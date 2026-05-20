Công an thông tin đặc biệt đến các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giao dịch chuyển khoản có nội dung này

Ngày 18/5 vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an phường Long Tuyền, TP Cần Thơ tiếp nhận thông tin từ một chủ doanh nghiệp. Người này trình báo về việc đối tượng thực hiện hành vi giả mạo là nhân viên phụ trách vật tư, sử dụng các văn bản giả mạo của trường ĐH Tây Đô để liên hệ với chủ doanh nghiệp trên nhằm thực hiện hành vi giao dịch đặt hàng mua giường sắt với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Đồng thời, đối tượng yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn thực hiện hợp đồng trên thì phải chuyển khoản đặt cọc trước 100 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, cơ quan Công an đã kịp thời tư vấn, hướng dẫn chủ doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện các yêu cầu của đối tượng lừa đảo và ngăn chặn kịp thời việc gửi tiền cho đối tượng lừa đảo.

Theo Công an TP Cần Thơ, đây là chiêu thức lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý của những người chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất muốn được ký kết hợp đồng sản xuất, cung cấp sản phẩm, thiết bị với số lượng lớn cho các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

Các dấu hiệu nhận biết hành vi lừa đảo qua hình thức này gồm:

- Tạo lập các văn bản giả mạo, mạo danh các cơ sở giáo dục (chủ yếu dưới dạng hình ảnh chụp các văn bản). Đáng chú ý, văn bản giả mạo có thể thức trình bày văn bản không đúng quy chuẩn, nội dung không thống nhất, sai chính tả, giả mạo con dấu, chữ ký để tạo lòng tin.

- Sử dụng kênh thông tin liên hệ không chính thức (gửi qua ứng dụng mạng xã hội, sử dụng số điện thoại lạ, không có email hoặc địa chỉ xác thực từ nhà trường).

- Thông báo về việc đặt mua, ký hợp đồng sản phẩm, thiết bị với số lượng lớn (không có công bố trên website hoặc trang fanpage chính thức của nhà trường). Đặt ra thời hạn gấp rút nhằm tạo áp lực chuyển tiền.

- Yêu cầu chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất muốn ký hợp đồng hoặc muốn cung cấp các sản phẩm, thiết bị này phải đặt cọc trước một khoản tiền lớn (sau khi chuyển khoản xong, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tài sản và cắt đứt mọi liên lạc).

Hình ảnh đối tượng lừa đảo sử dụng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trước diễn biến hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo công nghệ cao như trên, Công an khuyến nghị người dân, đặc biệt là những người chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cần cảnh giác và phòng ngừa bằng cách nắm và thực hiện những điều cần làm sau đây:

- Nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn, giấy tờ có dấu hiệu bất thường liên quan đến việc đặt hàng với số lượng lớn.

- Không thực hiện chuyển khoản hoặc giao dịch chuyển tiền khi chưa xác minh thông tin chính thức.

- Khi cần liên hệ liên quan đến hoạt động hợp đồng sản xuất, kinh doanh, mua bán cần trao đổi với bộ phận hành chính thuộc cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục nhằm kiểm tra thông tin, tránh trường hợp đối tượng lừa đảo mạo danh.

- Trường hợp tiếp nhận các văn bản, thông báo giả mạo cần trình báo trực tiếp cho cơ quan Công an để được hướng dẫn kịp thời và ngăn chặn hành vi lừa đảo hoặc có thể sử dụng chức năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID để kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Cần Thơ