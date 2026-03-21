5 câu không được nói trong group chat công ty

Trong môi trường công sở, nếu muốn phát triển tốt và nhanh chóng có cơ hội thăng chức, tăng lương, bạn buộc phải chú ý đến lời nói và hành vi của mình. Trước khi nói bất cứ điều gì cũng cần suy nghĩ kỹ, không thể nghĩ gì nói nấy.

Đặc biệt là những thông tin chia sẻ trong group chat công việc càng phải cân nhắc nhiều lần trước khi gửi đi. Nếu không, rất dễ lỡ lời, khiến lãnh đạo hoặc đồng nghiệp khó chịu, thậm chí phản cảm, từ đó ảnh hưởng đến con đường phát triển sự nghiệp của bạn.

Tuy nhiên, group chat công việc là hình thức giao tiếp mang tính công khai - tức là khi bạn trao đổi với một hay vài người trong nhóm, toàn bộ lãnh đạo và đồng nghiệp khác đều có thể nhìn thấy. Chính vì vậy, tầm quan trọng của group chat công ty là không thể xem nhẹ, và bạn càng cần cẩn trọng trong từng lời nói.

Vì thế, những người thực sự thông minh trong môi trường công sở sẽ không bao giờ nhắn 5 kiểu tin nhắn dưới đây trong group chat công ty:

Nội dung không liên quan đến công việc

Group công ty được lập ra với mục đích giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc, nên mọi cuộc trò chuyện trong đó đều cần xoay quanh công việc.

Hiện nay, nhiều công ty có thể có nhiều nhóm: nhóm chính thức có cả lãnh đạo và nhân viên, nhóm riêng do nhân viên tự lập, nhóm cho dự án A - B - C,... Dù đều là group công việc, nhưng tính chất lại rất khác nhau.

Nếu là nhóm riêng của nhân viên, không có lãnh đạo, bạn có thể thoải mái hơn một chút - nói chuyện ngoài lề, thậm chí đùa vui cũng không sao vì mọi người hiểu nhau. Nhưng nếu là group chính thức của công ty, thì chỉ nên nói chuyện liên quan đến công việc. Nếu bạn thường xuyên đăng nội dung ngoài lề, lãnh đạo có thể cho rằng bạn không tập trung làm việc, từ đó đánh giá không tốt về bạn.

Nịnh nọt lãnh đạo không đúng chỗ

Trong môi trường công sở, việc "lấy lòng" lãnh đạo không phải chuyện hiếm. Nếu khéo léo, bạn có thể ghi điểm và có thêm cơ hội phát triển. Nhưng nịnh nọt cũng cần đúng lúc, đúng chỗ. Nếu sai hoàn cảnh, tác dụng sẽ ngược lại, thậm chí khiến lãnh đạo khó chịu.

Đặc biệt trong group công ty - nơi có nhiều sếp - nếu bạn chỉ tâng bốc một người, rất dễ khiến những người khác cảm thấy không hài lòng. Thậm chí họ còn đánh giá bạn là thiếu tinh tế.

Hơn nữa, group công việc vốn để xử lý công việc, việc nịnh nọt chỉ khiến bạn trông thiếu chuyên nghiệp và mang màu sắc vụ lợi. Những người như vậy khó có thể tiến xa trong công sở.

Than vãn cá nhân

Than vãn vốn là cách xả cảm xúc tiêu cực, nhưng nếu làm không đúng chỗ, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cả bạn và những người xung quanh.

Trong công việc, ai cũng có lúc không hài lòng với công việc, lãnh đạo, đồng nghiệp hay khách hàng,... Việc than phiền riêng tư là điều bình thường, nhưng chỉ nên giữ trong phạm vi cá nhân.

Nếu bạn công khai than vãn trong group công ty, trước mặt tất cả mọi người, bạn rất dễ bị đánh giá là thiếu kỹ năng giao tiếp, EQ thấp - và chắc chắn khó được lãnh đạo, đồng nghiệp đánh giá cao.

Công khai chỉ trích người khác

Không ai là hoàn hảo, sai sót trong công việc là điều khó tránh. Người khôn ngoan khi phát hiện lỗi của người khác thường sẽ góp ý riêng, nhẹ nhàng để đối phương sửa sai. Ngược lại, có người vì bốc đồng hoặc cố tình làm khó mà công khai chỉ trích người khác trong group, khiến đối phương mất mặt.

Đặc biệt là một số người mới đi làm, muốn thể hiện bản thân nên thẳng thắn phê bình đồng nghiệp cũ, cho rằng họ làm chưa tốt. Dù có vẻ thẳng tính, nhưng cách làm này rất dễ khiến bạn mất lòng người khác và ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp.

Vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào - kể cả khi quyền lợi của bạn bị ảnh hưởng - cũng không nên đăng những lời chỉ trích trong group công ty, trừ khi bạn không còn muốn gắn bó với công việc đó nữa.

Chia sẻ đời sống cá nhân

Nhiều người có thói quen chia sẻ cuộc sống, cảm xúc, sở thích cá nhân - điều này hoàn toàn bình thường. Song group chat công ty không phải là nơi phù hợp cho những nội dung đó.

Có trường hợp một nhân viên mới thường xuyên đăng các bài châm ngôn, truyền cảm hứng kèm cảm nghĩ cá nhân vào group công ty. Tuy nhiên, hầu như không ai phản hồi và người này vẫn tiếp tục đăng, nghĩ rằng mọi người chưa đọc. Dù không nói ra, nhiều đồng nghiệp đã âm thầm đánh giá đây là người kém tinh tế và hạn chế tương tác.

Sau đó, một đồng nghiệp tốt bụng đã góp ý riêng: group công ty chỉ nên dùng cho công việc, không nên chia sẻ nội dung mang tính cá nhân như vậy.

Ai cũng có cách sống riêng, không có đúng sai. Bạn hoàn toàn có thể chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân với bạn bè, người thân. Nhưng nếu đưa vào group công việc, bạn sẽ không nhận được sự đồng cảm, thậm chí còn bị đánh giá thấp.

Tóm lại, mục đích chính của group công ty là để làm việc. Người thực sự thông minh sẽ không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của người khác.

Trừ khi được lãnh đạo yêu cầu, tốt nhất hãy nói ít, làm nhiều. Trong công sở, năng lực mới là yếu tố quan trọng nhất - không cần thiết phải thể hiện bằng những nội dung không liên quan trong một group chat.