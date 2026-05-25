Mỹ nhân showbiz cười 1 cái đốn tim 1,4 tỷ dân: Mặc đẹp không trượt phát nào, style gì cũng cân ngon ơ

Gây ấn tượng qua những vai diễn trong các bộ phim đình đám như Cây Dành Dành Nở Hoa, Không Thể Ôm Lấy Em, Thiên Thu Lệnh..., Trương Dư Hi từ lâu đã là một trong những người đẹp nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh diễn xuất chắc tay, nữ diễn viên còn là bảo chứng visual của đất nước 1,4 tỷ dân, thậm chí còn được khán giả ưu ái gọi là mỹ nhân đẹp hơn AI. Mới đây nhất, cô nàng lại khiến cõi mạng dậy sóng khi xuất hiện tại thảm đỏ Đêm Hội Phong Cách Thời Thượng của tạp chí Marie Claire. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ, khoe trọn bờ vai trần chuẩn "móc áo" trong bộ váy quây lấp lánh sắc hồng đã nhanh chóng viral, khiến ai nấy đều trầm trồ trước nhan sắc ngọt ngào, kiêu sa của người đẹp.

Không chỉ gây ấn tượng với những bộ cánh dạ hội lộng lẫy trên thảm đỏ, Trương Dư Hi ngoài đời cũng sở hữu gu thời trang thời thượng và đa dạng. Phong cách hằng ngày của nàng "búp bê sống" biến hóa linh hoạt, style nào cũng cân được ngon lành từ trẻ trung, năng động đến quyến rũ hay tiểu thư. Ngắm nhìn tủ đồ của mỹ nhân sinh năm 1991 này, hội chị em tha hồ bỏ túi loạt cảm hứng mặc đẹp bất tận mà chất lượng.

Dễ thấy trong tủ đồ của Trương Dư Hi những chiếc váy hai dây với thiết kế cổ xẻ sâu gợi cảm, được cô nàng lăng xê triệt để từ những chiếc đầm lụa bóng bẩy cho đến các dáng váy voan xuyên thấy hay ren thướt tha. Kiểu váy này giúp nàng Trương Dư Hi khoe trọn bờ vai "móc áo" cùng xương quai xanh cực phẩm. Đây cũng chính là item được hội chị em săn đón ráo riết vì khả năng thăng hạng phong cách, mang lại vẻ ngoài vừa ngọt ngào, vừa kiêu kỳ quyến rũ mà không hề bị phô.

Áo khoác da cũng là item "ruột" giúp thường được Trương Dư Hi diện đi dạo phố hoặc sân bay, tạo vẻ ngoài phóng khoáng và cool ngầu. Nữ diễn viên chuộng các mẫu áo khoác da dáng rộng hoặc jacket da biker, phối cùng quần jeans. Sự tương phản giữa chất liệu da thời thượng cùng vóc dáng mảnh mai của người đẹp tạo nên một tổng thể vừa nổi bật, vừa chất chơi mà ai nhìn cũng muốn học theo.

Bên cạnh áo khoác da thì mỹ nhân 9X còn mê những chiếc áo khoác denim để hoàn thiện phong cách đường phố năng động. Cô nàng thường xuyên F5 diện mạo bằng cách diện nguyên cây denim (denim-on-denim) bụi bặm, hoặc layering bên ngoài những chiếc váy ôm body hoặc áo thun basic, đem lại visual vừa trẻ trung, cá tính. Tiện dụng, không bao giờ lỗi mốt và cực dễ phối đồ, đây chắc chắn là item phải có trong giỏ hàng của mọi cô nàng.

Quần jeans ống rộng chính là "chân ái" của mọi cô gái và Trương Dư Hi cũng không ngoại lệ. Khi muốn phá cách, cô nàng sẽ phối cùng áo corset ôm sát để tôn triệt để vòng eo con kiến. Còn trong những ngày thường, nữ diễn viên mix cùng tank top hoặc áo phông basic, diện đi chơi hay đi làm đều "okela".

Những chiếc váy cổ yếm như được sinh ra để dành riêng cho Trương Dư Hi khi giúp cô khoe khéo bờ vai người mẫu, xương quai xanh cùng làn da trắng mịn màng. Với món đồ này, mỹ nhân sinh năm 1993 mang đến visual kiêu kỳ, sang chảnh chuẩn tiểu thư, đặc biệt những mẫu cổ yếm ôm sát hay dáng suông hằng ngày lại mang lại vẻ ngọt ngào, thướt tha như nàng thơ.

Chân váy ngắn chính là item "hack dáng" giúp nữ diễn viên khoe trọn đôi chân thon dài cực phẩm. Khi dạo phố hằng ngày, cô thường mix cùng áo baby tee hoặc tank top khỏe khoắn để nhân đôi sự trẻ trung, năng động. Còn những khi cần một diện mạo thanh lịch, thời thượng hơn, cô nàng sẽ khoác thêm một chiếc blazer phom rộng bên ngoài theo style "giấu quần" cực chất. Sự biến hóa linh hoạt đầy tính ứng dụng này biến chân váy ngắn thành lựa chọn hàng đầu cho hội chị em để diện đẹp từ đi chơi đến đi làm.

