Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ

Tiên phong chinh phục những chuẩn mực chất lượng khắt khe nhất toàn cầu

Ngày 26/6/2015, Vinmec Times City khẳng định trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được trao chứng chỉ Joint Commission International (JCI) - chứng chỉ uy tín về thẩm định chất lượng dịch vụ y tế, được công nhận trên 90 quốc gia và là “tiêu chuẩn vàng” tại các bệnh viện danh tiếng trên thế giới.

11 năm sau, theo công bố mới nhất của Global Hospital Rating - hệ thống xếp hạng bệnh viện uy tín toàn cầu, Vinmec Times City là một trong 7 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec đạt chuẩn 4 sao năm 2026. Đặc biệt, bệnh viện được chấm 5 sao ở hai cấu phần quan trọng nhất: “Provision of Care” (dịch vụ lâm sàng) và “Patient Experience & Safety” (trải nghiệm và an toàn người bệnh).

Global Hospital Rating là hệ thống xếp hạng bệnh viện uy tín toàn cầu do Tạp chí Newsweek (Mỹ) phối hợp với Công ty nghiên cứu thị trường Statista (Đức) thực hiện. Bảng xếp hạng ghi nhận sự xuất sắc của các bệnh viện theo phân loại từ 1 đến 5 sao, dựa trên các tiêu chí: Phạm vi dịch vụ lâm sàng, tính kịp thời của dịch vụ, trải nghiệm và an toàn người bệnh, công nghệ thông tin và thu hút người lao động.

“Dấu vàng JCI” năm 2015 đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tiếp cận những chuẩn mực chất lượng khắt khe nhất thế giới của Vinmec Times City. Trong khi đó, việc hiện diện trong hệ thống xếp hạng Global Hospital Rating với điểm số nổi bật ở hai cấu phần cốt lõi đã cho thấy năng lực chuyên môn, hệ thống quản trị chất lượng và mô hình chăm sóc người bệnh của Vinmec Times City sánh ngang các trung tâm y khoa hàng đầu quốc tế.

“Hai cột mốc cách nhau hơn một thập kỷ không chỉ phản ánh hành trình bứt phá thần tốc của Vinmec Times City, mà còn minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của bệnh viện: Đầu tư công nghệ, chinh phục kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp, xây dựng hệ sinh thái y khoa hiện đại lấy người bệnh làm trung tâm, vận hành dựa trên dữ liệu, an toàn và cải tiến chất lượng liên tục theo các chuẩn mực toàn cầu”, PGS.TS.BS Phạm Văn Bình - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City - cho biết.

Kiến tạo bệnh viện hàn lâm chuẩn quốc tế

Ngay từ khi thành lập, Vinmec Times City đã định hướng xây dựng mô hình bệnh viện đa chuyên khoa theo chuẩn quốc tế, với hệ thống dịch vụ lâm sàng toàn diện cùng nhiều mũi nhọn chuyên sâu mang tính dẫn dắt ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như chấn thương chỉnh hình, ghép tạng, tim mạch, miễn dịch - dị ứng và trị liệu tế bào.

Trong đó, chấn thương chỉnh hình là chuyên ngành tạo dấu ấn nổi bật khi Vinmec Times City trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ in 3D kết hợp cùng robot phẫu thuật. Việc tích hợp các công nghệ hiện đại giúp gia tăng độ chính xác trong can thiệp, cá thể hóa điều trị và tối ưu khả năng phục hồi chức năng cho người bệnh. Không chỉ ứng dụng trong thay khớp và phẫu thuật chỉnh hình chuyên sâu, công nghệ in 3D tại Vinmec Times City còn tạo nên nhiều dấu ấn đột phá trong điều trị ung thư xương, mở ra cơ hội bảo toàn chi và phục hồi vận động cho người bệnh.

Ở lĩnh vực ghép tạng, bệnh viện cũng liên tục ghi dấu với nhiều ca ghép khó được thực hiện thành công nhờ mô hình điều trị đa chuyên khoa bài bản và năng lực phối hợp chuyên sâu giữa các chuyên ngành. Điển hình là ca ghép gan cho bệnh nhi 8 tháng tuổi hay ca ghép cho trẻ 1 tuổi suy dinh dưỡng chỉ nặng 5,3kg.

Miễn dịch - dị ứng và trị liệu tế bào tiếp tục trở thành những lĩnh vực thế mạnh của bệnh viện, phản ánh định hướng phát triển y học chính xác và cá thể hóa điều trị theo xu hướng của các trung tâm y khoa tiên tiến trên thế giới.

Không chỉ đầu tư cho công nghệ và chuyên môn sâu, Vinmec Times City còn từng bước xây dựng hệ thống quản trị chất lượng dựa trên dữ liệu thực tế và chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình là việc triển khai công cụ đo lường kết quả điều trị theo ghi nhận từ chính người bệnh (PROMs - Patient Reported Outcome Measures) - xu hướng đang được nhiều bệnh viện hàng đầu thế giới áp dụng.

Nền tảng chuyên môn cùng hệ thống quản trị chất lượng này tiếp tục được khẳng định khi năm 2025, Vinmec Times City lần thứ 4 đạt chứng chỉ Joint Commission International (JCI). Đơn vị này cho biết thành tích này đã đưa bệnh viện trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam được thẩm định theo Bộ tiêu chuẩn Bệnh viện Hàn lâm (Academic Medical Center) của JCI. Đây là bộ tiêu chuẩn dành riêng cho các trung tâm y khoa tích hợp điều trị, đào tạo và nghiên cứu lâm sàng, với các tiêu chí khắt khe liên quan đến đào tạo y khoa, nghiên cứu khoa học và thử nghiệm trên người.

Đáng chú ý, Vinmec Times City cũng là một trong 6 bệnh viện trên thế giới được JCI lựa chọn áp dụng mô hình thẩm định mới với quy trình đánh giá chặt chẽ hơn. Song song với JCI, bệnh viện còn liên tiếp đạt nhiều chứng chỉ chất lượng chuyên ngành quốc tế như chứng chỉ Trung tâm Tim mạch Xuất sắc (COE) của American College of Cardiology, chứng chỉ CAP về xét nghiệm, RTAC về hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Xuất sắc (COE) về y học thể thao của Liên đoàn Bóng đá châu Á hay chứng chỉ ADCARE trong lĩnh vực miễn dịch - dị ứng.

Từ nền tảng đó, Vinmec Times City đang từng bước hoàn thiện mô hình bệnh viện hàn lâm theo chuẩn quốc tế thông qua hợp tác với Đại học VinUni trong đào tạo y khoa, triển khai nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và ứng dụng các thành tựu y học tiên tiến vào điều trị. Qua đó, bệnh viện không chỉ nâng tầm năng lực chuyên môn điều trị, mà còn từng bước khẳng định vai trò của một trung tâm y khoa học thuật hiện đại của Việt Nam trên bản đồ y tế khu vực và quốc tế.