Nhà đẹp đến mấy cũng hóa “rẻ tiền” nếu giữ 6 thói quen này

Dưới đây là 6 thói quen rất phổ biến - tưởng nhỏ nhưng lại “phá hỏng” toàn bộ không gian sống.

1. Lối vào nhà lộn xộn: Ấn tượng đầu tiên đã… mất điểm

Chỉ cần bước vào cửa, nhìn thấy giày dép vứt lung tung, mùi khó chịu, mọi ấn tượng về một ngôi nhà gọn gàng gần như "bay màu".

Nhiều gia đình đầu tư tủ giày rất lớn, thiết kế đẹp, nhưng lại… không dùng. Giày vẫn để ngoài, dép vẫn nằm lăn lóc. Sau vài tuần, khu vực này trở thành nơi bừa bộn nhất nhà.

Giải pháp đơn giản:

- Dùng tủ giày mở (không cần đóng mở phức tạp)

- Chia khu vực rõ ràng: giày đi hàng ngày – giày ít dùng

- Tập thói quen "về nhà là cất giày"

Khi lối vào gọn gàng, cảm giác "trở về nhà" cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

2. Ban công lúc nào cũng kín quần áo: Không gian sống bị "chiếm dụng"

Ban công đáng lẽ là nơi thư giãn, đón nắng, uống trà… nhưng nhiều nhà lại biến thành "khu phơi đồ vĩnh viễn".

Quần áo treo dày đặc, phơi nhiều ngày không thu, khiến:

- Phòng khách nhìn ra trở nên bừa bộn

- Ánh sáng bị cản

- Không gian mất hết cảm giác "sống"

Cách xử lý:

- Thu quần áo ngay khi khô

- Dùng máy sấy nếu có điều kiện

- Chia ban công thành 2 phần: phơi đồ – thư giãn

Chỉ cần thay đổi nhỏ, ban công có thể trở thành "góc chữa lành" thay vì nơi gây stress.

3. Sofa biến thành "tủ quần áo thứ hai"

Một trong những cảnh quen thuộc: quần áo sạch, quần áo chưa gấp, áo khoác… tất cả chất đống trên sofa.

Dù bạn có mua sofa đắt tiền đến đâu, chỉ cần chất đồ lên đó, mọi thứ lập tức trở nên:

- Bừa bộn

- Thiếu chăm chút

- Mất hoàn toàn cảm giác thẩm mỹ

Cách sửa:

- Có khu treo áo ngay lối vào

- Gấp hoặc treo đồ ngay sau khi phơi

- Không để đồ "tạm" trên sofa quá 1 ngày

Nhà đẹp không nằm ở đồ đắt – mà nằm ở việc bạn có giữ nó đúng vai trò hay không.

4. Tủ thì gọn 0 bên trong lại là "mớ hỗn độn"

Nhiều người có một "niềm tin sai": Cứ nhét hết vào tủ là xong.

Bên ngoài nhìn sạch, nhưng bên trong:

- Quần áo lộn xộn

- Đồ đạc chồng chất

- Muốn tìm gì phải lục tung

Điều này khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều, và cảm giác "nhà đẹp" cũng chỉ là bề ngoài.

Nguyên tắc đúng:

- Mỗi món đồ có một vị trí cố định

- Tăng ngăn kéo – giảm chồng chất

- Treo nhiều hơn là gấp

Gọn gàng thật sự là gọn từ trong ra ngoài, không phải chỉ "che đi".

5. Bàn ăn trở thành… bàn chứa đồ

Một chiếc bàn ăn đẹp, khăn trải bàn chỉn chu – nhưng sau khi dọn vào ở, nó lại trở thành nơi:

- Để đồ ship

- Để giấy tờ

- Để đồ chơi con

Dần dần, bàn ăn mất luôn chức năng chính: nơi gia đình ngồi ăn cùng nhau.

Không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ, điều này còn làm mất đi "nhịp sống gia đình".

Cách khắc phục:

- Không để đồ trên bàn ăn quá 24h

- Tạo khu vực riêng cho đồ tạm

- Dọn bàn trước mỗi bữa ăn

Một bàn ăn trống, sạch sẽ đôi khi chính là "luxury" thật sự của một ngôi nhà.

6. Nhà bếp bừa bộn: Nơi ấm áp nhất lại thành nơi… ngại bước vào

Bếp là nơi tạo ra cảm giác sống, nhưng cũng là nơi dễ "xuống cấp" nhanh nhất.

Những hình ảnh quen thuộc:

- Bồn rửa đầy bát đĩa

- Gia vị bày la liệt

- Mặt bếp dính dầu mỡ

Nhiều người thích nấu ăn, nhưng lại ngại dọn sau đó. Và chỉ sau vài lần như vậy, căn bếp trở nên nặng nề, thiếu sức sống.

Nguyên tắc đơn giản:

- Nấu xong là dọn ngay

- Rửa đồ trong lúc nấu (không để dồn)

- Giữ mặt bếp luôn sạch

Một căn bếp gọn gàng không chỉ đẹp mà còn khiến bạn muốn quay lại nấu ăn mỗi ngày.

Tóm lại: Nhà "rẻ tiền" hay "đáng sống" nằm ở thói quen, không phải ví tiền

Có một hiểu lầm rất phổ biến: Nhà bừa bộn là dấu hiệu của "sống thật". Không. Đó chỉ là dấu hiệu của việc thiếu kỷ luật trong sinh hoạt.

Một ngôi nhà đẹp không cần quá đắt đỏ. Nhưng chắc chắn cần:

- Thói quen đúng

- Nhịp sống gọn gàng

- Sự tôn trọng không gian mình đang sống

Bởi cuối cùng, không phải nội thất – mà chính cách bạn sử dụng nó mới quyết định: Nhà bạn trông "đắt tiền" hay "rẻ tiền".

Theo Như Anh

Thanh niên Việt

