộng và "điện ảnh" hơn rất nhiều.

Nhiều người thường mắc lỗi:

- Mỗi phòng một màu

- Thêm quá nhiều điểm nhấn

- Chạy theo trend màu vài tháng lại chán

Kết quả là nhà nhanh lỗi thời, muốn đổi lại phải tốn thêm tiền sơn sửa.

Trong khi đó, các gam trung tính như:

- Trắng kem

- Ghi nhạt

- Beige

- Xám ấm

lại có ưu điểm rất lớn:

Dễ phối nội thất Không lỗi mốt Nhà luôn sáng Chụp ảnh đẹp hơn Ít tạo cảm giác bừa bộn

Đây là kiểu "ít mà lâu" – một tư duy tài chính khá thú vị trong chuyện làm nhà.

Quy tắc 3 màu: Cách decor giúp bớt mua đồ linh tinh

Sau vài lần mua decor theo cảm hứng rồi… cất kho, tôi nhận ra thứ khiến nhà đẹp không phải nhiều đồ mà là màu sắc có kiểm soát.

Hiện tại, nhà tôi gần như chỉ xoay quanh 3 màu chính:

- Đen

- Trắng

- Nâu gỗ

Nghe đơn giản nhưng hiệu quả cực lớn.

Khi bảng màu ổn định:

- Đi mua đồ ít bị "vung tay"

- Không mua nhầm đồ lệch tông

- Nhà luôn có cảm giác gọn gàng

- Không phải thay decor liên tục

Tôi từng rất thích mua những món "xinh xinh" trên mạng. Mỗi món vài chục nghìn đến vài trăm nghìn nghe có vẻ không đáng kể, nhưng cộng lại một năm là khoản rất lớn.

Sau này, tôi đặt nguyên tắc: Nếu món đồ không hợp 3 màu chính của nhà thì không mua.

Nghe đơn giản nhưng giúp cắt được cực nhiều khoản chi tiêu cảm xúc.

Nội thất thông minh mới là thứ giúp tiết kiệm thật sự

Một trong những góc được khen nhiều nhất trong nhà tôi lại là… ghế ăn có hộc chứa đồ.

Thay vì mua thêm tủ đựng lặt vặt, tôi tận dụng khoảng trống dưới ghế để chứa dụng cụ làm bánh, khăn bàn, đồ ít dùng. Căn bếp nhờ vậy gọn hơn rất nhiều.

Đây là điều tôi nhận ra sau quá trình sống thực tế:

- Nhà càng nhiều tủ rời càng dễ bừa

- Đồ càng ít "lộ ra ngoài" càng tạo cảm giác sang

- Không gian trống quan trọng hơn số lượng nội thất

Chiếc bàn trà phòng khách cũng được thay bằng bàn phụ nhỏ và đệm ngồi linh hoạt. Trẻ con có thêm chỗ chơi, người lớn cũng thấy thoáng hơn.

Nhiều khi, bỏ bớt đồ còn hiệu quả hơn mua thêm đồ mới.

Góc thư giãn tại nhà giúp giảm rất nhiều khoản "tiêu cho vui"

Một thay đổi nhỏ nhưng tác động lớn đến tài chính của tôi là tạo một góc ngồi cạnh cửa sổ.

Chỉ là:

- Một ghế lười

- Một chiếc đèn nhỏ

- Rèm mỏng

- Một bàn phụ mini

Nhưng từ khi có góc này, tôi ở nhà nhiều hơn hẳn.

- Ít ra quán cà phê hơn.

- Ít đi trung tâm thương mại "dạo cho vui".

- Ít mua sắm theo cảm xúc.

Nghe có vẻ không liên quan, nhưng một không gian sống dễ chịu thật sự giúp con người giảm nhu cầu "đi đâu đó để chữa stress".

Đó cũng là lý do nhiều người sau tuổi 35 bắt đầu đầu tư vào: ánh sáng, góc nghỉ ngơi, bàn ăn, bếp gọn, ban công nhỏ… thay vì liên tục mua quần áo hay đồ trang trí ngắn hạn.

Một căn nhà tinh tế không cần quá nhiều tiền

Sau tất cả, điều tôi học được lớn nhất là:

Một căn nhà đẹp không nằm ở việc có bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà ở chỗ mọi thứ có được chọn lựa kỹ hay không.

Nhiều "mẹo rẻ tiền" của gia đình tôi thực ra lại giúp tiết kiệm rất nhiều:

Chọn vật liệu bền để giảm chi phí sửa chữa

- Giữ bảng màu đơn giản để tránh mua dư

- Dùng nội thất đa năng để tiết kiệm diện tích

- Hạn chế decor theo trend

- Tạo không gian thư giãn để giảm tiêu dùng cảm xúc

Và thú vị là càng sống lâu trong căn nhà ấy, tôi càng thấy: sự tinh tế đôi khi không đến từ việc có nhiều tiền, mà đến từ khả năng hiểu mình thật sự cần gì.