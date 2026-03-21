Nữ sinh chuyên Văn giành học bổng kinh tế danh giá bậc nhất Hà Lan, chỉ có 4 suất toàn cầu mỗi năm

Trong quan niệm của nhiều người, học sinh khối xã hội thường gắn liền với sự bay bổng của ngôn từ và đôi khi có phần "ngại" những con số hay tư duy logic khô khan của khối kinh tế. Tuy nhiên, ranh giới giữa các lĩnh vực học thuật đang dần được xóa nhòa bởi những bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân ở những thái cực đối lập. Câu chuyện về Hoàng Hoa Tuệ Giang (lớp 12 chuyên Văn 1, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội) là một minh chứng như thế.

Theo thông tin được đăng tải trên website của Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, (Hà Nội), nhà trường vừa gửi lời chúc mừng tới em Hoàng Hoa Tuệ Giang - nữ sinh lớp 12 chuyên Văn 1 khi xuất sắc giành được học bổng danh giá Philip Hans Franses của Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan) cho kỳ tuyển sinh năm 2026.

Xuất phát điểm là một học sinh chuyên Ngữ văn, Tuệ Giang đã tạo nên bước ngoặt ấn tượng khi mạnh dạn rẽ hướng sang lĩnh vực Kinh tế - một ngành học đòi hỏi tư duy logic và năng lực phân tích cao. Học bổng mà nữ sinh đạt được được đánh giá là cực kỳ cạnh tranh, mỗi năm chỉ trao cho 4 sinh viên trên toàn thế giới, dành riêng cho chương trình cử nhân kinh tế của trường. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực học tập nổi bật mà còn cho thấy bản lĩnh và định hướng rõ ràng của nữ sinh trong hành trình chinh phục môi trường học thuật quốc tế.

Từ chuyên Văn đến quyết định rẽ hướng Kinh tế

Ít ai ngờ rằng, một học sinh theo định hướng Ngữ văn lại lựa chọn theo đuổi lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic, khả năng xử lý số liệu và phân tích các mô hình phức tạp. Tại Hà Lan, Tuệ Giang sẽ theo học chương trình Bachelor of Economics & Business Economics (Cử nhân Kinh tế và Kinh tế Kinh doanh) tại Đại học Erasmus Rotterdam - một trong những cơ sở đào tạo kinh tế hàng đầu châu Âu, xếp Top 2 tại Hà Lan và Top 55 thế giới theo bảng xếp hạng QS 2025.

Học bổng Philip Hans Franses không chỉ có giá trị cao mà còn nổi tiếng về mức độ cạnh tranh khắt khe. Ngoài hồ sơ học tập và bài luận, ứng viên còn phải vượt qua bài kiểm tra kiến thức kinh tế để được lựa chọn vào chương trình có số lượng tuyển sinh giới hạn.

Tư duy khác biệt từ những trải nghiệm thực tế

Trong bài luận của mình, thay vì sử dụng những lập luận mang tính trình diễn, Tuệ Giang lựa chọn cách tiếp cận mang tính chiêm nghiệm từ trải nghiệm cá nhân. Cô bạn chia sẻ:

"Mình không còn tập trung vào việc làm cho các lập luận trở nên thuyết phục mà quan tâm hơn đến việc hiểu tại sao con người đưa ra những lựa chọn nhất định khi các lựa chọn của họ bị hạn chế. Cách tư duy đó chính là điều thu hút mình đến với Kinh tế học".

Giang cùng các cộng sự đạt thành tích tại Hội thảo Nhân văn Quốc tế (IHS 2024) tổ chức tại Singapore

Chính góc nhìn này đã góp phần giúp Giang cùng các cộng sự đạt thành tích tại Hội thảo Nhân văn Quốc tế (IHS 2024) tổ chức tại Singapore. Dự án nghiên cứu về cải thiện bữa ăn cho trẻ em vùng cao đã mang về Huy chương Bạc - Giải thưởng Nghiên cứu Xuất sắc cùng danh hiệu Trình bày sáng tạo nhất.

Bảng thành tích nổi bật và hành trình vươn ra thế giới

Bên cạnh thành tích học thuật, Tuệ Giang còn là một gương mặt năng động trong các hoạt động ngoại khóa. Cô từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Tiếng Anh của trường và là 1 trong 15 diễn giả chính thức tại sự kiện TEDx Greenwich 2025 với bài nói "The Silent Chains of Digital Age".

Nỗ lực của nữ sinh được ghi nhận qua nhiều thành tích đáng chú ý như: danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Thành phố Hà Nội và cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023–2024; "Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2024"; IELTS 7.5 và giải Ba Olympic Tiếng Anh ĐHQGHN.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tuệ Giang bày tỏ sự trân trọng đối với gia đình, thầy cô và bạn bè, những người đã tạo nền tảng để cô tự tin bước ra môi trường quốc tế. Trong thời gian tới, nữ sinh sẽ bắt đầu hành trình mới tại Hà Lan, theo đuổi lĩnh vực kinh tế với định hướng rõ ràng và tư duy độc lập đã được hình thành từ sớm.

Từ một học sinh chuyên Văn đến người chinh phục học bổng kinh tế danh giá bậc nhất của nền giáo dục hàng đầu châu Âu, câu chuyện của Hoàng Hoa Tuệ Giang cho thấy những lựa chọn khác biệt, khi được dẫn dắt bởi tư duy nghiêm túc và trải nghiệm thực tế, hoàn toàn có thể mở ra những cánh cửa vượt ngoài giới hạn ban đầu.