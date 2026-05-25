Kết quả kiểm tra ma túy của Tuấn Hưng

Theo Hoa Bay | 25-05-2026 - 07:55 AM | Lifestyle

Tuấn Hưng đã đăng clip công khai kiểm tra ma túy trước áp lực dư luận.

Sau khi Miu Lê, Long Nhật, Chi Dân... vướng ồn ào liên quan đến ma túy, hàng loạt nghệ sĩ Việt bất ngờ bị cộng đồng mạng réo tên. Ngay sau đó, Ngọc Sơn đã livestream trực tiếp tại trụ sở công an và bệnh viện để xin xét nghiệm chứng minh bản thân trong sạch. Trong khi đó, Duy Mạnh cũng công khai kết quả test nhanh tại nhà.

Tuy nhiên, người bị cư dân mạng nhắc tên nhiều nhất suốt những ngày qua lại là Tuấn Hưng. Đặc biệt là trong ngày 24/5, hình ảnh Tuấn Hưng mặc áo trắng đang nằm mắt nhắm mắt mở gây xôn xao khắp diễn đàn mạng xã hội. Trước áp lực từ dư luận, mới đây nam ca sĩ đã đăng tải clip ghi lại toàn bộ quá trình tự test ma túy tại nhà từ lúc lấy nước tiểu đến khi có kết quả lên Facebook cá nhân kèm chia sẻ dài.

Kết quả kiểm tra tại nhà của Tuấn Hưng.

"Khi mình lao lực vì cường độ làm việc thì người ta cho là mình giả vờ ốm. Chỉ những người đi diễn cùng chương trình và khán giả mới hiểu chuyện vừa tập vừa diễn 2 show liên tục suốt cả tháng trời. Quả thật cuộc sống này quá nhiều soi mói, mà cõi mạng thì không buông tha ai...

Tôi tự nguyện test để chứng minh bản thân như mọi công dân khác. Tôi không chụp lại ảnh kết quả sau khi test mà quay trực tiếp toàn bộ quá trình, để khỏi bị nói là lấy kết quả của người khác".

Nam ca sĩ còn hài hước cho biết: "Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương. Tình hình show của tôi vé đang bán chậm lắm đây".

Trong đoạn clip được đăng tải, kết quả test nhanh của Tuấn Hưng xuất hiện hai vạch tại vị trí C và T, cho thấy kết quả âm tính với chất ma túy.

Dưới bình luận có người an ủi Tuấn Hưng: "Người ta chỉ muốn tin cái gì người ta muốn tin thôi anh Hưng ơi". Bên cạnh đó vẫn có người cho răng "phải lấy máu xét nghiệm. 6 tháng vẫn bị phát hiện chứ lấy mẫu này không ăn thua".

Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội là nam ca sĩ nhạc trẻ hàng đầu Việt Nam sở hữu giọng hát khàn, trầm ấm và phong cách biểu diễn lãng tử, đầy nam tính. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1998 với vai trò thành viên nhóm nhạc nam đình đám Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Anh Tú và Tường Văn.

Đến năm 2000, Tuấn Hưng phát triển sự nghiệp solo và nhanh chóng gặt hái thành công vang dội qua hàng loạt bản hit quốc dân như Tình yêu lung linh, Dĩ vãng cuộc tình, Cầu vồng khuyết và đặc biệt là Tìm lại bầu trời năm 2012.

Không phải Phú Quốc hay Đà Nẵng, đây mới là thiên đường du lịch Việt Nam hot hè 2026 với du khách quốc tế

